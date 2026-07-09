«مونديال الرياضات الإلكترونية»: أسبوع افتتاحي حافل

يشهد مونديال الرياضات الإلكترونية في باريس أسبوعاً افتتاحياً حافلاً تقام خلاله أربع بطولات رئيسية إلى جانب تصفيات الفرصة الأخيرة للعبة «EA SPORTS FC 26»، وسط مشاركة نخبة الفرق واللاعبين من مختلف أنحاء العالم.

ومع ختام الأسبوع، سيتم تتويج أبطال بطولات «VALORANT» و«Apex Legends» و«FATAL FURY: City of the Wolves»، في حين تمتد منافسات «Dota 2» إلى الأسبوع الثاني من البطولة.

وكانت منافسات «VALORANT» قد انطلقت في 2 يوليو (تموز) بمشاركة 16 فريقاً تأهلوا إلى مرحلة المجموعات، حيث تتواصل المواجهات لحسم بطاقات العبور إلى الأدوار الإقصائية، على أن تُختتم البطولة في 12 يوليو بإقامة مباراة تحديد المركز الثالث، ثم النهائي الكبير.

| فيصل بن حمران الرئيس التنفيذي لمؤسسة الرياضات الإلكترونية خلال الجولة الإعلامية لمقر بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026. pic.twitter.com/1O7QvxCBtm — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 9, 2026

وفي «Apex Legends» تتنافس 40 من أقوى الفرق العالمية ضمن بطولة «ALGS» التي انطلقت في 7 يوليو؛ إذ تبدأ المنافسات بمرحلة المجموعات، تليها مرحلة البقاء، قبل الوصول إلى المواجهات الحاسمة والنهائي الكبير في 12 يوليو، الذي يُقام وفق نظام «نقطة الحسم»، مع رصد جوائز مالية إجمالية تبلغ مليونَي دولار.

أما بطولة «FATAL FURY: City of the Wolves» فتشهد اكتمال قائمة المشاركين بعد ختام تصفيات الفرصة الأخيرة، وصولاً إلى النهائي المقرر في 11 يوليو، والذي سيتوج أول بطل لهذه اللعبة في نسخة هذا العام.

كما تعود «Dota 2» إلى البطولة بمشاركة 16 فريقاً من نخبة الفرق العالمية، للتنافس على جوائز مالية تصل إلى مليونَي دولار.

وتنطلق البطولة خلال الأسبوع الافتتاحي بمرحلة المجموعات، في حين تستمر الأدوار الإقصائية والمباراة النهائية حتى الأسبوع الثاني.

وفي المقابل، تنطلق اليوم تصفيات الفرصة الأخيرة الخاصة بلعبة «EA SPORTS FC 26» ضمن منطقة «stc Contenders»، حيث يتنافس اللاعبون على المقاعد الأخيرة المؤهلة إلى البطولة الرئيسية، في فرصة أخيرة لمواصلة مشوارهم نحو المنافسة على لقب كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026.