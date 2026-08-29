مدرب الخلود: فوزنا على «بطل النخبة» لم يأت من فراغ

أبدى الإنجليزي ديس باكنغهام، مدرب الخلود، سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال انتصاره على الأهلي بنتيجة 3 - 1، مؤكداً أن لاعبيه ظهروا بصورة مميزة أمام بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم خوضهم مباراة قوية قبل يومين.

وقال باكنغهام، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «كان مساءً جيداً، قدمنا كرة قدم رائعة أمام بطل النخبة. تعلمون أننا خضنا مباراة قوية قبل يومين، وأود أن أشكر اللاعبين على المجهود الذي قدموه اليوم».

وأوضح مدرب الخلود أن الانتصار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء امتداداً للعمل الذي بدأه الفريق منذ انطلاق المشروع، مضيفاً: «ما تشاهدونه الآن هو نتيجة العمل الذي بدأناه منذ اليوم الأول لنا في النادي، ولم يأتِ من فراغ، ونحن اليوم نجني ثمار ما عملنا عليه».

وعن الحارس الشاب حامد، قال باكنغهام: «تحدثت معه بعد اللقاء، ومن الطبيعي أن يرتكب اللاعب الشاب بعض الأخطاء في المباريات، فما بالك بحارس المرمى. نحن نهتم به ونعمل على تطويره، وكذلك بقية اللاعبين الشباب».

وأشار المدرب الإنجليزي إلى أن الخلود ظهر هذا الموسم بهوية مختلفة، موضحاً: «فريقنا مختلف عن الموسم الماضي، ومتوسط أعمار لاعبينا يُعد من الأقل بين فرق الدوري؛ ولذلك فإن العمل معهم أسهل».

وفي حديثه عن تحضير فريقه للمواجهات، أكد باكنغهام أنه لا ينشغل بجدول المباريات أو بما تفعله الفرق المنافسة، قائلاً: «عندما أُعلن الجدول لم أتحدث مع اللاعبين عنه، ولا يهمني ما تفعله الفرق الأخرى. تركيزي دائماً على فريقي، وتحضيرنا للمباريات يعتمد بنسبة 80 في المائة على أنفسنا، ثم ننتقل إلى دراسة الخصم».

وأضاف: «وجود فوارق بيننا وبين الأندية الكبيرة لا يعني أن نخشى مواجهتها، بل نعمل بالطريقة التي نراها مناسبة ونبني عليها استراتيجيتنا»، في إشارة إلى الثقة التي دخل بها فريقه مواجهة الأهلي.

وانتقد باكنغهام النظام الجديد المتعلق باحتساب الوقت عند خروج الكرة، قائلاً: «أعتقد أن بدء الحكم العد عندما تكون الكرة خارج الملعب أمر غير مناسب، ونأمل أن يبدأ العد بعد دخولها إلى الملعب».

واختتم مدرب الخلود حديثه بالتأكيد على أن الفوز على الأهلي يعكس تطور فريقه وثمرة العمل المتواصل، خصوصاً مع اعتماده على مجموعة شابة تسعى إلى إثبات حضورها في الدوري السعودي للمحترفين