مارتينيلي على أعتاب الهلال... اتفاق شفهي يتجاوز 65 مليون يورو

اقترب الهلال خطوة كبيرة من حسم التعاقد مع البرازيلي غابرييل مارتينيلي، جناح آرسنال الإنجليزي، بعد أن توصل الناديان إلى اتفاق شفهي على حزمة مالية تتجاوز 65 مليون يورو (نحو 284 مليون ريال)، لتنتقل الصفقة إلى مرحلة حسم الشروط الشخصية مع اللاعب قبل إجراء الفحص الطبي والتوقيع الرسمي.

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، الأربعاء، أن وكيل مارتينيلي دخل مجدداً في اتصالات مباشرة مع الهلال بهدف إغلاق الاتفاق على الشروط الشخصية وإتمام الانتقال، مشيراً إلى أن آرسنال بات مستعداً لمنح اللاعب الضوء الأخضر لإجراء الفحص الطبي بمجرد التوصل إلى اتفاق بين النادي السعودي وممثلي البرازيلي.

ويمثل ذلك التطور الأهم في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، بعدما أكد رومانو، الثلاثاء، أن الصفقة وصلت إلى مراحلها النهائية بين الناديين، وأن قيمة الحزمة المالية ستتجاوز 65 مليون يورو، قبل أن يكشف الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق شفهي بشأنها.

وبذلك يكون الهلال قد حسم الجزء المتعلق بالتفاوض مع آرسنال بصورة مبدئية، فيما أصبح القرار النهائي مرتبطاً بمارتينيلي وممثليه وإنهاء تفاصيل العقد الشخصي، قبل الانتقال إلى الفحص الطبي والإجراءات الرسمية.

وكانت «سكاي سبورتس» قد كشفت، الثلاثاء، عن تحقيق الهلال وآرسنال تقدماً في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن مارتينيلي يدرس الانتقال إلى النادي السعودي بجدية. كما أفادت بأن الاتفاق المتوقع يتضمن بنداً يمنح آرسنال 20 في المائة من أرباح أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

وبالتوازي مع المفاوضات بين الناديين، قدّم الهلال عرضاً مالياً كبيراً لإقناع الدولي البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، إذ كشفت «سي بي إس سبورتس» أن النادي مستعد لمنحه راتباً يتجاوز 20 مليون يورو سنوياً (نحو 87 مليون ريال)، إضافة إلى المكافآت.

وكانت معلومات «سي بي إس سبورتس»، المنشورة الاثنين، قد أشارت إلى وجود فارق يبلغ نحو 8 ملايين يورو بين الهلال وآرسنال في تقييم الصفقة، قبل أن تتسارع المفاوضات ويؤكد رومانو لاحقاً الوصول إلى اتفاق شفهي على حزمة تتجاوز 65 مليون يورو.

ويأتي انفتاح مارتينيلي على الانتقال إلى الهلال بعد رفضه في وقت سابق من الشهر الحالي الانتقال إلى غلاطة سراي التركي، الذي تقدم بعرض بلغت قيمته نحو 45 مليون يورو (نحو 196 مليون ريال)، إذ أبلغ ممثلو اللاعب آرسنال حينها بعدم رغبته في الانتقال إلى النادي التركي.

وتغير وضع الجناح البرازيلي داخل آرسنال في بداية الموسم الحالي، بعدما غاب عن قائمة الفريق في مباراتيه الرسميتين الأوليين، في مؤشر على تراجع موقعه ضمن خيارات المدرب ميكيل أرتيتا، بالتزامن مع تصاعد المفاوضات بشأن مستقبله.

ويبلغ مارتينيلي 25 عاماً، وانضم إلى آرسنال من إيتوانو البرازيلي عام 2019، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز عناصر الفريق الهجومية خلال المواسم التالية. ويرتبط بعقد مع النادي اللندني حتى صيف 2027، مع امتلاك آرسنال خيار تمديده عاماً إضافياً.

وخاض البرازيلي 278 مباراة مع آرسنال وسجل 62 هدفاً، فيما تراجع حضوره خلال الفترة الأخيرة، وهو ما فتح الباب أمام رحيله في سوق الانتقالات الحالية.

وتأتي صفقة مارتينيلي ضمن تحركات الهلال لتعزيز خياراته الهجومية في الأيام الأخيرة من السوق، في وقت يواصل فيه النادي السعودي العمل على ملفات هجومية أخرى.

وباتت الصفقة الآن أمام مرحلتها الحاسمة؛ فبعد الاتفاق الشفهي بين الهلال وآرسنال على حزمة تتجاوز 65 مليون يورو (نحو 284 مليون ريال)، تتركز المحادثات على الاتفاق الشخصي مع مارتينيلي، على أن يسمح آرسنال للاعب بإجراء الفحص الطبي فور حسم تلك التفاصيل، تمهيداً للتوقيع والإعلان الرسمي.