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مدرب الخلود: فوزنا على «بطل النخبة» لم يأت من فراغ

لاعبو الخلود يحتفلون بالفوز الكبير (تصوير: سعد الدوسري)
لاعبو الخلود يحتفلون بالفوز الكبير (تصوير: سعد الدوسري)
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مدرب الخلود: فوزنا على «بطل النخبة» لم يأت من فراغ

لاعبو الخلود يحتفلون بالفوز الكبير (تصوير: سعد الدوسري)
لاعبو الخلود يحتفلون بالفوز الكبير (تصوير: سعد الدوسري)

أبدى الإنجليزي ديس باكنغهام، مدرب الخلود، سعادته بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال انتصاره على الأهلي بنتيجة 3 - 1، مؤكداً أن لاعبيه ظهروا بصورة مميزة أمام بطل دوري أبطال آسيا للنخبة، رغم خوضهم مباراة قوية قبل يومين.

وقال باكنغهام، خلال المؤتمر الصحافي عقب المواجهة: «كان مساءً جيداً، قدمنا كرة قدم رائعة أمام بطل النخبة. تعلمون أننا خضنا مباراة قوية قبل يومين، وأود أن أشكر اللاعبين على المجهود الذي قدموه اليوم».

وأوضح مدرب الخلود أن الانتصار لم يكن وليد اللحظة، بل جاء امتداداً للعمل الذي بدأه الفريق منذ انطلاق المشروع، مضيفاً: «ما تشاهدونه الآن هو نتيجة العمل الذي بدأناه منذ اليوم الأول لنا في النادي، ولم يأتِ من فراغ، ونحن اليوم نجني ثمار ما عملنا عليه».

وعن الحارس الشاب حامد، قال باكنغهام: «تحدثت معه بعد اللقاء، ومن الطبيعي أن يرتكب اللاعب الشاب بعض الأخطاء في المباريات، فما بالك بحارس المرمى. نحن نهتم به ونعمل على تطويره، وكذلك بقية اللاعبين الشباب».

وأشار المدرب الإنجليزي إلى أن الخلود ظهر هذا الموسم بهوية مختلفة، موضحاً: «فريقنا مختلف عن الموسم الماضي، ومتوسط أعمار لاعبينا يُعد من الأقل بين فرق الدوري؛ ولذلك فإن العمل معهم أسهل».

وفي حديثه عن تحضير فريقه للمواجهات، أكد باكنغهام أنه لا ينشغل بجدول المباريات أو بما تفعله الفرق المنافسة، قائلاً: «عندما أُعلن الجدول لم أتحدث مع اللاعبين عنه، ولا يهمني ما تفعله الفرق الأخرى. تركيزي دائماً على فريقي، وتحضيرنا للمباريات يعتمد بنسبة 80 في المائة على أنفسنا، ثم ننتقل إلى دراسة الخصم».

وأضاف: «وجود فوارق بيننا وبين الأندية الكبيرة لا يعني أن نخشى مواجهتها، بل نعمل بالطريقة التي نراها مناسبة ونبني عليها استراتيجيتنا»، في إشارة إلى الثقة التي دخل بها فريقه مواجهة الأهلي.

وانتقد باكنغهام النظام الجديد المتعلق باحتساب الوقت عند خروج الكرة، قائلاً: «أعتقد أن بدء الحكم العد عندما تكون الكرة خارج الملعب أمر غير مناسب، ونأمل أن يبدأ العد بعد دخولها إلى الملعب».

واختتم مدرب الخلود حديثه بالتأكيد على أن الفوز على الأهلي يعكس تطور فريقه وثمرة العمل المتواصل، خصوصاً مع اعتماده على مجموعة شابة تسعى إلى إثبات حضورها في الدوري السعودي للمحترفين

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مدرب الاتفاق: فرطنا في البداية وعاقبونا في النهاية

من المواجهة التي خسرها الاتفاق أمام الدرعية (واس)
من المواجهة التي خسرها الاتفاق أمام الدرعية (واس)
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مدرب الاتفاق: فرطنا في البداية وعاقبونا في النهاية

من المواجهة التي خسرها الاتفاق أمام الدرعية (واس)
من المواجهة التي خسرها الاتفاق أمام الدرعية (واس)

أرجع الأسترالي آرثر باباس، مدرب الاتفاق، خسارة فريقه أمام الدرعية إلى ضعف استغلال الفرص وتراجع الحالة البدنية، مؤكدًا أنه بدأ المواجهة بصورة جيدة وكان الطرف الأكثر خطورة، قبل أن يعاقبه الدرعية من فرصته الخطيرة الأولى.

وقال باباس عقب اللقاء: «بدأنا المباراة بشكل جيد، وكانت الفرص الأخطر لنا، لكن حارسهم تألق في التصدي، وعاقبونا من فرصتهم الخطيرة الأولى. وحتى بعد استقبال الهدف لم نكن فعالين في استغلال الفرص».

وأوضح مدرب الاتفاق أن الفريق ظهر في الشوط الثاني بصورة مرهقة، في ظل محدودية الخيارات المتاحة، قائلًا: «ظهرنا كفريق متعب ومنهك، ولم نملك الطاقة الكافية، كما أننا لا نملك رفاهية التدوير بسبب قلة عدد اللاعبين المتاحين حاليًا».

وأشار باباس إلى أهمية منح اللاعبين الشباب فرصة المشاركة واكتساب الخبرة، لكنه شدد في الوقت ذاته على ضرورة التركيز على حصد النقاط في المرحلة الحالية، مضيفًا: «منح الفرص للشباب أمر جيد لاكتساب الخبرة، لكن في هذه المرحلة حصد النقاط مهم».

