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الرياضة رياضة سعودية

القدساويون يفاجئون كينونيس باستقبال صاخب في مطار الدمام

استقبال صاخب وجده كينونيس في مطار الدمام (موقع النادي)
استقبال صاخب وجده كينونيس في مطار الدمام (موقع النادي)
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القدساويون يفاجئون كينونيس باستقبال صاخب في مطار الدمام

استقبال صاخب وجده كينونيس في مطار الدمام (موقع النادي)
استقبال صاخب وجده كينونيس في مطار الدمام (موقع النادي)

فاجأ منسوبو وعشاق نادي القادسية، لاعبهم المكسيكي كينونيس باستقبال صاخب في مطار الدمام، خلال عودته للالتحاق بالفريق تحسبا لانطلاق منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

وفي صور تم تداولها بين عشاق النادي، بدا واضحا أن نجم المكسيك في كأس العالم 2026 لم يكن على علم بهذا الاستقبال، إذ بدت على ملامحه علامات البهجة والذهول في آن معا، بينما رفعت جماهير النادي صوره، كما أعدت إدارة العلاقات العامة بالنادي بنر خاص حمل عبارة «جوليان... عاشر أفضل لاعب هجومي في المونديال».

أحد مشجعي النادي يلتقط سيلفي مع النجم المكسيكي (موقع النادي)

وسينتظم الهداف كينونيس في تدريبات القادسية تأهباً للموسم الجديد، بينما أكد مصدر مطلع لـ«الشرق الأوسط» في وقت سابق، أن إدارة النادي لا تعتزم بيع المدة المتبقية من عقده الممتد حتى 2029، وذلك على الرغم من إبداء أندية في الدوري الإنجليزي رغبة التعاقد معه.

لاعب القادسية يوقع للمعجبين (موقع النادي)

وكان كينونيس تألق في المونديال الحالي وسجل 4 أهداف بداية من الهدف الذي سجله في المباراة الافتتاحية، وبات اللاعب الذي تُوج بلقب هداف الدوري السعودي الموسم الماضي هو المهاجم التاريخي لمنتخب بلاده في تاريخ المشاركات في كأس العالم.

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