الفيصلي يترقب وصول كريستيان باسوغوغ إلى سلوفينيا للتوقيع النهائي

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن إدارة نادي الفيصلي تنتظر وصول الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (30 عاماً) خلال اليومين المقبلين لتوقيع العقد النهائي الذي يمتد إلى نهاية 2027، وذلك بتوصية من مدرب الفريق الإيطالي جيوفاني سولينس، لخبرة الكاميروني ومعرفته عن الدوري السعودي والأجواء المصاحبة في المباريات مما يسهل تأقلم اللاعب سريعاً خلال مسيرته الاحترافية مع الفيصلي، وبذلك يشكل ثنائياً مع المهاجم الجديد الذي وقعت معه إدارة النادي، الفرنسي ألكسندر ميندي، الذي سيشارك اليوم في المباراة الودية أمام فريق تورنيششي السلوفيني في أولى مواجهات الفيصلي الودية في معسكره الحالي بسلوفينيا.

يذكر أن الكاميروني كريستيان باسوغوغ خاض مع نادي الأخدود موسماً مميزاً في دوري روشن السعودي (2025-2026)، حيث شارك في 29 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

مسيرته الدولية: هو أحد العناصر البارزة في المنتخب الكاميروني، واختير أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا 2017 التي تُوج بلقبها مع «الأسود».