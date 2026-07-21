«نزال جدة»... جوشوا وبرينغا يلتقيان وجهاً لوجه على سطح يخت فاخر

انطلقت الثلاثاء، في جدة، فعاليات أسبوع الملاكمة الخاص ببطاقة «ذا كومباك»، إيذاناً ببدء العد التنازلي للأمسية العالمية التي تستضيفها «جدة سوبر دوم» السبت المقبل، ويتصدرها النزال الرئيسي في الوزن الثقيل بين بطل العالم السابق البريطاني أنتوني جوشوا، والملاكم الألباني كريستيان برينغا، وذلك ضمن فعاليات «تقويم جدة» بالتعاون مع «موسم الرياض».

وبدأ البرنامج الرسمي لأسبوع النزال مع وصول أبرز نجوم الملاكمة العالمية إلى جدة، وذلك قبل الحدث الذي يضم مجموعة كبيرة من النزالات العالمية، إلى جانب حضور سعودي وعربي بارز، في تأكيد جديد على مكانة المملكة في استضافة كبرى الأحداث الرياضية والترفيهية.

وشهد اليوم الأول لقاءً جمع جوشوا وبرينغا وجهاً لوجه على متن أحد اليخوت الفاخرة في نادي جدة لليخوت، في أول ظهور مشترك قبل المواجهة المرتقبة.

ويقام الخميس المؤتمر الصحافي الرسمي لجميع الملاكمين في «جدة بروميناد» عند الساعة التاسعة مساءً، حيث يتحدث المشاركون عن استعداداتهم وطموحاتهم قبل النزالات، إلى جانب المواجهات الكلامية واللقاءات المباشرة التي تسبق ليلة النزال. كما يُنقل المؤتمر عبر منصة «دازن»، ليتمكن جمهور الملاكمة حول العالم من متابعة أبرز التصريحات واللحظات التي تسبق الأمسية.

أما الجمعة، فتقام مراسم الوزن الاحتفالية والمواجهة الأخيرة وجهاً لوجه بين جميع الملاكمين في «جدة بروميناد» عند الساعة التاسعة مساءً، بحضور وسائل الإعلام وضيوف الحدث، لتكون المحطة الأخيرة قبل انتقال المنافسات إلى «جدة سوبر دوم» السبت، حيث يخضع الملاكمون للوزن الرسمي قبل دخولهم الحلبة.

عشاق الملاكمة يترقبون أمسية مذهلة السبت المقبل (الشرق الأوسط)

ويتصدر بطاقة «ذا كومباك» النزال الرئيسي في الوزن الثقيل بين البريطاني أنتوني جوشوا والألباني كريستيان برينغا، في مواجهة تحمل أهمية كبيرة للطرفين. ويعود جوشوا إلى الحلبة بسجل احترافي يضم 29 انتصاراً، منها 26 بالضربة القاضية، مقابل أربع هزائم، ساعياً إلى تحقيق انتصاره الثلاثين ومواصلة حضوره بين نخبة ملاكمي الوزن الثقيل في العالم.

في المقابل، يدخل برينغا المواجهة بسجل يبلغ 20 انتصاراً، جميعها بالضربة القاضية، مقابل خسارة واحدة، وهو ما يمنح النزال طابعاً هجومياً خالصاً في ظل امتلاك الملاكمين قدرة كبيرة على إنهاء النزالات قبل نهايتها.

وتشهد الأمسية نزالين على لقبين عالميين، إذ يدافع البريطاني حمزة شيراز عن لقب منظمة الملاكمة العالمية «دبليو بي أو» للوزن فوق المتوسط أمام الألماني سيمون زاخنهوبر، في أول دفاع عن اللقب الذي أحرزه في مصر خلال مايو (أيار) الماضي.

ويدخل شيراز المواجهة بسجل يخلو من الهزائم، يضم 23 انتصاراً وتعادلاً واحداً، بينها 19 انتصاراً بالضربة القاضية، بينما يمتلك زاخنهوبر 29 انتصاراً مقابل خسارة واحدة، ليعد النزال من أقوى مواجهات الأمسية.

كما يدافع البريطاني جوش كيلي عن لقب الاتحاد الدولي للملاكمة «آي بي إف» للوزن فوق المتوسط الخفيف أمام الآيرلندي غير المهزوم كاويمهين أغياركو، في أول دفاع له عن اللقب الذي توج به مطلع العام الحالي بعد فوزه على الروسي بخرام مرتضالييف.

