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الهلال يتمسك بإندياي رغم تعقيدات الصفقة… والدرعية الأقرب لضم مالكوم

إليمان إندياي (أ.ف.ب)
إليمان إندياي (أ.ف.ب)
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الهلال يتمسك بإندياي رغم تعقيدات الصفقة… والدرعية الأقرب لضم مالكوم

إليمان إندياي (أ.ف.ب)
إليمان إندياي (أ.ف.ب)

تواصل إدارة نادي الهلال العمل على تدعيم صفوف الفريق قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية، واضعةً السنغالي إليمان إندياي، لاعب إيفرتون الإنجليزي، على رأس أولوياتها لتدعيم مركز الجناح، إلا أن المفاوضات لا تزال تصطدم بالعقبة المالية التي حددتها إدارة النادي الإنجليزي لوكيل أعمال اللاعب.

وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن إدارة إيفرتون حددت مطالب مالية مرتفعة للحصول على خدمات اللاعب، وهو ما دفع المفاوضات إلى مرحلة من التريث، في ظل سعي الهلال للوصول إلى صيغة مناسبة تضمن إتمام الصفقة، دون تجاوز السقف المالي الذي وضعته الإدارة.

وتشير المعطيات إلى أن استمرار تعثر المفاوضات قد يدفع الهلال إلى تأجيل التعاقد مع جناح أجنبي جديد حتى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، خصوصاً في ظل قناعة الجهاز الفني، بقيادة الإيطالي سيموني إنزاغي، بالحلول المتوفرة داخل الفريق.

يأتي ذلك بعد المستويات اللافتة التي قدمها المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز خلال المعسكر الإعدادي، حيث يدرس إنزاغي الاعتماد عليه في الجهة اليسرى هجومياً، مع وجود سامرفيل في الجناح الأيمن، فيما يتولى كريم بنزيما قيادة خط الهجوم.

ورغم استمرار محاولات الهلال لحسم صفقة إندياي، فإن النادي لم يتلقَّ حتى الآن أي عروض رسمية للتعاقد مع داروين نونيز، في المقابل تلقى اللاعب البرازيلي مالكوم عدة استفسارات وعروض من أندية عدة، أبرزها السد القطري وفنربخشة التركي، إضافة إلى نادي الدرعية السعودي، الذي تشير المؤشرات إلى أنه الأقرب لحسم الصفقة، في حال تقرر رحيل اللاعب خلال الميركاتو الحالي.

وتبقى الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مسار ملف الجناح الأجنبي داخل الهلال، سواء بإتمام التعاقد مع إندياي، أو تأجيل الملف إلى الشتاء، مع استمرار الإدارة في دراسة جميع الخيارات بما يتوافق مع رؤية الجهاز الفني واحتياجات الفريق للموسم الجديد.

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نادي الهلال رياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية

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