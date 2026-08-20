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الرياضة رياضة سعودية

السعودية: 30 ألف طلب للتطوع في «كأس آسيا 2027»

مرحلة المقابلات انتقلت للرياض قبل وصولها إلى جدة (الشرق الأوسط)
مرحلة المقابلات انتقلت للرياض قبل وصولها إلى جدة (الشرق الأوسط)
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السعودية: 30 ألف طلب للتطوع في «كأس آسيا 2027»

مرحلة المقابلات انتقلت للرياض قبل وصولها إلى جدة (الشرق الأوسط)
مرحلة المقابلات انتقلت للرياض قبل وصولها إلى جدة (الشرق الأوسط)

انتقلت مقابلات المتقدمين لبرنامج متطوعي كأس آسيا 2027 في السعودية إلى العاصمة الرياض، في ثاني محطات البرنامج المخصص لاختيار المتطوعين المشاركين في تنظيم البطولة، وتشهد هذه المرحلة إجراء أكثر من 5 آلاف مقابلة شخصية.

وتأتي محطة الرياض بعد المرحلة الأولى التي أُقيمت في مدينة الخبر، وشهدت إجراء أكثر من 3 آلاف مقابلة، على أن تتواصل المقابلات لاحقاً في جدة، ضمن برنامج يمتد لشهرين ويغطي المدن الثلاث المستضيفة للبطولة، وصولاً إلى اختيار المتطوعين وتوزيعهم على 20 مساراً للعمل في مختلف مجالات التنظيم.

وسجل البرنامج، منذ فتح باب التسجيل، إقبالاً واسعاً تجاوز الـ30 ألف طلب، وتركز المقابلات على التعرف إلى مهارات المتقدمين وقدراتهم وتحديد المسارات المناسبة لهم؛ تمهيداً لبدء البرامج التدريبية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، على أن تُنفذ وفق طبيعة كل مسار والمهام الموكلة للمتطوعين خلال البطولة.

وتشمل مسارات العمل عدداً من المجالات المرتبطة بالعمليات التنظيمية وخدمات الجماهير والمنتخبات والإعلام، ويستمر استقبال طلبات التسجيل حتى 31 أغسطس (آب)، مع إتاحة تسجيل الساعات التطوعية للمشاركين عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي.

ويشارك المتطوعون في تشغيل مختلف مواقع البطولة في الرياض وجدة والخبر، ضمن الاستعدادات لاستضافة «كأس آسيا 2027 السعودية»، التي تقام للمرة الأولى في المملكة خلال الفترة من 7 يناير (كانون الثاني) إلى 5 فبراير (شباط)، بمشاركة 24 منتخباً يتنافسون في 51 مباراة تستضيفها 8 ملاعب في المدن الثلاث.

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مدرب نيوم: مواجهات الدوري مختلفة عن «الكأس»

غالتييه خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
غالتييه خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
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مدرب نيوم: مواجهات الدوري مختلفة عن «الكأس»

غالتييه خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)
غالتييه خلال المؤتمر (الشرق الأوسط)

شدد الفرنسي كريستوف غالتييه مدرب ⁧‫نيوم⁩، على صعوبة مواجهة الفيصلي الجمعة ضمن الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غالتييه: تنتظرنا مباراة صعبة للغاية وتختلف عن مباراة الكأس تماماً، حيث سيلعب الفيصلي بالفريق الأساسي بعكس مباراة الكأس.

وزاد: صحيح أننا كسبنا مباراة كأس الملك لكن هذا أصبح من الماضي.

وتابع: المباراة صعبة والطقس حار، فضلاً عن إرهاق المباراة السابقة، فأكيد أننا لن نلعب مع المجموعة نفسها لكن سنركز على المباراة.

وعن غياب علاء حجي للإيقاف وعبد العزيز العثمان بسبب الإصابة، أجاب:

حجي لاعب مميز جداً خاصةً في وسط الميدان والعثمان أيضاً لاعب مهم، مع الأسف حجي موقوف والعثمان مصاب، لكننا نملك لاعبين آخرين مميزين خاصةً في دكة البدلاء، وأنا أنتظر من الفريق ككل أن يظهروا مجهوداً عالياً وتركيزاً لكي نحقق الانتصار.

وتابع غالتيه: الفيصلي لديه إمكانيات عالية جداً خاصةً في الهجوم، طبعاً بحسب خبرتي، ارتكب الفريق أخطاء كبيرة عند خسارته أمام الهلال وأعتقد أن المدرب سيقوم بتصحيحها، اجتمعت مع لاعبي فريقي وكانت الخطة واضحة وأعطيتهم بعض التعليمات.

