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الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يقترب من الإسباني سيواني… وسيك يخضع للفحص الطبي

خايمي سيواني (رويترز)
خايمي سيواني (رويترز)
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الفيصلي يقترب من الإسباني سيواني… وسيك يخضع للفحص الطبي

خايمي سيواني (رويترز)
خايمي سيواني (رويترز)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن إدارة نادي الفيصلي اقتربت من التوقيع مع لاعب الوسط الهجومي الإسباني خايمي سيواني (29 عاماً)، الذي يوجد حالياً في معسكر الفريق المقام في سلوفينيا، وذلك بناءً على توصية من المدرب الإيطالي جيوفاني سوليناس.

ويُعد سيواني من خريجي أكاديمية ريال مدريد، وسبق له تمثيل أندية ريال أوفيدو الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وخيتافي الإسباني، قبل اقترابه من خوض تجربة جديدة مع الفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين.

من جهة أخرى، يخضع المدافع السنغالي عبد الله سيك، مساء اليوم، للفحص الطبي النهائي تمهيداً لتوقيع عقده الرسمي مع الفيصلي لمدة موسم واحد، بعد وصوله إلى معسكر الفريق في سلوفينيا قبل يومين.

وتأتي صفقة سيك في إطار سعي إدارة النادي لتعزيز الخط الخلفي، إذ سيكون أول لاعب أجنبي ينضم إلى مركز الدفاع خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى صعيد آخر، بعث المهاجم الفرنسي ألكسندر ميندي برسائل طمأنة إلى جماهير الفيصلي بعد ظهوره اللافت في أول مباراة تجريبية للفريق أمام تورنيششي السلوفيني، حيث سجل أربعة أهداف، وقدم أداءً مميزاً، ليؤكد امتلاكه مقومات المهاجم الهداف، ويمنح الجهاز الفني مؤشرات إيجابية قبل انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري السعودي للمحترفين.

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كرة القدم رياضة الدوري السعودي السعودية

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