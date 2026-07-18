عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

الفيصلي يترقب وصول كريستيان باسوغوغ إلى سلوفينيا للتوقيع النهائي

الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (نادي الأخدود)
الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (نادي الأخدود)
TT
TT

الفيصلي يترقب وصول كريستيان باسوغوغ إلى سلوفينيا للتوقيع النهائي

الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (نادي الأخدود)
الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (نادي الأخدود)

علمت «الشرق الأوسط» من مصادر خاصة أن إدارة نادي الفيصلي تنتظر وصول الجناح الكاميروني كريستيان باسوغوغ (30 عاماً) خلال اليومين المقبلين لتوقيع العقد النهائي الذي يمتد إلى نهاية 2027، وذلك بتوصية من مدرب الفريق الإيطالي جيوفاني سولينس، لخبرة الكاميروني ومعرفته عن الدوري السعودي والأجواء المصاحبة في المباريات مما يسهل تأقلم اللاعب سريعاً خلال مسيرته الاحترافية مع الفيصلي، وبذلك يشكل ثنائياً مع المهاجم الجديد الذي وقعت معه إدارة النادي، الفرنسي ألكسندر ميندي، الذي سيشارك اليوم في المباراة الودية أمام فريق تورنيششي السلوفيني في أولى مواجهات الفيصلي الودية في معسكره الحالي بسلوفينيا.

يذكر أن الكاميروني كريستيان باسوغوغ خاض مع نادي الأخدود موسماً مميزاً في دوري روشن السعودي (2025-2026)، حيث شارك في 29 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع 6 أهداف.

مسيرته الدولية: هو أحد العناصر البارزة في المنتخب الكاميروني، واختير أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا 2017 التي تُوج بلقبها مع «الأسود».

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

المدرب الوطني يهيمن على منصة التتويج بالمونديال

رياضة عالمية دي لا فوينتي وسكالوني إثبات لنجاح المدرب الوطني (د.ب.أ)

المدرب الوطني يهيمن على منصة التتويج بالمونديال

في زمن لم تعد فيه جنسية المدرب تُشكِّل أي اعتبار في كرة القدم الحديثة، يقود فيه الإسباني لويس إنريكي باريس سان جيرمان.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عالمية هل يدرب جوسيب غوارديولا منتخب إنجلترا (د.ب.أ)
رياضة عالمية

روني: غوارديولا يصلح لتدريب منتخب إنجلترا

يعتقد واين روني أن توماس توخيل ينبغي أن يستمر في تدريب المنتخب الإنجليزي إلا إذا كان بإمكان الاتحاد الإنجليزي التعاقد مع جوسيب غوارديولا.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
رياضة عالمية بيع عشب ملعب نهائي المونديال يُشعل أزمة بين نيوجيرسي و«فيفا»
رياضة عالمية

بيع عشب ملعب نهائي المونديال يُشعل أزمة بين نيوجيرسي و«فيفا»

تجدد الخلاف بين ولاية نيوجيرسي والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، قبل أيام من نهائي كأس العالم 2026، بعدما أثارت خطة «فيفا» لبيع أجزاء من أرضية ملعب «ميتلايف».

The Athletic (نيوجيرسي )
رياضة عالمية الرئيس الأميركي دونالد ترمب ينتقد توخيل (أ.ب)
رياضة عالمية

ترمب ينضم إلى منتقدي توخيل!

انضم الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى موجة الانتقادات المُوجَّهة إلى توماس توخيل، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، بسبب أسلوبه الدفاعي أمام الأرجنتين.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
رياضة عالمية ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين (د.ب.أ)
رياضة عالمية

سكالوني: المشجعون يدفعوننا نحو السعي إلى الاحتفاظ بلقب المونديال

قال ليونيل سكالوني، مدرب الأرجنتين، قبل مباراة فريقه في نهائي كأس العالم لكرة القدم أمام إسبانيا الأحد إن الجماهير تدفع حامل اللقب نحو السعي لإعادة الكأس للوطن.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الرياضة رياضة سعودية

ترينكاو يتم اتفاقه مع الأهلي

الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (أ.ف.ب)
الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (أ.ف.ب)
TT
TT

ترينكاو يتم اتفاقه مع الأهلي

الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (أ.ف.ب)
الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو (أ.ف.ب)

أنهى النادي الأهلي إجراءات التعاقد مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، بعد توقيع العقود واستكمال جميع الإجراءات الرسمية، تمهيداً للإعلان عن الصفقة خلال الساعات المقبلة.

