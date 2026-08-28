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الرياضة رياضة سعودية

أخضر الناشئين يتغلب على إيطاليا بثنائية في «دولية المجر»

من مباراة الأخضر الناشئ أمام إيطاليا (موقع المنتخب السعودي)
من مباراة الأخضر الناشئ أمام إيطاليا (موقع المنتخب السعودي)
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أخضر الناشئين يتغلب على إيطاليا بثنائية في «دولية المجر»

من مباراة الأخضر الناشئ أمام إيطاليا (موقع المنتخب السعودي)
من مباراة الأخضر الناشئ أمام إيطاليا (موقع المنتخب السعودي)

تغلب المنتخب السعودي لأقل من 16 عاما على نظيره الإيطالي 2 -1، اليوم الجمعة، ضمن الدورة الدولية الودية في المجر.

وسجل كل من زياد الدوسري وعبد العزيز الناهض هدفي المنتخب السعودي في الدقيقتين 27 و46 من زمن المباراة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي أن الفريق دخل المباراة بقيادة مدربه البرتغالي تياجو فارينها، بتشكيل ضم كل من «يوسف موسى في حراسة المرمى، حسن الصالح، مشاري الشهراني، حسن اليامي، أحمد المزيعل، فاضل السادة، عبد العزيز الناهض، فواز سفياني، مروان المولد، عبدالله الشبيب، زياد الدوسري».

وسيلتقي المنتخب السعودي مع نظيره التركي يوم الأحد المقبل في ختام الدورة الودية الدولية في المجر.

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كرة القدم رياضة سعودية السعودية

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السبت... ختام منافسات «كسر الزمن» على حلبة جدة

من منافسات اليوم الأول (الشرق الأوسط)
من منافسات اليوم الأول (الشرق الأوسط)
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السبت... ختام منافسات «كسر الزمن» على حلبة جدة

من منافسات اليوم الأول (الشرق الأوسط)
من منافسات اليوم الأول (الشرق الأوسط)

اختتمت الجمعة فعاليات اليوم الأول من منافسات الجولة الأولى لبطولة السعودية لـ«كسر الزمن 2026»، والتي تقام على حلبة كورنيش جدة.

وكان برنامج الجولة انطلق الخميس بإجراءات التدقيق الإداري والفحص الفني للسيارات المشاركة، للتحقق من استيفائها المتطلبات الفنية ومعايير السلامة المعتمدة، إلى جانب جلسة تصوير السائقين، وبلغ عدد المسجلين في الجولة الأولى 107 متسابقين ومتسابقات، فيما اجتاز 74 منهم إجراءات الفحص الفني، استعداداً لخوض المنافسات ضمن 11 فئة، إضافة إلى كأس السيدات.

وتتواصل منافسات الجولة السبت، حيث يسعى كل متسابق إلى تسجيل أفضل زمن ممكن، فيما يُحدد ترتيب الفائزين في كل فئة وفق أسرع زمن يُسجل خلال جلستي السباق، وتُختتم منافسات الجولة عند منتصف الليل بحفل التتويج وتكريم الفائزين في مختلف الفئات.

وتُعد بطولة السعودية لكسر الزمن منافسة فردية تقام على مسار محدد داخل الحلبة، ويهدف خلالها كل متسابق إلى تسجيل أسرع زمن ممكن، مع الالتزام بالمسار وقواعد السلامة، فيما يُحدد ترتيب المشاركين وفق الأزمنة المسجلة، وليس بناءً على مراكز الانطلاق أو التجاوزات.

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رياضة سباق السيارات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ميتي: جماهير الهلال أسعدتني... وتركيزنا على الأهلي

ميتي محتفلا بهدفه في الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
ميتي محتفلا بهدفه في الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
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ميتي: جماهير الهلال أسعدتني... وتركيزنا على الأهلي

ميتي محتفلا بهدفه في الخليج (تصوير: نايف العتيبي)
ميتي محتفلا بهدفه في الخليج (تصوير: نايف العتيبي)

قال الفرنسي محمد قادر ميتي لاعب الهلال، إن فريقه استعد بصورة جيدة للمواجهة التي جمعته بالخليج، مبدياً سعادته بالانتصار والنجاح في تسجيل خمسة أهداف، مؤكداً أن التركيز سيتحول سريعاً نحو المباراة المقبلة أمام الأهلي.

