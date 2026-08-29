مدرب الأهلي: لم يسبق لي أن شاهدت جدولاً بهذا الشكل في حياتي!

أكد الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن فريقه حاول فرض أسلوبه الهجومي والاستحواذ على الكرة خلال مواجهة الخلود، رغم التنظيم الدفاعي الجيد للمنافس، مشيراً إلى أن استقبال الأهداف في أثناء البحث عن التسجيل زاد من صعوبة المباراة التي انتهت بخسارة فريقه بنتيجة 3-1.

وقال بوسيتش، خلال المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «حاولنا الاستحواذ والهجوم أمام خصم يدافع بشكل جيد، وعندما تبحث عن التسجيل ثم تستقبل هدفاً تصبح المباراة أكثر صعوبة. نجحنا في إدراك التعادل، لكن الخلود تمكن من التقدم مجدداً».

وأضاف: «حصلنا على فرص للعودة وتعديل النتيجة، لكن حارس الخلود قدم مباراة جيدة وأسهم في حرماننا من التسجيل».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» بشأن إراحة عدد من اللاعبين وعدم ظهور الفريق بالحيوية المطلوبة، أوضح المدرب الهولندي أن ضغط المباريات فرض عليه إدارة الجهد وتدوير العناصر، قائلاً: «علينا إدارة الأمر بشكل جيد، وأرحنا بعض اللاعبين بسبب ازدحام المباريات، ولم يسبق لي أن شاهدت جدولاً بهذا الشكل في حياتي».

وتابع: «هناك أيضاً لاعبون لم ينضموا إلينا خلال المعسكر الإعدادي، وعلينا منحهم الفرصة، إلى جانب العمل بصورة جيدة على استشفاء المجموعة».

وحول إمكانية تدعيم صفوف الأهلي بتعاقدات جديدة، شدد بوسيتش على أن الخسارة لا تعني حاجة الفريق إلى تغييرات عاجلة، وقال: «أي نادٍ يسعى للتعاقد مع لاعبين، لكن ليس لأننا خسرنا اليوم سنقول إننا بحاجة إلى عناصر جديدة. على العكس، أنا سعيد بالمجموعة الموجودة، وعلينا مواصلة العمل والتطور».

واختتم مدرب الأهلي حديثه بنبرة حملت انتقاداً واضحاً لجدول المباريات، قائلاً: «كرة القدم انتصار وخسارة، وبالتأكيد لا تعجبنا الخسارة، لكن مرة أخرى، ومع هذا الجدول “الرائع”، سنحاول القيام بأفضل ما يمكننا فعله».