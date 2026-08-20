السعودية: 30 ألف طلب للتطوع في «كأس آسيا 2027»

انتقلت مقابلات المتقدمين لبرنامج متطوعي كأس آسيا 2027 في السعودية إلى العاصمة الرياض، في ثاني محطات البرنامج المخصص لاختيار المتطوعين المشاركين في تنظيم البطولة، وتشهد هذه المرحلة إجراء أكثر من 5 آلاف مقابلة شخصية.

وتأتي محطة الرياض بعد المرحلة الأولى التي أُقيمت في مدينة الخبر، وشهدت إجراء أكثر من 3 آلاف مقابلة، على أن تتواصل المقابلات لاحقاً في جدة، ضمن برنامج يمتد لشهرين ويغطي المدن الثلاث المستضيفة للبطولة، وصولاً إلى اختيار المتطوعين وتوزيعهم على 20 مساراً للعمل في مختلف مجالات التنظيم.

وسجل البرنامج، منذ فتح باب التسجيل، إقبالاً واسعاً تجاوز الـ30 ألف طلب، وتركز المقابلات على التعرف إلى مهارات المتقدمين وقدراتهم وتحديد المسارات المناسبة لهم؛ تمهيداً لبدء البرامج التدريبية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن تُنفذ وفق طبيعة كل مسار والمهام الموكلة للمتطوعين خلال البطولة.

وتشمل مسارات العمل عدداً من المجالات المرتبطة بالعمليات التنظيمية وخدمات الجماهير والمنتخبات والإعلام، ويستمر استقبال طلبات التسجيل حتى 31 أغسطس (آب)، مع إتاحة تسجيل الساعات التطوعية للمشاركين عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

ويشارك المتطوعون في تشغيل مختلف مواقع البطولة في الرياض وجدة والخبر، ضمن الاستعدادات لاستضافة «كأس آسيا 2027 السعودية»، التي تقام للمرة الأولى في المملكة خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط)، بمشاركة 24 منتخباً يتنافسون في 51 مباراة تستضيفها 8 ملاعب في المدن الثلاث.