العبود «شبابياً» لعامين بعد 7 مواسم بقميص «الاتحاد»

أعلن نادي الشباب، الثلاثاء، تعاقده مع الجناح الدولي السعودي عبد الرحمن العبود لمدة عامين، ليبدأ اللاعب محطة جديدة في مسيرته بعد سنوات قضاها مع «الاتحاد»، في صفقة تُدعم الخيارات الهجومية لـ«الليوث». ويصل العبود إلى «الشباب» بعد مسيرة امتدت لسنوات مع «الاتحاد»، الذي انضم إليه في صيف 2019 قادماً من «الاتفاق»، قبل أن يصبح أحد عناصر الفريق، خلال مواسم شهدت تحقيق النادي «الغربي» عدداً من البطولات المحلية.

ويبرز أفضل أرقام العبود، في المواسم الأخيرة خلال موسم 2024-2025، عندما خاض 34 مباراة في مختلف المسابقات بقميص «الاتحاد»، سجل خلالها 8 أهداف وصنع مِثلها، بإجمالي 16 مساهمة تهديفية، وهي المحصّلة الأبرز له خلال مسيرته مع «النمور».

وفي الموسم الماضي 2025-2026، ظهر العبود في 22 مباراة مع «الاتحاد»، وسجل هدفاً وصنع آخر، وسط انخفاض في عدد دقائق مشاركاته إلى 739 دقيقة، مقارنة بحضوره اللافت في الموسم الذي سبقه.

عبد الرحمن العبود وقَّع مع «الشباب» لعامين (نادي الشباب)

وعلى الصعيد الدولي، سبق للعبود تمثيل المنتخب السعودي، إذ خاض 16 مباراة دولية وسجل هدفين بقميص «الأخضر»، ليضيف إلى صفوف «الشباب» لاعباً يمتلك تجربة محلية ودولية ممتدة.

وبانتقاله إلى «الشباب»، يطوي العبود صفحة طويلة بقميص «الاتحاد»، ويفتح محطة جديدة في مسيرته مع «الليوث»، الذين يراهنون على خبرته وقدرته على اللعب في الأطراف، بعد مواسم شهدت أفضل حصيلة تهديفية له خلال السنوات الأخيرة.