وحسب مصادر خاصة، فإن إدارة الأهلي أغلقت ملف التعاقد مع اللاعب بشكل نهائي، عقب الانتهاء من كل الجوانب التعاقدية والإدارية، ليكون أحد أبرز تدعيمات الفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد.

ويأتي التعاقد مع ترينكاو ضمن خطة الأهلي لتعزيز صفوفه بعناصر ذات جودة فنية عالية، في ظل الاستحقاقات المنتظرة محلياً وقارياً، حيث يسعى النادي للمنافسة على لقب دوري روشن السعودي، إلى جانب الظهور بصورة قوية في بطولة القارات.

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي عن الصفقة رسمياً خلال الساعات المقبلة، بعد استكمال الترتيبات النهائية الخاصة بالإعلان.

مواضيع
الرياضة كرة القدم النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

صفقة انتقال حر تنقل الحارس مصطفى ملائكة إلى نادي أبها

حارس المرمى مصطفى ملائكة (الشرق الأوسط)
حارس المرمى مصطفى ملائكة (الشرق الأوسط)
TT
TT

صفقة انتقال حر تنقل الحارس مصطفى ملائكة إلى نادي أبها

حارس المرمى مصطفى ملائكة (الشرق الأوسط)
حارس المرمى مصطفى ملائكة (الشرق الأوسط)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن حارس المرمى مصطفى ملائكة توصل إلى اتفاق مع نادي أبها للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في صفقة انتقال حر عقب انتهاء ارتباطه التعاقدي مع ناديه السابق نيوم.

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن الاتفاق يقضي بارتباط الحارس البالغ من العمر 40 عاماً بألوان أبها لموسم واحد.

ويُعد ملائكة أحد الأسماء المخضرمة في حراسة المرمى بدوري روشن السعودي للمحترفين، إذ يمتلك مسيرة احترافية طويلة تنقل خلالها بين عدد من الأندية السعودية، ومنها الاتحاد والفيصلي والفتح والشباب، قبل أن يخوض تجربته الأخيرة مع نيوم.

ويأتي التعاقد مع ملائكة ضمن خطة النادي العائد إلى دوري روشن، لتعزيز صفوفه بعناصر تمتلك خبرة كافية تسهم في دعم التشكيلة قبل انطلاقة منافسات الموسم الجديد.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

«الدرعية» يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة «تريليبورغ» السويدي

نادي الدرعية
نادي الدرعية
TT
TT

«الدرعية» يبدأ تحضيراته للموسم الجديد بمواجهة «تريليبورغ» السويدي

نادي الدرعية
نادي الدرعية

يستهل فريق الدرعية مبارياته الودية في معسكره الإعدادي المُقام بالسويد، عندما يواجه فريق تريليبورغ السويدي، السبت، ضِمن استعداداته للموسم الرياضي الجديد.

وتقام المباراة في اليوم السابع من المعسكر الخارجي، الذي يشهد خوض عدد من المباريات الودية بهدف رفع جاهزية الفريق قبل انطلاق الموسم.

وتمثل المواجهة أول اختبار ودي للدرعية خلال المعسكر، إذ يسعى الجهاز الفني، بقيادة البرتغالي برونو لاج، إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين الفنية والبدنية وتقييم مستوياتهم، إلى جانب تطبيق عدد من الجوانب التكتيكية ومنح أكبر عدد من اللاعبين الفرصة.

ويواصل الدرعية تحضيراته للموسم الجديد، في إطار برنامجه الإعدادي؛ استعداداً لانطلاق المنافسات.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية