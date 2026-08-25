زياد الجهني: لاعبو الأهلي قادرون على ملء فراغ كيسيه

يستعد الأهلي لمواجهة أوكلاند سيتي، الأربعاء، على ملعب الإنماء، وسط تفاؤل لاعبيه بتجاوز عقبة الفريق النيوزيلندي وتحقيق بداية إيجابية في كأس القارات.
وأكد زياد الجهني، لاعب وسط الأهلي، جاهزية الفريق للمواجهة، وقال في تصريحات لوسائل الإعلام: «الحمد لله، استعدادنا جيد، ومتفائلون بالانتصار غداً وتحقيق نتيجة إيجابية نفرح بها جمهورنا».
وأضاف: «أي لاعب يرتدي شعار الأهلي قادر على تقديم مستويات جيدة، ولدينا استقطابات جيدة. فقدنا كيسيه، لكن اللاعبين الموجودين قادرون على ملء هذا الفراغ، وفيهم الخير والبركة».
وعن أجواء غرفة الملابس، أوضح: «نحن مجموعة واحدة، وهدفنا واحد، وخطوة بخطوة سنكون قادرين على الانسجام أكثر وأكثر وتحقيق ما نريده بإذن الله».
وأشار الجهني إلى أن التركيز حالياً منصب بالكامل على مواجهة أوكلاند، قائلاً: «تحضيرنا اليوم لمباراة أوكلاند غداً وتركيزنا التام عليها. نحاول مساعدة المدرب الذي أتى في وقت قصير ولديه تعليمات معينة، ومع التدريبات والعمل اليومي ستنسجم المجموعة مع متطلباته الفنية والأشياء التي يريدها على أرضية الملعب».
وحول مخاوف الجماهير من تكرار سيناريو الخسارة أمام بيراميدز، قال: «مباراة بيراميدز ننساها ونتجاوزها، واليوم لدينا معترك جديد وأمل جديد عاد إلينا لننتصر».
واختتم حديثه عن جماهير الأهلي قائلاً: «لا توجد لدي رسالة لجمهور الأهلي، لأنهم واقفون معنا دائماً في كل الأوقات، الحزينة قبل المفرحة، وننتظر حضورهم وملء المدرجات لإسعادهم».