وقال ميتي: استعددنا جيداً طوال الأسبوع، ونحن سعداء جداً بتسجيل خمسة أهداف، فمن غير المعتاد أن تسجل هذا العدد الكبير من الأهداف. الآن علينا العودة للعمل والاستعداد للمواجهة المقبلة أمام الأهلي، وهدفنا حصد ثلاث نقاط جديدة.

وعن قدرة الفريق في المحافظة على الإيقاع ذاته رغم توالي المباريات، أوضح: علينا الاستمرار في التدريبات، والاهتمام بالاستشفاء بصورة جيدة، ثم تقديم كل ما لدينا في كل مباراة. نمتلك عدداً كبيراً من اللاعبين، وهذا يمنحنا إمكانية إجراء الكثير من المداورة.

وتحدث ميتي عن أهدافه الشخصية هذا الموسم، قائلاً: أشعر بأنني في حالة جيدة، وأطمح إلى تسجيل الكثير من الأهداف، ومساعدة الفريق بصورة أكبر، واكتساب المزيد من الثقة. خطوة بعد أخرى سأتمكن من الوصول إلى أهدافي.

وعن تسجيله وحضوره اللافت في المباراة، قال: أريد الاستمرار في التأثير على المباريات وتسجيل الأهداف، هذا ما أسعى إليه.

واختتم ميتي حديثه بالإشادة بالجماهير التي حضرت رغم ظروف الطقس، وقال: هم موجودون دائماً، ويواصلون الهتاف وتشجيعنا ويساعدوننا كثيراً. سعيد جداً بوجودهم في الملعب، وسنواصل العمل بهذه الطريقة.

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نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«سيدات الهلال» يبرم صفقة الموسم بضم النيجيرية أوتشيبي 

كريستي أوتشيبي تحمل قيمص الهلال بعد توقيع العقد (موقع النادي)
كريستي أوتشيبي تحمل قيمص الهلال بعد توقيع العقد (موقع النادي)
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«سيدات الهلال» يبرم صفقة الموسم بضم النيجيرية أوتشيبي 

كريستي أوتشيبي تحمل قيمص الهلال بعد توقيع العقد (موقع النادي)
كريستي أوتشيبي تحمل قيمص الهلال بعد توقيع العقد (موقع النادي)

عزز فريق سيدات الهلال، صفوفه بالنيجيرية كريستي أوتشيبي وذلك بعقد يمتد حتى عام 2028 في واحدة من أبرز صفقات الفريق في الموسم الجديد.

وانضمت أوتشيبي إلى الهلال بعد نهاية تجربتها مع بنفيكا البرتغالي الذي مثلته منذ عام 2020 وخاضت معه 179 مباراة سجلت خلالها 11 هدفاً وأسهمت في تحقيق عدد كبير من البطولات المحلية، من بينها ستة ألقاب للدوري البرتغالي.

وتملك اللاعبة خبرة أوروبية واسعة إذ شاركت مع بنفيكا في دوري أبطال أوروبا للسيدات وبلغت معه الدور ربع النهائي في نسخة 2023-2024 إلى جانب قدرتها على اللعب في مركز المحور الدفاعي وقلب الدفاع.

وعلى الصعيد الدولي تعد أوتشيبي من العناصر البارزة في المنتخب النيجيري وسبق لها المشاركة في كأس العالم للسيدات 2023 وأولمبياد باريس 2024، كما توجت مع منتخب بلادها بلقب كأس أمم أفريقيا للسيدات.

ويأتي التعاقد مع الدولية النيجيرية ضمن تحركات الهلال لتدعيم صفوفه بعناصر صاحبة خبرة دولية وأوروبية، في إطار استعداداته للمنافسات المحلية المقبلة.

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