الفتح يخنق الاتحاد بقفاز «شيمبر»

فرض الفتح نتيجة التعادل السلبي على ضيفه الاتحاد بفضل تألق حارسه أدريان شيمبر، وذلك في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبعد يوم واحد من إعلان الفتح التعاقد مع الحارس الكرواتي لمدة ثلاثة مواسم، كان شيمبر بمثابة سد منيع أمام هجمات الاتحاد، الذي كان يسعى لتحقيق فوزه الثالث في الجولة الرابعة.

وبدأ الاتحاد المباراة بقوة وكاد يتقدم ‌في الدقيقة الـ11 من تسديدة ​منخفضة ‌من داخل ​منطقة الجزاء أطلقها ستيفن بريغوين لكن شيمبر أبعدها بقدمه قبل أن يتألق في التصدي لتسديدة قوية من حسام عوار بعد دقيقتين.

ومن هجمة مرتدة سريعة، اقترب الاتحاد من هز الشباك بتسديدة من بيرغوين، لكن شيمبر كان لها بالمرصاد في الدقيقة الـ29.

وتكرر ‌السيناريو نفسه في الشوط ‌الثاني؛ إذ تواصلت محاولات بيرغوين ومعها ​تألق شيمبر الذي ‌تصدى لتسديدة منخفضة من اللاعب الهولندي من ‌داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الـ48. وفي الدقيقة الـ62 أبعد الحارس الكرواتي تسديدة أخرى من بيرغوين من داخل منطقة الجزاء.

وكاد الاتحاد يتقدم ‌في النتيجة في الدقيقة الـ82 بضربة رأس، لكن العارضة حالت دون ذلك.

ومع ⁠مرور الوقت، زادت خطورة الفتح الذي كان يسعى لتحقيق انتصاره الأول في الدوري هذا الموسم، وتصدى رايكوفيتش حارس الاتحاد لتسديدة قوية من لوكاس هاراسلين في الدقيقة الـ83.

وفي الدقيقة الـ88، تصدى رايكوفيتش لتسديدة أخرى من هاراسلين من مسافة قريبة.

وحرم القائم الاتحاد من التسجيل في مناسبتين في الدقائق الأخيرة لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي. بهذه النتيجة يرتفع ​رصيد الاتحاد إلى ​ثماني نقاط في المركز الرابع ويحصد الفتح نقطته الثانية في المركز الـ16.