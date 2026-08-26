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الرياضة رياضة سعودية

مارتينيلي على أعتاب الهلال... اتفاق شفهي يتجاوز 65 مليون يورو

اقترب الهلال من حسم التعاقد مع جناح آرسنال البرازيلي غابرييل مارتينيلي (رويترز)
اقترب الهلال من حسم التعاقد مع جناح آرسنال البرازيلي غابرييل مارتينيلي (رويترز)
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مارتينيلي على أعتاب الهلال... اتفاق شفهي يتجاوز 65 مليون يورو

اقترب الهلال من حسم التعاقد مع جناح آرسنال البرازيلي غابرييل مارتينيلي (رويترز)
اقترب الهلال من حسم التعاقد مع جناح آرسنال البرازيلي غابرييل مارتينيلي (رويترز)

اقترب الهلال خطوة كبيرة من حسم التعاقد مع البرازيلي غابرييل مارتينيلي، جناح آرسنال الإنجليزي، بعد أن توصل الناديان إلى اتفاق شفهي على حزمة مالية تتجاوز 65 مليون يورو (نحو 284 مليون ريال)، لتنتقل الصفقة إلى مرحلة حسم الشروط الشخصية مع اللاعب قبل إجراء الفحص الطبي والتوقيع الرسمي.

وكشف الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو، الأربعاء، أن وكيل مارتينيلي دخل مجدداً في اتصالات مباشرة مع الهلال بهدف إغلاق الاتفاق على الشروط الشخصية وإتمام الانتقال، مشيراً إلى أن آرسنال بات مستعداً لمنح اللاعب الضوء الأخضر لإجراء الفحص الطبي بمجرد التوصل إلى اتفاق بين النادي السعودي وممثلي البرازيلي.

ويمثل ذلك التطور الأهم في المفاوضات خلال الساعات الأخيرة، بعدما أكد رومانو، الثلاثاء، أن الصفقة وصلت إلى مراحلها النهائية بين الناديين، وأن قيمة الحزمة المالية ستتجاوز 65 مليون يورو، قبل أن يكشف الأربعاء عن التوصل إلى اتفاق شفهي بشأنها.

وبذلك يكون الهلال قد حسم الجزء المتعلق بالتفاوض مع آرسنال بصورة مبدئية، فيما أصبح القرار النهائي مرتبطاً بمارتينيلي وممثليه وإنهاء تفاصيل العقد الشخصي، قبل الانتقال إلى الفحص الطبي والإجراءات الرسمية.

وكانت «سكاي سبورتس» قد كشفت، الثلاثاء، عن تحقيق الهلال وآرسنال تقدماً في المفاوضات خلال الأيام الأخيرة، مؤكدة أن مارتينيلي يدرس الانتقال إلى النادي السعودي بجدية. كما أفادت بأن الاتفاق المتوقع يتضمن بنداً يمنح آرسنال 20 في المائة من أرباح أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

وبالتوازي مع المفاوضات بين الناديين، قدّم الهلال عرضاً مالياً كبيراً لإقناع الدولي البرازيلي بالانتقال إلى الدوري السعودي، إذ كشفت «سي بي إس سبورتس» أن النادي مستعد لمنحه راتباً يتجاوز 20 مليون يورو سنوياً (نحو 87 مليون ريال)، إضافة إلى المكافآت.

وكانت معلومات «سي بي إس سبورتس»، المنشورة الاثنين، قد أشارت إلى وجود فارق يبلغ نحو 8 ملايين يورو بين الهلال وآرسنال في تقييم الصفقة، قبل أن تتسارع المفاوضات ويؤكد رومانو لاحقاً الوصول إلى اتفاق شفهي على حزمة تتجاوز 65 مليون يورو.

ويأتي انفتاح مارتينيلي على الانتقال إلى الهلال بعد رفضه في وقت سابق من الشهر الحالي الانتقال إلى غلاطة سراي التركي، الذي تقدم بعرض بلغت قيمته نحو 45 مليون يورو (نحو 196 مليون ريال)، إذ أبلغ ممثلو اللاعب آرسنال حينها بعدم رغبته في الانتقال إلى النادي التركي.

