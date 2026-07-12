الهلال مستعد لدفع 80 مليون يورو للتعاقد مع جناح برشلونة رافينيا

كثّف الهلال المنافس في الدوري السعودي محاولاته للتعاقد مع البرازيلي رافينيا، جناح برشلونة، بعدما أعد عرضاً مالياً ضخماً يمنحه راتباً سنوياً يصل إلى 50 مليون يورو، في وقت يواصل فيه النادي الإسباني تمسكه ببقاء اللاعب، وسط مساعٍ سعودية لحسم واحدة من أكبر صفقات فترة الانتقالات الصيفية.

وذكرت صحيفة «سبورت» الإسبانية أن إدارة الهلال رفعت سقف إغراءاتها إلى مستوى غير مسبوق، بعرض يمنح رافينيا راتباً سنوياً يبلغ 50 مليون يورو؛ أي أكثر من أربعة أضعاف ما يتقاضاه حالياً مع برشلونة؛ إذ يحصل على نحو 12 مليون يورو سنوياً. ورأت الصحيفة أن العرض يصعب تجاهله من الناحية المالية، رغم تمسك اللاعب في الوقت الحالي بالاستمرار ضمن مشروع المدرب الألماني هانزي فليك.

وأكدت صحيفة «موندو ديبورتيفو» أن الهلال لم يتخلَّ عن حلم التعاقد مع الدولي البرازيلي، موضحة أن النادي السعودي يواصل العمل على الصفقة بهدوء، مستفيداً من ميزانية كبيرة خُصصت لاستقطاب أحد أبرز نجوم أوروبا هذا الصيف.

وأضافت أن الهلال مستعد أيضاً لتقديم عرض تبلغ قيمته 80 مليون يورو لبرشلونة مقابل التخلي عن اللاعب، في محاولة لإقناع إدارة النادي الكاتالوني، رغم أن رافينيا يعد إحدى الركائز الأساسية في تشكيلة فليك، وهو ما يجعل الموافقة على رحيله أمراً معقداً.

ولم تكن هذه المحاولة الأولى من جانب الهلال؛ إذ كشفت تقارير خلال الأشهر الماضية أن النادي وضع رافينيا على رأس أولوياته، وتواصل أكثر من مرة مع ممثلي اللاعب لاستكشاف إمكانية إتمام الصفقة.

وأشار الصحافي الإيطالي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، في تقارير سابقة، إلى وجود اهتمام سعودي قوي بضم رافينيا، إلا أن اللاعب كان واضحاً في موقفه، مؤكداً رغبته في مواصلة مشواره مع برشلونة ما دام يحظى بثقة الجهاز الفني ويشارك بصورة منتظمة.

من جهتها، أوضحت شبكة «ريليفو» الإسبانية أن برشلونة لا يمانع دراسة أي عرض ضخم إذا ساعد في تحسين أوضاعه المالية، لكنه لا يضع رافينيا ضمن قائمة اللاعبين المعروضين للبيع، خاصة بعد المستويات المميزة التي قدمها في الموسم الماضي.

وشبّهت الصحافة الإسبانية إصرار الهلال على الصفقة بما حدث مع النيجيري فيكتور أوسيمين؛ إذ واصل النادي السعودي محاولاته لضمه لفترة طويلة قبل أن يختار اللاعب وجهة مختلفة، وهو ما يدفع مسؤولي الهلال إلى مواصلة الضغط أملاً في تغيير موقف رافينيا خلال الأسابيع المقبلة.

ويرتبط رافينيا بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2028، ما يمنح النادي الإسباني أفضلية كاملة في تقرير مستقبله، سواء بالإبقاء عليه أو الموافقة على بيعه حال وصول عرض يلبي مطالبه.

ويبلغ رافينيا 29 عاماً، وبدأ مسيرته الاحترافية مع أفاي البرازيلي، قبل الانتقال إلى فيتوريا غيماريش وسبورتنغ لشبونة في البرتغال، ثم رين الفرنسي، ومنه إلى ليدز يونايتد الإنجليزي، قبل انضمامه إلى برشلونة في صيف 2022، حيث تُوج بلقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني، وأصبح أحد أبرز نجوم الفريق.

وعلى الصعيد الدولي، يعد رافينيا من العناصر الأساسية في منتخب البرازيل، وشارك في كأس العالم و«كوبا أميركا»، ويتميز بسرعته ومهاراته الفردية وقدرته على صناعة الأهداف وتسجيلها، وهو ما يجعله هدفاً دائماً للأندية الكبرى، وفي مقدمتها الهلال الساعي إلى إبرام صفقة مدوية جديدة تعزز مكانة «دوري روشن» السعودي.