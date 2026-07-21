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الرياضة رياضة سعودية

ملاكمون سعوديون لـ«الشرق الأوسط»: جاهزون... وننتظر جماهير جدة

المعيوف والعقل والمحمد تحدثوا عن حظوظهم في ليلة السبت «العالمية»

زياد المعيوف (الشرق الأوسط)
زياد المعيوف (الشرق الأوسط)
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ملاكمون سعوديون لـ«الشرق الأوسط»: جاهزون... وننتظر جماهير جدة

زياد المعيوف (الشرق الأوسط)
زياد المعيوف (الشرق الأوسط)

تستعدّ مدينة جدة لاستضافة حدث الملاكمة العالمي «The Comeback»، السبت المقبل، والذي سيشهد عودة الأسطورة البريطانية أنتوني جوشوا إلى الحلبة بعد غياب طويل بسبب إصابات تعرَّض لها في حادث أليم أودى بحياة صديقيه ويشارك في الحدث ثلاثة ملاكمين سعوديين إلى جانب ملاكمين مصريين لتمثيل العالم العربي، في مواجهة نخبة من الملاكمين العالميين.

وفي حديث خاص، لـ«الشرق الأوسط»، قال الملاكم السعودي زياد المعيوف إن «رؤية 2030» منحت الملاكمين السعوديين الفرصة لتحقيق حلمهم، مشيراً إلى الدعم اللامحدود الذي يحظون به من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، خاصة لرياضة الملاكمة والملاكمين السعوديين.

وأوضح المعيوف، الذي اختير رياضياً ملهماً لعام 2025، أن هدفه الأول من احتراف الملاكمة هو إلهام الشباب السعودي والعربي للتألق عالمياً في هذه الرياضة العريقة.

بطاقة النزالات شهدت وجود ثلاثة ملاكمين سعوديين (الشرق الأوسط)

وحول حصوله على درجة البكالوريوس في علم النفس، أشار المعيوف إلى أن احترافه الملاكمة دفعه للبحث عن إجابات حول الرهبة والخوف قبل النزالات، وكيفية التعامل النفسي مع الضغوط، ووجد أن الإنسان قادر على التحكم في أفكاره، وأن الحديث الإيجابي مع النفس يمثل أداة قوية للتطوير والنجاح.

وعن تحضيراته للحدث، كشف أنه أمضى ثلاثة أشهر في معسكر تدريبي مكثف بمدينة لوس أنجليس تحت إشراف المدرب العالمي بادي مغرد (Buddy McGirt)، وتضمَّن المعسكر برنامجاً غذائياً دقيقاً وجلسات تدريبية يومية تراوحت بين جلستين وثلاث جلسات، مشيراً إلى أن مغرد درَّب، مؤخراً، بطلاً عالمياً تُوّج بلقب عالمي، متمنياً تحقيقه إنجازاً يُسعد الجمهور السعودي في جدة.

من جانبه، أعرب الملاكم محمد العقل عن سعادته بالإضافة الكبيرة التي قدمتها المملكة على صعيد رياضة الملاكمة عالمياً، قائلاً: «منذ بداية استضافة موسم الرياض وبطولات الملاكمة، زادت جماهيرية اللعبة عالمياً وليس فحسب محلياً».

وأبدى فخره واعتزازه بأن مسيرته الاحترافية انطلقت من بطولات موسم الرياض.

أما الملاكم سلطان المحمد فقال: «يشرِّفني تمثيل وطني في هذا الحدث الكبير ضِمن نخبة من أبرز الملاكمين العالميين، وعقليتي القتالية تقوم على تطبيق كل ما تدربت عليه خلال المعسكر التدريبي».

وفي ختام الحديث، وجّه الثلاثي دعوة للجمهور السعودي لحضور نزالاتهم ونزالات الملاكمين المصريين، مؤكدين أن دعم الجمهور السعودي يبقى الأفضل عالمياً، ومعبّرين عن ثقتهم بأن توفيق الله عز وجل أولاً، ثم دعم الجمهور السعودي، سيسهمان في تحقيق إنجازات كبيرة في جدة.​

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