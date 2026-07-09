النصر يدشن طابعاً بريدياً «تذكارياً» بمناسبة لقب الدوري

أعلن نادي النصر السعودي، عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»، عن إبرام تعاون مع مؤسسة البريد السعودي «سبل» ورابطة دوري المحترفين السعودي، يقضي بإصدار طابع بريدي تذكاري احتفاءً بتتويج «العالمي» بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين للموسم 2025 - 2026، وهو التتويج الذي حسمه الفريق مطلع الشهر الماضي.

وجاء تصميم الطابع باللونين الأصفر والأزرق المميزين للنادي، مع شعار النصر في منتصفه، وعبارة «الرياض 1955» إشارة إلى تاريخ التأسيس، فيما تصدّر زاويته العلوية شعار المملكة وتاريخ الإصدار وفق التقويمين الهجري والميلادي (1447 - 2025)، بفئة اسمية قدرها ثلاثة ريالات للطابع الواحد.

ودعا النادي جماهيره إلى طلب الطابع عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لمؤسسة البريد السعودي «سبل»، في خطوة تأتي امتداداً لمبادرة سابقة أطلقتها المؤسسة أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بإصدار طابع خاص بدوري روشن السعودي بشكل عام، لتكون هذه المرة الأولى التي يحصل فيها نادٍ سعودي على طابع بريدي رسمي يحمل شعاره الخاص، تكريماً لإنجازه المحلي.