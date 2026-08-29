مدرب الاتفاق: فرطنا في البداية وعاقبونا في النهاية

أرجع الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، خسارة فريقه أمام الدرعية إلى ضعف استغلال الفرص وتراجع الحالة البدنية، مؤكدًا أنه بدأ المواجهة بصورة جيدة وكان الطرف الأكثر خطورة، قبل أن يعاقبه الدرعية من فرصته الخطيرة الأولى.

وقال باباس عقب اللقاء: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وكانت الفرص الأخطر لنا، لكن حارسهم تألق في التصدي، وعاقبونا من فرصتهم الخطيرة الأولى. وحتى بعد استقبال الهدف لم نكن فعالين في استغلال الفرص».

وأوضح مدرب الاتفاق أن الفريق ظهر في الشوط الثاني بصورة مرهقة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة، قائلًا: «ظهرنا كفريق متعب ومنهك، ولم نملك الطاقة الكافية، كما أننا لا نملك رفاهية التدوير بسبب قلة عدد اللاعبين المتاحين حاليًا».

وأشار باباس إلى أهمية منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة واكتساب الخبرة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التركيز على حصد النقاط في المرحلة الحالية، مضيفًا: «منح الفرص للشباب أمر جيد لاكتساب الخبرة، لكن في هذه المرحلة حصد النقاط مهم».