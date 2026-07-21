ملاكمون سعوديون لـ«الشرق الأوسط»: جاهزون... وننتظر جماهير جدة

تستعدّ مدينة جدة لاستضافة حدث الملاكمة العالمي «The Comeback»، السبت المقبل، والذي سيشهد عودة الأسطورة البريطانية أنتوني جوشوا إلى الحلبة بعد غياب طويل بسبب إصابات تعرَّض لها في حادث أليم أودى بحياة صديقيه ويشارك في الحدث ثلاثة ملاكمين سعوديين إلى جانب ملاكمين مصريين لتمثيل العالم العربي، في مواجهة نخبة من الملاكمين العالميين.

وفي حديث خاص، لـ«الشرق الأوسط»، قال الملاكم السعودي زياد المعيوف إن «رؤية 2030» منحت الملاكمين السعوديين الفرصة لتحقيق حلمهم، مشيراً إلى الدعم اللامحدود الذي يحظون به من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، خاصة لرياضة الملاكمة والملاكمين السعوديين.

وأوضح المعيوف، الذي اختير رياضياً ملهماً لعام 2025، أن هدفه الأول من احتراف الملاكمة هو إلهام الشباب السعودي والعربي للتألق عالمياً في هذه الرياضة العريقة.

بطاقة النزالات شهدت وجود ثلاثة ملاكمين سعوديين (الشرق الأوسط)

وحول حصوله على درجة البكالوريوس في علم النفس، أشار المعيوف إلى أن احترافه الملاكمة دفعه للبحث عن إجابات حول الرهبة والخوف قبل النزالات، وكيفية التعامل النفسي مع الضغوط، ووجد أن الإنسان قادر على التحكم في أفكاره، وأن الحديث الإيجابي مع النفس يمثل أداة قوية للتطوير والنجاح.

وعن تحضيراته للحدث، كشف أنه أمضى ثلاثة أشهر في معسكر تدريبي مكثف بمدينة لوس أنجليس تحت إشراف المدرب العالمي بادي مغرد (Buddy McGirt)، وتضمَّن المعسكر برنامجاً غذائياً دقيقاً وجلسات تدريبية يومية تراوحت بين جلستين وثلاث جلسات، مشيراً إلى أن مغرد درَّب، مؤخراً، بطلاً عالمياً تُوّج بلقب عالمي، متمنياً تحقيقه إنجازاً يُسعد الجمهور السعودي في جدة.

️| الملاكم السعودي زياد المعيوف لـ«الشرق الأوسط» قبل انطلاق حدث الملاكمة العالمي «The Comeback»: حلمي أن نرى يوماً بطاقة نزال عالمية كاملة تضم ملاكمين سعوديين. هدفي الحقيقي هو إلهام الشباب، وأؤمن أن الصلاة وبر الوالدين أساس النجاح قبل أي انتصار داخل الحلبة. pic.twitter.com/cHGeBnGBPw — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 21, 2026

من جانبه، أعرب الملاكم محمد العقل عن سعادته بالإضافة الكبيرة التي قدمتها المملكة على صعيد رياضة الملاكمة عالمياً، قائلاً: «منذ بداية استضافة موسم الرياض وبطولات الملاكمة، زادت جماهيرية اللعبة عالمياً وليس فحسب محلياً».

وأبدى فخره واعتزازه بأن مسيرته الاحترافية انطلقت من بطولات موسم الرياض.

️| الملاكم السعودي محمد العقل لـ«الشرق الأوسط» قبل انطلاق حدث الملاكمة العالمي «The Comeback» بجدة:- منذ بداية استضافة موسم الرياض والسعودية لبطولات الملاكمة زادت جماهيرية اللعبة عالمياً وليس فقط في السعودية، فخور بكون مسيرتي الاحترافية انطلقت من بطولات موسم الرياض. pic.twitter.com/fmRgWzI9AP — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 21, 2026

أما الملاكم سلطان المحمد فقال: «يشرِّفني تمثيل وطني في هذا الحدث الكبير ضِمن نخبة من أبرز الملاكمين العالميين، وعقليتي القتالية تقوم على تطبيق كل ما تدربت عليه خلال المعسكر التدريبي».

️| الملاكم السعودي سلطان المحمد لـ«الشرق الأوسط» قبل انطلاق حدث الملاكمة العالمي «The Comeback» بجدة:- يشرفني تمثيل وطني في هذا الحدث ضمن نخبة من الملاكمين العالميين، وعقليتي القتالية تتمثل في تطبيق كل ما تدربت عليه في المعسكر. pic.twitter.com/2InnXL01s0 — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 21, 2026

وفي ختام الحديث، وجّه الثلاثي دعوة للجمهور السعودي لحضور نزالاتهم ونزالات الملاكمين المصريين، مؤكدين أن دعم الجمهور السعودي يبقى الأفضل عالمياً، ومعبّرين عن ثقتهم بأن توفيق الله عز وجل أولاً، ثم دعم الجمهور السعودي، سيسهمان في تحقيق إنجازات كبيرة في جدة.​