وتغير وضع الجناح البرازيلي داخل آرسنال في بداية الموسم الحالي، بعدما غاب عن قائمة الفريق في مباراتيه الرسميتين الأوليين، في مؤشر على تراجع موقعه ضمن خيارات المدرب ميكيل أرتيتا، بالتزامن مع تصاعد المفاوضات بشأن مستقبله.

ويبلغ مارتينيلي 25 عاماً، وانضم إلى آرسنال من إيتوانو البرازيلي عام 2019، قبل أن يتحول إلى أحد أبرز عناصر الفريق الهجومية خلال المواسم التالية. ويرتبط بعقد مع النادي اللندني حتى صيف 2027، مع امتلاك آرسنال خيار تمديده عاماً إضافياً.

وخاض البرازيلي 278 مباراة مع آرسنال وسجل 62 هدفاً، فيما تراجع حضوره خلال الفترة الأخيرة، وهو ما فتح الباب أمام رحيله في سوق الانتقالات الحالية.

وتأتي صفقة مارتينيلي ضمن تحركات الهلال لتعزيز خياراته الهجومية في الأيام الأخيرة من السوق، في وقت يواصل فيه النادي السعودي العمل على ملفات هجومية أخرى.

وباتت الصفقة الآن أمام مرحلتها الحاسمة؛ فبعد الاتفاق الشفهي بين الهلال وآرسنال على حزمة تتجاوز 65 مليون يورو (نحو 284 مليون ريال)، تتركز المحادثات على الاتفاق الشخصي مع مارتينيلي، على أن يسمح آرسنال للاعب بإجراء الفحص الطبي فور حسم تلك التفاصيل، تمهيداً للتوقيع والإعلان الرسمي.

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مدرب نيوم: خسارتنا من القادسية ليست نهاية الطريق... سأغير التشكيلة أمام الرياض

غالتييه خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
غالتييه خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
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مدرب نيوم: خسارتنا من القادسية ليست نهاية الطريق... سأغير التشكيلة أمام الرياض

غالتييه خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)
غالتييه خلال المؤتمر الصحافي (الشرق الأوسط)

أكد الفرنسي كريستوف غالتييه، مدرب فريق نيوم، أن خسارة فريقه أمام القادسية لن تكون نهاية الطريق، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تتطلب إظهار ردة فعل قوية، واستمرار العمل من أجل تحقيق طموحات النادي وتقديم المستوى المأمول لجماهيره.

وقال غالتييه خلال المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الرياض: «خسارة مباراة القادسية ليست نهاية الطريق، والفوز في أي مباراة ليس إنجازاً بحد ذاته. قدمنا مستوى مميزاً أمام القادسية، وما زلنا نحارب من أجل طموحنا هذا الموسم وتقديم كل ما هو مأمول لجماهيرنا».

وأشار المدرب الفرنسي إلى أن المشكلة التي ظهرت أمام القادسية تمثلت في عدم استثمار الفرص، خصوصاً في الثلث الهجومي، موضحاً: «في آخر 30 متراً لا بد من ترجمة الفرص، ونحتاج إلى التوفيق في اللمسة الأخيرة».

وعن منافسه المقبل، أوضح غالتييه أنه تابع مواجهة الرياض أمام الشباب، وقال: «شاهدت مباراة الرياض أمس أمام الشباب، ورغم تأخرهم منذ الدقيقة 35 قدموا مستوى جيداً، وترتيبهم لا يعكس المستويات التي يقدمونها، وهو فريق جيد».

ويستهدف نيوم استعادة توازنه سريعاً أمام الرياض، إذ شدد غالتييه على أهمية التعامل مع الخسارة بوصفها اختباراً حقيقياً لشخصية الفريق، قائلاً: «تركيزنا في المباراة القادمة على ردة الفعل المميزة لفريقنا، ولا بد من التضامن مع الجميع. وجه الفريق الحقيقي يظهر بعد الخسارة».

