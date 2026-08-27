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الحزم يقوي صفوفه بالجناح الهولندي أكولاتس

نادي الحزم يتعاقد مع الجناح الهولندي إلتون أكولاتس (نادي الحزم)
نادي الحزم يتعاقد مع الجناح الهولندي إلتون أكولاتس (نادي الحزم)
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الحزم يقوي صفوفه بالجناح الهولندي أكولاتس

نادي الحزم يتعاقد مع الجناح الهولندي إلتون أكولاتس (نادي الحزم)
نادي الحزم يتعاقد مع الجناح الهولندي إلتون أكولاتس (نادي الحزم)

أعلن نادي الحزم رسمياً تعاقده مع الجناح الهولندي إلتون أكولاتس لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة، حيث تم التوقيع بمقر النادي في محافظة الرس بحضور رئيس مجلس الإدارة الدكتور طلال العبلان.

وتأسس الهولندي أكولاتس (31 عاماً) في أكاديمية نادي أياكس أمستردام الهولندي الشهيرة، وتدرج في فئاته السنية المختلفة قبل أن يخوض تجارب احترافية متعددة في عدة دوريات أوروبية، إلى جانب مشاركته السابقة مع منتخب هولندا للشباب تحت 17 سنة.

ومثّل الجناح الهولندي عدة أندية بارزة خلال مسيرته، من بينها نادي سانت ترودين البلجيكي، وهبوعيل بئر السبع، ونادي ديوسغيوري المجري، وصولاً إلى نادي فيرينتسفاروشي المجري.

وفي أول تعليق له عقب التوقيع، أبدى أكولاتس حماسه الكبير لخوض هذه التجربة الجديدة في منافسات الكرة السعودية، مؤكداً سعادته بالوجود مع نادي الحزم وتطلعه لصناعة لحظات جميلة وتحقيق الكثير من النجاحات برفقة زملائه والجماهير.

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الرياضة رياضة سعودية

بوستيكوغلو: غضب رونالدو بين الشوطين طبيعي… كان يرقص ويحتفل بعد المباراة

أنج بوستيكوغلو مدرب فريق النصر السعودي (الشرق الأوسط)
أنج بوستيكوغلو مدرب فريق النصر السعودي (الشرق الأوسط)
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بوستيكوغلو: غضب رونالدو بين الشوطين طبيعي… كان يرقص ويحتفل بعد المباراة

أنج بوستيكوغلو مدرب فريق النصر السعودي (الشرق الأوسط)
أنج بوستيكوغلو مدرب فريق النصر السعودي (الشرق الأوسط)

أكد أنج بوستيكوغلو، مدرب فريق النصر السعودي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب مباراة فريقه الأخيرة، أن انفعال قائد الفريق كريستيانو رونالدو بين الشوطين كان أمراً طبيعياً نابعاً من شغفه الكبير بكرة القدم وبالنادي، مشدداً على أن الأجواء عادت إيجابية تماماً بعد نهاية اللقاء.

وردّاً على سؤال عن سبب انفعال رونالدو بين الشوطين، قال بوستيكوغلو: «أتفهّم أن كريستيانو شخصية يريد الجميع معرفة كل شيء عنها، لكن من المستحيل أن أُفشي أي أسرار. كان غاضباً بين الشوطين لأننا كنا متأخرين، لكن في غرفة الملابس بعد المباراة، وفي الحافلة، كان يرقص ويحتفل، وكان في وسط اللاعبين».

وأضاف المدرب الأسترالي: «صدّقوني؛ هو شغوف بكرة القدم وشغوف بالنصر، وكان غاضباً بين الشوطين لأن الأمور لم تكن تسير بالشكل المطلوب، وهذا أمر طبيعي».

وتطرّق بوستيكوغلو إلى آلية إشراك نجمه البرتغالي، موضحاً أن عودته للمشاركة جاءت بشكل مدروس ومتدرّج، وقال: «رونالدو شخص مميز رياضياً، وكان بالنسبة إلينا أمام الاتفاق مخططاً أن يشارك 45 دقيقة؛ لأنه عاد بشكل تدريجي، وقبلها شارك 30 دقيقة، فهو الآن يشعر بأنه أفضل لياقياً وقادر على لعب مباراة كاملة».

وعن جاهزية بقية عناصر التشكيلة، أوضح المدرب الأسترالي: «محمد سيماكان جاهز، وتدرّب معنا أمس، وكان بإمكانه المشاركة أمام الاتفاق، لكن مع وجود مارتينيز والعمري فضّلنا حمايته». وتابع بشأن نواف العقيدي: «أما نواف العقيدي، فقد تدرّب معنا، لكنه لم يشارك منذ فترة طويلة، وعليه أن يكون جاهزاً بالشكل المناسب».

وأشار بوستيكوغلو إلى صعوبة الظروف التي أحاطت بالمباراة السابقة، قائلاً: «كان تحدياً كبيراً أن نلعب بـ10 لاعبين في المباراة الماضية، خصوصاً أننا خضنا المباراة بعد رحلة سفر. المجموعة لديها شعور إيجابي، وكان لدينا وقت أمس لإراحة اللاعبين قليلاً. ونحن جاهزون للمباراة المقبلة».

وفي ختام تصريحاته، عبّر المدرب الأسترالي عن رضاه عن مسيرة فريقه حتى الآن رغم التحديات، قائلاً: «أنا دائماً واضح، وإجابتي هي نفسها. لدينا فريق جيد، وحققنا حتى الآن نتائج إيجابية، ومررنا بتحديات عدة؛ كريستيانو لم يلعب، وسيماكان لم يشارك، ولدينا غيابات لاعبين، ومع ذلك؛ فنحن بخير». وختم بالقول: «لن أعطيكم الإجابة التي تريدونها. دائماً أقول الحقيقة».

