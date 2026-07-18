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الرياضة رياضة سعودية

السنغالي سيك ينضم إلى الفيصلي

عبد الله سيك مدافع السنغال إلى الفيصلي (أ.ف.ب)
عبد الله سيك مدافع السنغال إلى الفيصلي (أ.ف.ب)
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السنغالي سيك ينضم إلى الفيصلي

عبد الله سيك مدافع السنغال إلى الفيصلي (أ.ف.ب)
عبد الله سيك مدافع السنغال إلى الفيصلي (أ.ف.ب)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي الفيصلي توصل لاتفاق للحصول على خدمات عبد الله سيك، مدافع منتخب السنغال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، في صفقة انتقال حر.

ووفقاً للمصادر ذاتها، سيمتد عقد سيك البالغ من العمر 34 عاماً مع الفيصلي لمدة موسم واحد.

سيك يملك 23 مباراة دولية رفقة أسود التيرانغا سجل خلالها أربعة أهداف وصنع 2، كما شارك بديلاً أمام العراق وصنع هدفاً في المباراة التي انتهت بفوز السنغال بخماسية نظيفة ضمن منافسات دور المجموعات بكأس العالم 2026.

ويأتي الاتفاق مع سيك ضمن خطة الفيصلي الساعي لتعزيز صفوفه عقب عودته إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

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الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يترقب وصول كريستيان باسوغوغ إلى سلوفينيا للتوقيع النهائي

الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (نادي الأخدود)
الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (نادي الأخدود)
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الفيصلي يترقب وصول كريستيان باسوغوغ إلى سلوفينيا للتوقيع النهائي

الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (نادي الأخدود)
الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (نادي الأخدود)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن إدارة نادي الفيصلي تنتظر وصول الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (30 عاماً) خلال اليومين المقبلين لتوقيع العقد النهائي الذي يمتد إلى نهاية 2027، وذلك بتوصية من مدرب الفريق الإيطالي جيوفاني سولينس، لخبرة الكاميروني ومعرفته عن الدوري السعودي والأجواء المصاحبة في المباريات مما يسهل تأقلم اللاعب سريعاً خلال مسيرته الاحترافية مع الفيصلي، وبذلك يشكل ثنائياً مع المهاجم الجديد الذي وقعت معه إدارة النادي، الفرنسي ألكسندر ميندي، الذي سيشارك اليوم في المباراة الودية أمام فريق تورنيششي السلوفيني في أولى مواجهات الفيصلي الودية في معسكره الحالي بسلوفينيا.

يذكر أن الكاميروني كريستيان باسوغوغ خاض مع نادي الأخدود موسماً مميزاً في دوري روشن السعودي (2025-2026)، حيث شارك في 29 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

مسيرته الدولية: هو أحد العناصر البارزة في المنتخب الكاميروني، واختير أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا 2017 التي تُوج بلقبها مع «الأسود».

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ترينكاو يتم اتفاقه مع الأهلي

الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (أ.ف.ب)
الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (أ.ف.ب)
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ترينكاو يتم اتفاقه مع الأهلي

الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (أ.ف.ب)
الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (أ.ف.ب)

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، بعد توقيع العقود واستكمال جميع الإجراءات الرسمية، تمهيداً للإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وحسب مصادر خاصة، فإن إدارة الأهلي أغلقت ملف التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، عقب الانتهاء من كل الجوانب التعاقدية والإدارية، ليكون أحد أبرز تدعيمات الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

ويأتي التعاقد مع ترينكاو ضمن خطة الأهلي لتعزيز صفوفه بعناصر ذات جودة فنية عالية، في ظل الاستحقاقات المنتظرة محلياً وقارياً، حيث يسعى النادي للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، إلى جانب الظهور بصورة قوية في بطولة القارات.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسمياً خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال الترتيبات النهائية الخاصة بالإعلان.

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صفقة انتقال حر تنقل الحارس مصطفى ملائكة إلى نادي أبها

حارس المرمى مصطفى ملائكة (الشرق الأوسط)
حارس المرمى مصطفى ملائكة (الشرق الأوسط)
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صفقة انتقال حر تنقل الحارس مصطفى ملائكة إلى نادي أبها

حارس المرمى مصطفى ملائكة (الشرق الأوسط)
حارس المرمى مصطفى ملائكة (الشرق الأوسط)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن حارس المرمى مصطفى ملائكة توصل إلى اتفاق مع نادي أبها للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء ارتباطه التعاقدي مع ناديه السابق نيوم.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الاتفاق يقضي بارتباط الحارس البالغ من العمر 40 عاماً بألوان أبها لموسم واحد.

ويُعد ملائكة أحد الأسماء المخضرمة في حراسة المرمى بدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يمتلك مسيرة احترافية طويلة تنقل خلالها بين عدد من الأندية السعودية، ومنها الاتحاد والفيصلي والفتح والشباب، قبل أن يخوض تجربته الأخيرة مع نيوم.

ويأتي التعاقد مع ملائكة ضمن خطة النادي العائد إلى دوري روشن، لتعزيز صفوفه بعناصر تمتلك خبرة كافية تسهم في دعم التشكيلة قبل انطلاقة منافسات الموسم الجديد.

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