ولفت مدرب نيوم إلى صعوبة المرحلة الحالية في ظل توالي المباريات، مؤكداً أهمية الاستشفاء وتجهيز اللاعبين بدنياً، وقال: «هذه الفترة المباريات متتالية، ويجب على اللاعبين الاستشفاء والتركيز على النوم والغذاء وشرب الماء، ولدينا جهاز طبي مميز».

وكشف غالتييه أن المواجهة ستشهد تغييرات في التشكيلة، مع توجه الفريق للعب بأسلوب هجومي، وقال: «سنلعب بأسماء جديدة، وسنلعب بطريقة تميل إلى الهجوم ومشابهة للمباريات الثلاث الأولى».

وتطرق المدرب الفرنسي إلى الفارق بين الموسم الحالي والماضي من حيث ضغط المباريات، موضحاً أن نيوم خاض حتى الآن خمس مباريات، مقارنة بمباراة واحدة فقط في الفترة ذاتها من الموسم الماضي، ما يفرض تحديات إضافية على المجموعة.

وفي الجانب الطبي، أكد غالتييه غياب سعيد بن رحمة وعبد العزيز العثمان حتى فترة التوقف الدولي، مشيراً إلى أن الإصابات أصبحت تحدياً مشتركاً بين الأندية بسبب كثافة جدول المباريات، وقال: «مع الأسف لن يشارك سعيد بن رحمة وعبد العزيز العثمان، وسيغيبان حتى فترة التوقف الدولي. كل الأندية تعاني من الإصابات بسبب ضغط المباريات».

ويدخل نيوم مواجهة الرياض بطموح العودة إلى النتائج الإيجابية، وسط رغبة من الجهاز الفني في إعادة الفريق إلى المسار الذي ظهر عليه في بداية الموسم، مع الاعتماد على عناصر جديدة ومنح الجانب الهجومي مساحة أكبر، في اختبار جديد لشخصية الفريق بعد أول تعثر أمام القادسية.

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الاتحاد وليفركوزن يحسمان صفقة ديابي بـ28 مليون يورو... والفحص الطبي ينتظر موسى

الفرنسي موسى ديابي جناح الاتحاد (حساب اللاعب)
الفرنسي موسى ديابي جناح الاتحاد (حساب اللاعب)
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الاتحاد وليفركوزن يحسمان صفقة ديابي بـ28 مليون يورو... والفحص الطبي ينتظر موسى

الفرنسي موسى ديابي جناح الاتحاد (حساب اللاعب)
الفرنسي موسى ديابي جناح الاتحاد (حساب اللاعب)

اقترب الفرنسي موسى ديابي، جناح الاتحاد، من العودة إلى باير ليفركوزن الألماني بعد توصل الناديين إلى اتفاق بشأن الصفقة، لتنتهي بذلك مفاوضات استمرت لأسابيع، وتعطلت في مراحلها الأخيرة بسبب تسوية اللاعب المالية مع النادي السعودي.

وحسب «سكاي سبورت ألمانيا»، الأربعاء، توصل مسؤولو الاتحاد وباير ليفركوزن إلى اتفاق شفهي على قيمة انتقال تقل قليلاً عن 30 مليون يورو، فيما ذكرت صحيفة «بيلد» أن الرقم المحدد للصفقة يبلغ 28 مليون يورو، وأن اللاعب أصبح على بُعد خطوات من توقيع عقده الجديد.

وكان ديابي قد توصل منذ أسابيع إلى اتفاق مع ليفركوزن على الشروط الشخصية، إذ سيوقع اللاعب الفرنسي، البالغ من العمر 27 عاماً، عقداً يمتد حتى صيف 2031، على أن يخضع للفحص الطبي قبل التوقيع الرسمي وإعلان الصفقة.