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب الاتحاد: حاولت ولم أستطع

مدرب الاتحاد يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
مدرب الاتحاد يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب الاتحاد: حاولت ولم أستطع

مدرب الاتحاد يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)
مدرب الاتحاد يوجه لاعبيه خلال المباراة (تصوير: مشعل القدير)

أبدى الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، أسفه لخروج فريقه متعادلاً دون أهداف أمام الفتح، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين، مشيراً إلى أن فريقه كان يرغب في تحقيق الفوز، لكنه لم يوفق في استغلال الفرص التي أتيحت له.

وقال فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: كانت رغبتنا في الفوز، وكانت لدينا في الربع ساعة الأولى عدة فرص، لكننا لم نوفق. تأخرنا في التسجيل، وهذا أعطى الفتح فرصاً أكثر لكي يسعى للهجوم على مرمانا، خصوصاً في الشوط الثاني. وفي النهاية خرجنا بتعادل.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الأسباب التي منعت الاتحاد من تحقيق الفوز، قال المدرب الألماني: تحصلنا على قرابة سبعة فرص للتسجيل، ولم نوفق في التسجيل. نقصنا الحظ والتوفيق، ولو أننا سجلنا إحدى هذه الفرص كان بإمكاننا الفوز. حاولت إيجاد حلول لاستغلال الفرص، ولكن علينا أن نتقبل الحقيقة.

وعن مدى حاجته إلى المهاجم جورج إلينخينا، قال فيسينغ: حينما احتجت إليه، ومع وفرة الفرص، استعنت به من أجل استغلالها، لكن بقي الحال على ما هو عليه .

بدوره أشاد خالد العطوي، مدرب الفتح، بالمستوى الذي قدمه لاعبوه خلال مواجهة الاتحاد، مؤكداً أن فريقه تعامل مع المباراة بتركيز كبير وخرج بنتيجة إيجابية.

وقال العطوي خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: أشكر اللاعبين على الجهود الكبيرة التي قدموها خلال المباراة الصعبة. كان اللاعبون في قمة تركيزهم، رغم الظروف التي سبقت المباراة، حيث كان الإعداد بشكل مركز على الفيديو، وعملوا كل ما هو مطلوب، وخرجنا بنتيجة إيجابية.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول كيفية نجاحه في احتواء الضغط الاتحادي المبكر، وكاد معه الفتح أن يخطف المباراة، قال العطوي: لا أريد أن أرجع للحديث عما مضى من مصاعب. حينما نقدم ونجتهد ونثق بلاعبينا، حتى إننا نعيد أكثر من مرة العمل على الفيديو ومشاهدة كل اللقطات، انبهرت بما قدموه من جهد وانضباط تكتيكي، ونجحنا في أن نصل إلى مرمى الاتحاد في أكثر من مناسبة.

وعن غياب مراد باتنا، أوضح مدرب الفتح: مراد غير جاهز، ولذلك لم نجازف به. لدينا دوري طويل ولا نريد أن نخسره. أمام الفيصلي غاب سعيد باعطية، ولذلك نثق في أي لاعب نمنحه الفرصة.

وختم العطوي حديثه بالقول: مع الوقت سنتقدم ونتطور ونتكامل، وسنكون في وضع أفضل.

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نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

برونو لاج: ثلاثية الدرعية في الاتفاق نتيجة عمل جماعي

قدم الدرعية نفسه بصورة مثالية أمام الاتفاق (نادي الدرعية)
قدم الدرعية نفسه بصورة مثالية أمام الاتفاق (نادي الدرعية)
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برونو لاج: ثلاثية الدرعية في الاتفاق نتيجة عمل جماعي

قدم الدرعية نفسه بصورة مثالية أمام الاتفاق (نادي الدرعية)
قدم الدرعية نفسه بصورة مثالية أمام الاتفاق (نادي الدرعية)

أبدى البرتغالي برونو لاج، مدرب فريق الدرعية، سعادته بالانتصار الذي حققه فريقه أمام الاتفاق، مشيدًا بالمستوى الذي قدمه اللاعبون، خصوصًا في ظل الظروف الصعبة التي أحاطت بالمواجهة، مؤكدًا أن الفريق استفاد من أخطائه في المباراة أمام النصر.

وحقق الدرعية انتصارا لافتا على مضيفه الاتفاق بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب نادي الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال لاج خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء: «سعداء بهذا الانتصار، وتعلمنا من أخطائنا في مباراة النصر، وحاولنا أن نتطور، واللاعبون قدموا مباراة رائعة في هذه الأجواء الصعبة».

وأشار مدرب الدرعية إلى أن المحافظة على نظافة الشباك كانت نتاجًا مباشرًا للجهد الجماعي، مؤكدًا أن الفضل في ذلك يعود إلى اللاعبين، الذين أظهروا وعيًا كبيرًا وروحًا جماعية أسهمت في حسم المباراة لمصلحة فريقه.

وأضاف: «الفضل يعود للاعبين في الخروج بشباك نظيفة، ولدينا لاعبون لديهم وعي عالٍ، وروح الفريق كانت حاضرة اليوم»، مشددًا على أن الانتصار لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة العمل الجماعي والانضباط الذي أظهره الفريق طوال المواجهة.

وختم لاج حديثه بالتأكيد على أحقية الدرعية في حصد النقاط الثلاث، قائلًا: «فوزنا مستحق اليوم، والأهداف جاءت من عمل جماعي».

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