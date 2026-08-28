أخضر الناشئين يتغلب على إيطاليا بثنائية في «دولية المجر»

تغلب المنتخب السعودي لأقل من 16 عاما على نظيره الإيطالي 2 -1، اليوم الجمعة، ضمن الدورة الدولية الودية في المجر.

وسجل كل من زياد الدوسري وعبد العزيز الناهض هدفي المنتخب السعودي في الدقيقتين 27 و46 من زمن المباراة.

وذكر الموقع الرسمي للاتحاد السعودي أن الفريق دخل المباراة بقيادة مدربه البرتغالي تياجو فارينها، بتشكيل ضم كل من «يوسف موسى في حراسة المرمى، حسن الصالح، مشاري الشهراني، حسن اليامي، أحمد المزيعل، فاضل السادة، عبد العزيز الناهض، فواز سفياني، مروان المولد، عبدالله الشبيب، زياد الدوسري».

وسيلتقي المنتخب السعودي مع نظيره التركي يوم الأحد المقبل في ختام الدورة الودية الدولية في المجر.