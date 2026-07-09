الدوسري يقدم كأس العالم للرياضات الإلكترونية في حفل باريسي باهر

انطلقت في العاصمة الفرنسية باريس منافسات بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2026، بعد حفل افتتاح موسيقي باهر حمل شعار «مرحباً بأفضل اللاعبين في العالم»، إيذاناً بانطلاق النسخة الدولية الأولى من أكبر حدث عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية.

وخلال الحفل تم الكشف عن كأس بطولة الأندية، حيث قدمه السعودي مساعد الدوسري، رئيس نادي فالكونز، الذي يدخل البطولة حاملاً للقب بعد تتويج النادي بالنسختين السابقتين.

وأعقب ذلك صعود ممثلي أبرز أندية الرياضات الإلكترونية في العالم إلى المسرح، في مشهد جسّد بداية المنافسة على لقب أفضل نادٍ للرياضات الإلكترونية في العالم.

وجمع حفل الافتتاح بين الموسيقى، والسرد السينمائي، وروح المنافسة، والثقافة الفرنسية، معلناً انطلاق سبعة أسابيع من المنافسات التي تجمع أكثر من 2000 لاعب ولاعبة، و200 نادٍ من أكثر من 100 دولة، يتنافسون في 25 بطولة عبر 24 لعبة، على مجموع جوائز قياسي يبلغ 75 مليون دولار.

عروض باهرة شهدها حفل الافتتاح (الشرق الأوسط)

ومنذ اللحظات الأولى، سلّط العرض الضوء على رحلة اللاعبين نحو البطولة، وقدّم باريس بوصفها المدينة التي تستضيف فصلاً جديداً في تاريخ كأس العالم للرياضات الإلكترونية. كما مزجت العروض الفنية بين الموسيقى الأوركسترالية والاستعراضات الراقصة وتقنيات الواقع المعزز والمؤثرات البصرية، في إنتاج يعكس ارتباط الرياضات الإلكترونية بالثقافة المحلية للمدينة المستضيفة.

واستُهلت الأمسية بفقرة خاصة بالرياضات الإلكترونية قدمها دويجبي، قبل أن تنطلق عروض الافتتاح التي شارك فيها كل من آيا ناكامورا وثيودورا ودي جي سنيك وموزيمان، في عرض صُمم ليمنح الحضور وملايين المتابعين حول العالم تجربة افتتاحية استثنائية.

وقال مايك ماكيب، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرياضات الإلكترونية: «يمثل حفل الافتتاح رسالة ترحيب بالعالم، ومع استضافة باريس للبطولة للمرة الأولى، أردنا الاحتفاء بالمدينة من خلال فنانين أسهموا في تشكيل المشهد الموسيقي والثقافي في فرنسا».

وقدمت آيا ناكامورا عرضاً لأغنيتها العالمية كوبينيس، فيما اختتم دي جي سنيك البث العالمي بعرض موسيقي، قبل أن يواصل تقديم فقرة مباشرة للحضور، واختُتمت الأمسية بعرض ختامي قدمه موزيمان، أحد أبرز الأسماء الصاعدة في الموسيقى الإلكترونية.

ومع إسدال الستار على حفل الافتتاح، تتجه الأنظار إلى انطلاق المنافسات اليومية في مختلف صالات باريس، حيث يتنافس أفضل لاعبي العالم على ألقاب الألعاب المختلفة، بينما تسعى الأندية إلى الفوز بأغلى ألقاب البطولة، وهو لقب بطولة الأندية، الذي يدخل فالكونز منافساته سعياً من أجل الحفاظ عليه للموسم الثالث على التوالي.