وتمثلت العقبة الرئيسية خلال الفترة الماضية في المفاوضات بين ديابي والاتحاد بشأن التسوية المالية الخاصة بخروجه من عقده، الذي يمتد حتى عام 2029. ووفقاً لـ«بيلد»، يحصل اللاعب في الاتحاد على راتب سنوي يبلغ نحو 10 ملايين يورو صافية، واستمرت المفاوضات لأسابيع بشأن المبالغ المستحقة له، قبل أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق صباح الأربعاء، وهو التطور الذي فتح الطريق أمام إتمام انتقاله إلى ليفركوزن.

وكانت صحيفة «كيكر» الألمانية أول من كشف عن التوصل إلى الاتفاق، قبل أن تؤكد «سكاي سبورت ألمانيا» و«بيلد» تطورات الصفقة وتفاصيلها المالية.

ولا تزال بعض التفاصيل النهائية بين الاتحاد وليفركوزن قيد الإنجاز، إلا أن الصفقة أصبحت في مراحلها الأخيرة، ومن المنتظر أن يخضع ديابي للفحص الطبي، ويوقع عقده فور الانتهاء منها، ما لم تحدث تطورات غير متوقعة.

وغاب ديابي عن قائمة الاتحاد في آخر 3 مباريات على التوالي، فيما كشف الألماني ينس فيسينغ، مدرب الفريق، سبب عدم الاستعانة به، قائلاً: «الإجابة بسيطة. عندما يأتي إليّ لاعب ويقول إنه غير مستعد ذهنياً، فلا يمكن إشراكه. أريد لاعبين جاهزين. لدينا برنامج مزدحم للغاية خلال الأسابيع المقبلة، وإذا لم يكن اللاعب جاهزاً بنسبة 100 في المائة فلن أعتمد عليه».

وتُمثل الصفقة عودة لديابي إلى النادي الذي شهد أبرز محطات مسيرته، بعدما سبق له الدفاع عن ألوان باير ليفركوزن بين 2019 و2023، وكان خلال تلك الفترة من أبرز العناصر الهجومية للفريق الألماني.

وغادر الدولي الفرنسي ليفركوزن في صيف 2023 متجهاً إلى أستون فيلا الإنجليزي مقابل 55 مليون يورو، قبل أن ينتقل بعد موسم واحد إلى الاتحاد مقابل 60 مليون يورو.

وفي حال اكتمال الصفقة مقابل 28 مليون يورو، سيعود ديابي إلى ليفركوزن بعد 3 أعوام من رحيله، فيما يستعيد الاتحاد أقل من نصف المبلغ الذي دفعه للحصول على خدماته في صيف 2024.

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ليلة عصيبة لرونالدو تنتهي باستبداله بين الشوطين

نجم النصر كريستيانو رونالدو (رويترز)
نجم النصر كريستيانو رونالدو (رويترز)
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ليلة عصيبة لرونالدو تنتهي باستبداله بين الشوطين

نجم النصر كريستيانو رونالدو (رويترز)
نجم النصر كريستيانو رونالدو (رويترز)

عاش البرتغالي كريستيانو رونالدو ليلة صعبة مع النصر، رغم نجاح فريقه في قلب تأخره وتحقيق الفوز 3-2 على الاتفاق، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.

وبدا رونالدو غاضباً من أداء زملائه خلال الشوط الأول، ولم يتردد قائد النصر في إظهار استيائه في أكثر من مناسبة داخل أرض الملعب، في ظل الصعوبات التي واجهها الفريق خلال المواجهة.

ومع نهاية الشوط الأول، اتخذ المدرب أنجي بوستيكوغلو قراراً لافتاً باستبدال النجم البرتغالي وعدم إشراكه في الشوط الثاني.

وأثبت قرار المدرب اليوناني فاعليته في نهاية المطاف، إذ نجح النصر، الذي كان متأخراً في النتيجة، في تغيير مسار المباراة بعد الاستراحة وقلب الطاولة على الاتفاق، ليخرج بانتصار مثير بنتيجة 3-2.

وهكذا انتهت ليلة رونالدو التي اتسمت بالغضب والإحباط على المستوى الشخصي، بانتصار مهم للنصر على مستوى الفريق.

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