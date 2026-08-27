«الاتفاق» يمدّد عقد لاعبه ياسر الشمري حتى 2028

أكد أنج بوستيكوغلو، مدرب فريق النصر السعودي، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده عقب مباراة فريقه الأخيرة، أن انفعال قائد الفريق كريستيانو رونالدو بين الشوطين كان أمراً طبيعياً نابعاً من شغفه الكبير بكرة القدم وبالنادي، مشدداً على أن الأجواء عادت إيجابية تماماً بعد نهاية اللقاء.

وردّاً على سؤال عن سبب انفعال رونالدو بين الشوطين، قال بوستيكوغلو: «أتفهّم أن كريستيانو شخصية يريد الجميع معرفة كل شيء عنها، لكن من المستحيل أن أُفشي أي أسرار. كان غاضباً بين الشوطين لأننا كنا متأخرين، لكن في غرفة الملابس بعد المباراة، وفي الحافلة، كان يرقص ويحتفل، وكان في وسط اللاعبين».

️ | انجي بوستيكوجلو مدرب فريق #النصر في المؤتمر الصحافي:- رونالدو شخص مميز كرياضي وكان بالنسبة لنا أمام الاتفاق مخطط أن يشارك 45 دقيقة لأنه عاد بشكل تدريجي وقبلها شارك 30 دقيقة، فهو الآن لياقيا يشعر أنه أفضل وقادر على لعب مباراة كاملة.#النصر_التعاون pic.twitter.com/JscWiJFgBL — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 27, 2026

وأضاف المدرب الأسترالي: «صدّقوني؛ هو شغوف بكرة القدم وشغوف بالنصر، وكان غاضباً بين الشوطين لأن الأمور لم تكن تسير بالشكل المطلوب، وهذا أمر طبيعي».

وتطرّق بوستيكوغلو إلى آلية إشراك نجمه البرتغالي، موضحاً أن عودته للمشاركة جاءت بشكل مدروس ومتدرّج، وقال: «رونالدو شخص مميز رياضياً، وكان بالنسبة إلينا أمام الاتفاق مخططاً أن يشارك 45 دقيقة؛ لأنه عاد بشكل تدريجي، وقبلها شارك 30 دقيقة، فهو الآن يشعر بأنه أفضل لياقياً وقادر على لعب مباراة كاملة».

وعن جاهزية بقية عناصر التشكيلة، أوضح المدرب الأسترالي: «محمد سيماكان جاهز، وتدرّب معنا أمس، وكان بإمكانه المشاركة أمام الاتفاق، لكن مع وجود مارتينيز والعمري فضّلنا حمايته». وتابع بشأن نواف العقيدي: «أما نواف العقيدي، فقد تدرّب معنا، لكنه لم يشارك منذ فترة طويلة، وعليه أن يكون جاهزاً بالشكل المناسب».

وأشار بوستيكوغلو إلى صعوبة الظروف التي أحاطت بالمباراة السابقة، قائلاً: «كان تحدياً كبيراً أن نلعب بـ10 لاعبين في المباراة الماضية، خصوصاً أننا خضنا المباراة بعد رحلة سفر. المجموعة لديها شعور إيجابي، وكان لدينا وقت أمس لإراحة اللاعبين قليلاً. ونحن جاهزون للمباراة المقبلة».

️| لماذا كان رونالدو غاضبا بعد الشوط الأول ؟️ | بوستيكوجلو مدرب النصر في المؤتمر الصحافي:- أتفهم أن كريستيانو شخصية يريد الجميع معرفة كل شيء عنها، لكن من المستحيل أن أفشي أي أسرار. كان غاضباً بين الشوطين لأننا كنا متأخرين، لكن في غرفة الملابس بعد المباراة، وفي الحافلة،... pic.twitter.com/ZlWCCMUnAf — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 27, 2026

وفي ختام تصريحاته، عبّر المدرب الأسترالي عن رضاه عن مسيرة فريقه حتى الآن رغم التحديات، قائلاً: «أنا دائماً واضح، وإجابتي هي نفسها. لدينا فريق جيد، وحققنا حتى الآن نتائج إيجابية، ومررنا بتحديات عدة؛ كريستيانو لم يلعب، وسيماكان لم يشارك، ولدينا غيابات لاعبين، ومع ذلك؛ فنحن بخير». وختم بالقول: «لن أعطيكم الإجابة التي تريدونها. دائماً أقول الحقيقة».

وفي سياق آخر، ردّ بوستيكوغلو على سؤال بشأن احتمال انتقال اللاعب علي الحسن إلى نادي الفتح، قائلاً: «نعم؛ على حد علمي... وهذا أمر جيد؛ لأن جميع اللاعبين يريدون اللعب. لدينا عدد كافٍ من اللاعبين، ولدينا أيضاً لاعبون صغار السن يستحقون الحصص».