وفي سياق آخر، ردّ بوستيكوغلو على سؤال بشأن احتمال انتقال اللاعب علي الحسن إلى نادي الفتح، قائلاً: «نعم؛ على حد علمي... وهذا أمر جيد؛ لأن جميع اللاعبين يريدون اللعب. لدينا عدد كافٍ من اللاعبين، ولدينا أيضاً لاعبون صغار السن يستحقون الحصص».

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«الاتفاق» يمدّد عقد لاعبه ياسر الشمري حتى 2028

أنهى نادي الاتفاق إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول ياسر الشمري (حساب اللاعب)
أنهى نادي الاتفاق إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول ياسر الشمري (حساب اللاعب)
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«الاتفاق» يمدّد عقد لاعبه ياسر الشمري حتى 2028

أنهى نادي الاتفاق إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول ياسر الشمري (حساب اللاعب)
أنهى نادي الاتفاق إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول ياسر الشمري (حساب اللاعب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الاتفاق أتمّت إجراءات تمديد عقد لاعب الفريق الأول ياسر الشمري (22 عاماً)، ليستمر، بموجبه، مع النادي حتى عام 2028.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن عقد الشمري الجديد تضمّن إضافة بند أفضلية التمديد لعامين إضافيين حتى عام 2030.

​تأتي هذه الخطوة من قِبل إدارة النادي الشرقاوي في إطار حرصها على الحفاظ على المواهب الشابة وتأمين الاستقرار الفني للفريق، خلال السنوات المقبلة، ولا سيما أن الشمري يُعد من العناصر الواعدة التي يسعى «الاتفاق» لبناء مستقبل الفريق عليها.

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«ويبوك»: قدّمنا خدمات لجماهير تنتمي لأكثر من 100 دولة في «كأس العالم للرياضات الإلكترونية»

برزت فرنسا كأكبر سوق للتذاكر للحدث (ويبوك)
برزت فرنسا كأكبر سوق للتذاكر للحدث (ويبوك)
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«ويبوك»: قدّمنا خدمات لجماهير تنتمي لأكثر من 100 دولة في «كأس العالم للرياضات الإلكترونية»

برزت فرنسا كأكبر سوق للتذاكر للحدث (ويبوك)
برزت فرنسا كأكبر سوق للتذاكر للحدث (ويبوك)

أكملت «ويبوك.كوم»، الشريك الرسمي للتذاكر في «كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026»، أول تجربة لها مع «إي دبليو سي» في فرنسا، حيث دعّمت رحلة الجماهير على مدار سبعة أسابيع من المنافسات في باريس.

وتُمثل البطولة امتداداً لشراكة تأسست في الرياض إلى سوق أوروبية رئيسية، وخطوة جديدة في مسيرة النمو الدولي للمنصة.

واشترى مُشجّعون من أكثر من 100 دولة تذاكرهم عبر «ويبوك.كوم»، في حين برزت فرنسا كأكبر سوق للتذاكر للحدث.

ومن اكتشاف الفعاليات والحجز إلى دعم العملاء والدخول إلى مواقع إقامة المنافسات، دعّمت المنصة تجربة متكاملة للجماهير طوال البطولة.

وامتد دور «ويبوك.كوم» إلى ما هو أبعد من المنافسات، حيث ساعدت المنصة على تحويل التفاعل الجماهيري الأوسع مع «إي دبليو سي» إلى حضور فعلي.

وبلغت النهائيات الكبرى ضمن برنامج البطولة المكوّن من 25 بطولة كامل الطاقة الاستيعابية للصالات، في حين سجلت باريس أرقاماً قياسية جديدة في مبيعات تذاكر «إي دبليو سي».

كما أسهمت مجموعة من الفعاليات الجماهيرية في دعم الطلب، بما في ذلك مباريات استعراضية، بمشاركة نجوم مثل كريم بنزيما وأمين، ولقاءات مع سائق «فورمولا 1» بيير غاسلي، ونجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين «إن بي إيه» يانيس أنتيتوكونمبو، إلى جانب تعاونات مع شركاء مثل «إن آر جي» و«بلايستيشن»، عبر مسابقات وجوائز ساعدت في الوصول إلى جماهير جديدة وخلق مسارات إضافية لتحويل الاهتمام إلى حضور فعلي.

وتؤكد تجربة باريس أن التقنية والقدرات التشغيلية ونموذج الخدمة التي طوّرتها «ويبوك.كوم» لسوق الترفيه الحي عالي الطلب في المملكة العربية السعودية يمكن تطبيقها بنجاح في أسواق دولية جديدة.

كما تعزز مكانة «ويبوك.كوم» كشركة سعودية المنشأ بُنيت للتوسع؛ إذ أثبتت قدراتها في السوق المحلية، وتتوسع عالمياً، وهي جاهزة لدعم الفعاليات الكبرى أينما اجتمعت جماهيرها.

وقال نديم بخش، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في «ويبوك.كوم»: «تحوّل باريس طموحنا الدولي إلى دليل تشغيلي ملموس. نقلنا شراكة بُنيت في الرياض، وطبقنا منصتنا ونموذجنا التشغيلي في فرنسا، وخدمنا جماهير قادمة من أكثر من 100 دولة، في حين أصبحت فرنسا أكبر سوق للتذاكر للحدث».

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