الأوكرانية كوستيوك تعارض بشدة العودة المحتملة للروس في أولمبياد 2028

عبّرت اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك عن صدمتها واستنكارها الشديد بعد تأهلها إلى نصف نهائي بطولة ويمبلدون على حساب جاسمين باوليني (6-3، 6-2) يوم الأربعاء، وذلك عندما طُلب منها التعليق على العودة المحتملة للرياضيين الروس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس عام 2028.

عقب تأهلها يوم الأربعاء إلى الدور نصف النهائي لبطولة ويمبلدون بعد فوزها على جاسمين باوليني (6-3، 6-2)، طُلب من مارتا كوستيوك التعليق على قيام اللجنة الأولمبية الدولية برفع بعض القيود المفروضة على الرياضيين الروس.

وقالت اللاعبة الأوكرانية في مؤتمر صحافي: «هذا أمر مروع. أعتقد أننا بعيدون جداً جداً عن اللعب النظيف لجميع الدول المعنية، وليس فقط بالنسبة لأوكرانيا».

وأضافت: «أنا لا أتفق تماماً مع هذا القرار. لكن لدي انطباع بأن الكثير من الناس قد أعربوا عن آرائهم بشأن هذه المسألة، ومن الواضح أنهم لا يتفقون أيضاً. لا أعتقد أن أي شيء سيتغير. كل ما أريده هو النزول إلى الملعب، وآمل أن أهزم كل لاعب روسي أواجهه في الألعاب الأولمبية، وهذا كل شيء».

وتابعت كوستيوك عندما سُئلت عما إذا كانت اللاعبات الأوكرانيات سيعربن عن مخاوفهن للاتحاد الدولي للتنس: «أنا متأكدة من أننا سنقوم بردة فعل وموقف تجاه هذا الأمر. لكنني بالتأكيد لن أشغل نفسي بهذه المسألة قبل خوض مباراة نصف النهائي».

واختتمت اللاعبة الأوكرانية البالغة من العمر 24 عاماً، التي ستواجه اليوم الخميس ليندا نوسكوفا (المصنفة 12) لحجز مقعد في نهائي ويمبلدون، حديثها قائلة: «يوم الاثنين، دمروا أربعة شوارع من المباني السكنية. كان ذلك على بُعد نحو خمسة كيلومترات من منزل والديّ. لقد كانت ليلة صعبة أخرى، سقط فيها الكثير من القتلى الأبرياء والأطفال. الأمر ليس سهلاً، لكنني أحاول البقاء على اطلاع بكل ما يحدث».