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الدوري السعودي السعودية
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مدرب «الخليج»: أرفض الأعذار... وحزنتُ لخروجنا من «كأس الملك»

غوميز مدرب «الخليج» (موقع النادي)
غوميز مدرب «الخليج» (موقع النادي)
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مدرب «الخليج»: أرفض الأعذار... وحزنتُ لخروجنا من «كأس الملك»

غوميز مدرب «الخليج» (موقع النادي)
غوميز مدرب «الخليج» (موقع النادي)

قال البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، إن فريقه يجب أن يبدأ بقوة في مباراته المقبلة أمام الشباب، إذا أراد الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة التي ستجمعهما ضِمن الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

وقال غوميز، في المؤتمر الصحافي: «الشباب من الفرق الكبيرة ويملك مدرباً كبيراً ولديه استقطابات مميزة، لذا من المهم أن نكون في كامل الجاهزية، وأن تكون بدايتنا قوية من أجل الخروج بنتيجة إيجابية».

وعن الخروج المبكر من بطولة «كأس الملك» وغضب جماهير النادي، قال: «هل يعتقد أحد أنني مرتاح للخروج المبكر، أنا الأكثر حزناً، بطولة الكأس تعني لي أهمية بالغة، لكن ماذا كان علينا أن نفعل، لعبنا مباراة التعاون الأولى بالدوري بجهد عال في القصيم، وبعدها بيومين أيضاً سافرنا لخوض مباراة في الكأس في الجنوب، كان من الصعب أن أضغط على اللاعبين، حتى قبل إكمال الاستشفاء في رحلة تخللها انتظار أيضاً، لو أرهقت اللاعبين ولم أسعَ لتوزيع الجهد لخسرنا أسماء بشكل مبكر، وحتى قبل مباراة الشباب، أرى أنه حتى بالمجموعة التي اخترتها كان يمكن الفوز على الأخدود، لكن لم نوفَّق».

وأضاف: «قلت للرئيس: سأعطي الخليج من دمي، وسأبذل قصارى جهدي، بل أنني لن أقبل أن يقصر أي شخص من فريقي، هذا ما تعاهدنا عليه».

وفي ردّه على سؤال «الشرق الأوسط» حول جاهزية الأسماء التي غابت عن المباراة الأولى بسبب الإصابة، قال: «لم تكتمل جاهزية الجميع، لكن مع تكامل الفريق سيكون الخليج كما يحبه أنصاره».

وحول خوض المباريات في الطقس الحار، قال: «بكل تأكيد، الجو قاسٍ وأدعم ما ذكره مدرب القادسية رودجرز بشأن أوقات التوقف أثناء المباريات لشرب السوائل».

وختم بتأكيد أنه لا يحبّذ الأعذار، وأنه سيعمل على أن يكون الخليج في صورة أفضل، هذا الموسم، بعد أن كانت البداية جيدة أمام التعاون.

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الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

النصر يتعادل مع بام خاتون الإيراني آسيوياً

النصر يختتم مشواره في الدور التمهيدي الأحد أمام سسكا دوشنبه الطاجيكي (حساب النادي)
النصر يختتم مشواره في الدور التمهيدي الأحد أمام سسكا دوشنبه الطاجيكي (حساب النادي)
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النصر يتعادل مع بام خاتون الإيراني آسيوياً

النصر يختتم مشواره في الدور التمهيدي الأحد أمام سسكا دوشنبه الطاجيكي (حساب النادي)
النصر يختتم مشواره في الدور التمهيدي الأحد أمام سسكا دوشنبه الطاجيكي (حساب النادي)

واصل فريق النصر للسيدات مشواره في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات 2026-2027، بتعادل ثانٍ على التوالي بعدما أنهى مواجهته أمام بام خاتون الإيراني بنتيجة هدفٍ لكل منهما اليوم (الخميس) على ملعب هيسور المركزي في طاجيكستان.

وكان النصر قد استهل مشاركته في البطولة بالتعادل 2-2 أمام الاتحاد الأردني، في مباراة شهدت طرد نسرين بهلولي بعد ركلها لاعبة المنافس من دون كرة، واندلاع اشتباك بين لاعبات الفريقين، قبل أن تتمكن حصة العيسى من تسجيل هدف التعادل بعد نحو ثلاث دقائق فقط من حالة الطرد، في حين أحرزت لوفانغا الهدف الآخر للنصر.

ويختتم النصر مبارياته في الدور التمهيدي، الأحد، بمواجهة سسكا دوشنبه الطاجيكي، في لقاء تزداد أهميته بالنسبة للفريق السعودي في سباق التأهل إلى المرحلة التالية من البطولة القارية.

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