الدوري السعودي: الدرعية المنتشي بانتصاراته وصفقاته يواجه الخلود

يدخل الدرعية مواجهته أمام الخلود على ملعب «الأول بارك» في الرياض ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق انتصاره الأول هذا الموسم، وعزز صفوفه بجملة من الصفقات الجديدة التي يتطلع من خلالها إلى إظهار وجه مختلف، فيما يبحث الفيصلي والفتح في المجمعة عن كسر البداية المتعثرة وتسجيل أول انتصار لهما في المسابقة.

ويعيش الفريق حالة من الانتعاش بعد فوزه الثمين خارج أرضه أمام الحزم في الجولة الماضية، وهو الانتصار الذي منح الفريق دفعة معنوية مهمة، خصوصاً أنه جاء بعد بداية لم تكن سهلة في ظهوره الأول بالدوري السعودي للمحترفين.

وكان الدرعية قد استهل مشواره في الدوري بالخسارة أمام الأهلي، قبل أن يغادر كأس الملك من دور الـ32 على يد النصر، إلا أن انتصاره أمام الحزم أعاد للفريق شيئاً من التوازن قبل مواجهة الخلود.

وقد يظهر الفريق بصورة مختلفة على الصعيد الهجومي بعد التحركات التي قام بها في سوق الانتقالات؛ إذ عزز صفوفه بعدد من الأسماء البارزة، يتقدمها الأوروغوياني داروين نونيز قادماً من الهلال، والفرنسي إنزو ميلوت قادماً من الأهلي، إضافة إلى الهداف الجزائري عادل بولبينة.

وتمنح هذه الأسماء الدرعية خيارات هجومية أكبر، في الوقت الذي يتطلع فيه الفريق إلى البناء على انتصاره الأخير والوصول إلى فوزه الثاني توالياً، وتأكيد قدرته على المنافسة في موسمه الأول بين الكبار.

غير أن مهمة الدرعية لن تكون سهلة أمام الخلود، الذي يقدم بداية لافتة ولم يعرف الخسارة حتى الآن، بعدما جمع 4 نقاط من أول جولتين.

وخرج الخلود في الجولة الماضية بانتصار مثير وثمين أمام التعاون بنتيجة 3-2، في مباراة قدم خلالها نفسه بصورة مثالية، ليواصل بدايته الإيجابية ويرفع رصيده إلى 4 نقاط.

نونيز تقدم اللاعبين في التحضيرات (نادي الدرعية)

ويطمح الخلود إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم ومواصلة جمع النقاط، إلا أن مواجهة الدرعية ستكون اختباراً مختلفاً أمام فريق يعيش نشوة انتصاره الأول وعزز صفوفه بأسماء هجومية جديدة.

وفي المجمعة، يبحث الفيصلي والفتح عن كسر البداية المتعثرة وتسجيل أول انتصار لهما هذا الموسم، في مواجهة تجمع فريقين تتشابه ظروفهما إلى حد كبير بعد مرور جولتين من المسابقة.

ويدخل الفريقان المباراة دون أي نقطة بعد خسارتهما في أول جولتين، ما يجعل المواجهة فرصة لكليهما من أجل إيقاف نزيف النقاط والابتعاد مبكراً عن المراكز المتأخرة.

وخسر الفيصلي مباراته الأولى أمام الهلال بنتيجة 2-4، قبل أن يتعرض لخسارة ثانية أمام نيوم، ليجد نفسه أمام ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية، خصوصاً أن استمرار التعثر سيزيد الضغوط على الفريق مع بداية الموسم.

ورغم الخسارتين، لا يزال الإيطالي جيوفاني، مدرب الفيصلي، متمسكاً بقدرة فريقه على العودة، مؤكداً أن العمل هو الطريق لتجاوز المرحلة الحالية، وأن فريقه بحاجة إلى انتصار يعيده سريعاً إلى المسار الذي يطمح إليه.

ويأمل الفيصلي في استثمار إقامة المباراة على أرضه لتسجيل انتصاره الأول، خصوصاً أن منافسه يصل إلى المجمعة وهو الآخر تحت ضغط كبير بعد بداية لم تكن بالصورة التي كان يتطلع إليها.

وخسر الفتح أول جولتين أمام النصر والاتفاق، ورغم تأكيد خالد العطوي، مدرب الفريق، أن لاعبيه قدموا مستوى جيداً أمام الاتفاق ولم يكونوا يستحقون الخسارة قياساً بمجريات المباراة، فإن النتائج وضعت الفريق تحت ضغط مبكر.

ولا تقتصر البداية المتعثرة للفتح على منافسات الدوري؛ إذ خاض الفريق 3 مباريات رسمية حتى الآن دون أن يحقق أي انتصار، بعدما ودع كأس الملك مبكراً من دور الـ32 إثر خسارته أمام العلا، أحد أندية دوري الدرجة الأولى.

وتضع مواجهة المجمعة الفريقين أمام فرصة مبكرة لتغيير مسار البداية؛ إذ يتطلع الفيصلي إلى استثمار عاملي الأرض والجمهور، فيما يبحث الفتح عن انتصاره الأول بعد ثلاث مباريات رسمية لم يعرف خلالها طريق الفوز.