الحزم يقوي صفوفه بالجناح الهولندي أكولاتس

أعلن نادي الحزم رسمياً تعاقده مع الجناح الهولندي إلتون أكولاتس لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث تم التوقيع بمقر النادي في محافظة الرس بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلال العبلان.
وتأسس الهولندي أكولاتس (31 عاماً) في أكاديمية نادي أياكس أمستردام الهولندي الشهيرة، وتدرج في فئاته السنية المختلفة قبل أن يخوض تجارب احترافية متعددة في عدة دوريات أوروبية، إلى جانب مشاركته السابقة مع منتخب هولندا للشباب تحت 17 سنة.
ومثّل الجناح الهولندي عدة أندية بارزة خلال مسيرته، من بينها نادي سانت ترودين البلجيكي، وهبوعيل بئر السبع، ونادي ديوسغيوري المجري، وصولاً إلى نادي فيرينتسفاروشي المجري.
وفي أول تعليق له عقب التوقيع، أبدى أكولاتس حماسه الكبير لخوض هذه التجربة الجديدة في منافسات الكرة السعودية، مؤكداً سعادته بالوجود مع نادي الحزم وتطلعه لصناعة لحظات جميلة وتحقيق الكثير من النجاحات برفقة زملائه والجماهير.