ويخوض أغياركو، صاحب 18 انتصاراً دون أي خسارة، أول فرصة في مسيرته للمنافسة على لقب عالمي، وهو ما يمنح النزال أهمية مضاعفة للطرفين.

وتتواصل منافسات الأمسية بمواجهة مرتقبة تجمع الياباني ريتو تسوتسومي والمكسيكي ألفينو هيريرا، حيث يعود تسوتسومي إلى المملكة بعد ظهوره اللافت في عرض «ليلة الساموراي» بالرياض، فيما يدخل هيريرا النزال بسجل احترافي خالٍ من الهزائم، في مواجهة تجمع اثنين من أبرز الملاكمين الصاعدين الساعيين إلى التقدم في التصنيفات العالمية.

ويخوض الأوكراني أوليكساندر خيجنياك، المتوج بالميدالية الذهبية الأولمبية، ثاني نزالاته في الملاكمة الاحترافية أمام الفرنسي ليني باتراش، الذي يدخل المواجهة هو الآخر بسجل خالٍ من الهزائم. ويملك خيجنياك خبرة كبيرة اكتسبها من منافسات الهواة والبطولات الدولية، بينما تمثل مواجهة جدة محطة مهمة في مسيرته الاحترافية.

كما يسجل البريطاني مايكي تالون أول ظهور له في المملكة عندما يواجه الفنزويلي أورلاندو بينو، في حين يواصل الهندي نيشانت ديف مشواره الاحترافي أمام البيروفي سيزار دياز. وحقق ديف بداية قوية منذ انتقاله إلى الاحتراف بعد مسيرته المميزة في منافسات الهواة، بينما يسعى دياز إلى استثمار خبرته لإيقاف سلسلة انتصارات منافسه.

وفي نزال آخر، يلتقي الدنماركي جاكوب بانك بالملاكم البولندي بافيل أوغست، بعدما حقق الأخير مفاجأة كبيرة في ظهوره السابق بتغلبه على سيمون زاخنهوبر رغم دخوله المواجهة بديلاً وخضوعه لفترة إعداد قصيرة، بينما يدخل بانك اللقاء بسجل مثالي يبلغ 19 انتصاراً دون أي خسارة، ليكون النزال من أكثر مواجهات البطاقة تكافؤاً.

جوشوا يعود للقتال بعد غياب طويل (الشرق الأوسط)

وتحضر الملاكمة السعودية بقوة في الأمسية عبر ثلاثة من أبرز الملاكمين المحترفين، إذ يواجه محمد العقل الملاكم المالطي لايدون تشيركوب، في مواجهة يتطلع خلالها إلى المحافظة على سجله الخالي من الهزائم ومواصلة تقدمه في مسيرته الاحترافية أمام جماهير جدة.

كما يلتقي زياد المعيوف بالمكسيكي فرنك مانغو، في ظهور جديد للمعيوف على أرض المملكة، بعدما أصبح أحد أبرز الوجوه السعودية في بطاقات الملاكمة الدولية خلال السنوات الأخيرة. ويدخل مانغو النزال بسجل يضم ثمانية انتصارات مقابل خسارة واحدة، ما يجعل المواجهة اختباراً مهماً للمعيوف في سعيه من أجل استعادة الانتصارات، وتعزيز مكانته على الساحة الاحترافية.

ويكمل سلطان المحمد الحضور السعودي عندما يواجه الإسباني إفرين بيسالدوش، إذ يدخل النزال بسجل مثالي يضم أربعة انتصارات دون خسارة، ثلاثة منها بالضربة القاضية، متطلعاً إلى مواصلة بدايته القوية وتحقيق فوز جديد أمام جماهير جدة ضمن واحدة من أكبر بطاقات الملاكمة التي تستضيفها المملكة.

وعلى الصعيد العربي، فستحضر الملاكمة المصرية عبر عمر هيكل، الذي يواجه الإسباني برايان كاستيلانو، ومحمد مبروك، الذي يلتقي الكولومبي براين زاباتا، في مشاركتين تمثلان فرصة جديدة للملاكمين المصريين لمواصلة مشوارهما الاحترافي وإثبات حضورهما أمام جمهور عالمي.

وتضم بطاقة «ذا كومباك» 13 نزالاً، تجمع ملاكمين من أوروبا وآسيا وأميركا اللاتينية والمنطقة العربية، لتقدم مزيجاً من أصحاب الخبرة والمواهب الصاعدة، في امتداد للحضور الذي سجلته الأسماء المشاركة سابقاً في نزالات «غلوري إن جيزة».