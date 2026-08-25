مليون يورو يفصل فنربخشة والهلال عن اتفاق إعارة أكشيشيك

اقترب فنربخشة من استعادة المدافع التركي يوسف أكشيشيك، لاعب الهلال، على سبيل الإعارة، في ظل استمرار المفاوضات بين الناديين لحسم الصفقة خلال فترة الانتقالات الحالية.

ووفقاً لموقع «سبور إكس» التركي، الثلاثاء، يعمل فنربخشة على تعزيز مركز قلب الدفاع بعد رحيل جايدن أوسترولده، ووضع مدربه إسماعيل كارتال المدافع البالغ من العمر 20 عاماً ضمن خياراته لتعزيز الفريق.

وأفاد التقرير بأن الهلال منفتح على إعارة أكشيشيك، بعدما غاب اللاعب عن قائمة الفريق في أول مباراتين بالدوري بسبب عدد اللاعبين الأجانب، فيما لم يتلق النادي السعودي حتى الآن عرضاً للاعب بخلاف عرض فنربخشة.

وتتركز المفاوضات حالياً حول كيفية تقاسم راتب اللاعب بين الناديين، إذ يتقاضى أكشيشيك 6 ملايين يورو سنوياً، ما يعادل نحو 7 ملايين دولار (26.2 مليون ريال).

ويرغب فنربخشة في أن يتحمل الهلال ما لا يقل عن نصف راتب اللاعب، أي 3 ملايين يورو، نحو 3.5 مليون دولار (13.1 مليون ريال)، في حين أبدى الهلال استعداده لتحمل مليوني يورو، نحو 2.3 مليون دولار (8.7 مليون ريال).

وبذلك يبلغ الفارق بين الناديين مليون يورو، نحو 1.2 مليون دولار (4.4 مليون ريال)، وهو العائق المتبقي أمام الوصول إلى اتفاق بشأن الإعارة.

وتتواصل المحادثات بين الهلال وفنربخشة، على أن يتوجه أكشيشيك إلى إسطنبول لتوقيع عقده مع النادي التركي في حال توصل الطرفان إلى حل وسط بشأن توزيع راتبه.