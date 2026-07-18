السنغالي سيك ينضم إلى الفيصلي

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي الفيصلي توصل لاتفاق للحصول على خدمات عبد الله سيك، مدافع منتخب السنغال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

ووفقاً للمصادر ذاتها، سيمتد عقد سيك البالغ من العمر 34 عاماً مع الفيصلي لمدة موسم واحد.

سيك يملك 23 مباراة دولية رفقة أسود التيرانغا سجل خلالها أربعة أهداف وصنع 2، كما شارك بديلاً أمام العراق وصنع هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز السنغال بخماسية نظيفة ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ويأتي الاتفاق مع سيك ضمن خطة الفيصلي الساعي لتعزيز صفوفه عقب عودته إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.