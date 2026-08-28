الدوري السعودي: فينيسيوس يقود الفيحاء لفوز مثير على أبها

قاد الوافد الجديد لازارو فينيسيوس فريقه الفيحاء لفوز مثير على أبها 3 - 2 ضمن الدوري السعودي للمحترفين، بعد تسجيله هدفين في كل شوط للفريق الملقب بالفهود.

وافتتح لازارو التسجيل في الدقيقة الـ32 بتسديدة منخفضة من حدود منطقة ‌الجزاء نحو القائم ‌البعيد.

وضاعف لازارو ​تقدم ‌فريقه ⁠في ​الدقيقة الـ56 عندما انقض على كرة مرتدة من العارضة بعد تسديدة من فاشون ساكالا ليضعها في الشباك الخالية.

وقبل ست دقائق على نهاية الوقت الأصلي للشوط الثاني، قلص علي جوري، لاعب أبها، الفارق بتسديدة مقصية خلفية ‌من داخل ‌منطقة الجزاء.

لكن الفيحاء استعاد ​تقدمه بفارق ‌هدفين بعدما سجل عبدو يالو هدفاً ‌عن طريق الخطأ في مرماه في محاولة إبعاد تمريرة عرضية منخفضة في الدقيقة الـ87.

وفي الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، سجل ‌ميتشي باتشواي الهدف الثاني لصالح أبها من ركلة جزاء احتسبها ⁠الحكم ⁠بعد الرجوع لحكم الفيديو المساعد.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الفيحاء إلى أربع نقاط في المركز الـ11، ويتجمد رصيد أبها عند نقطة واحدة في المركز الأخير.