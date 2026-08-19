لنس يريد متابعة الحلم بعد لقبين في 2026

يدخل نادي لِنس، وصيفُ باريس سان جيرمان وبطل «كأس فرنسا» الموسم الماضي، الموسمَ الجديد من «الدوري الفرنسي» و«دوري أبطال أوروبا لكرة القدم»، بمعنويات مرتفعة، بعد أيام قليلة من تتويجه بـ«كأس الأبطال» المحلية.

في نهاية مايو (أيار) الماضي، غادر مشجعو لنس ملعب «فيليكس بولارت» في نحو الساعة الـ5 صباحاً، بعد ليلة جنونية احتفلوا خلالها بإحراز لقب «كأس فرنسا». والأحد، تذوقوا مجدداً نشوة الانتصار في ملعبهم الملتهب، إثر فوز الفريق المكنى «الدم والذهب» على باريس سان جيرمان المدجج بالنجوم (1 - 0) بشق الأنفس، رغم النقص العددي منذ الدقيقة الـ39.

ظلّ لنس طويلاً في صراع على اللقب مع باريس سان جيرمان (أ.ف.ب)

وكان هذا التتويجَ الأول «الخاص جداً» للمدرب الجديد دينو توبمولر مع لِنس، الذي يضم الظهير السعودي الدولي سعود عبد الحميد.

حصل الألماني، الذي وصل إلى منطقة أرتوا في منتصف يونيو (حزيران) الماضي، على انطلاقة مثالية في مهمة ليست سهلة؛ نظراً إلى ارتفاع سقف التوقعات بعد موسم 2026 الذي كان مثالياً وغير متوقع.

وظلّ لنس طويلاً في صراع على اللقب مع باريس سان جيرمان، قبل أن يضمن التأهل إلى «دوري أبطال أوروبا» ويحرز اللقبَ الأول لـ«كأس فرنسا» في تاريخه، واللقبَ الأول له عموماً منذ 27 عاماً.

غادر مشجعو لنس ملعب «فيليكس بولارت» بعد ليلة جنونية احتفلوا خلالها بإحراز لقب «كأس فرنسا» (أ.ف.ب)

لكن بعد هذا التتويج غير المسبوق، خفت الحماس بعض الوقت. أثار بيار ساج، مهندس نجاح لنس، كثيراً من الجدل بشأن مستقبله قبل أن يرضخ لإغراءات كريستال بالاس، خشية ألا تتكرر فرصة تحقيق حلمه بتدريب فريق في «الدوري الإنجليزي الممتاز (البريميرليغ)».

بعد رحيل المدرب الذي أعاد بناء الفريق إثر موسم واحد فقط على رأس الجهاز الفني، اتجه مسؤولو لنس إلى توبمولر.

ورغم أنه غير معروف كثيراً في فرنسا، فإن المدرب الألماني البالغ 45 عاماً عمل مساعداً ليوليان ناغلسمان في لايبزيغ ثم بايرن ميونيخ، قبل أن يبدأ مسيرته مدرباً أول على أعلى المستويات مع آينتراخت فرنكفورت حيث خاض منافسات «دوري أبطال أوروبا».

يتحدث توبمولر الفرنسية، ويعتمد أسلوباً هجومياً واضحاً، وقد تبنى سريعاً إحدى العبارات المفتاحية في ثقافة نادي لنس: «العمل الجاد». ففي مكاتب النادي أو في مركز تدريب الفريق في «لا غاييت»، يُمضي أيامه «حتى نحو الساعة الـ8 مساء»، وبات يبدو منسجماً تماماً مع بيئته الجديدة.

كما أعرب عن إعجابه بمجموعة تملك «عقلية رائعة»، وتعرف، كما ظهر أمام باريس سان جرمان، كيف «تلعب بالقلب» من أجل إسعاد جماهيرها.

يدخل نادي لنس الموسم الجديد من «الدوري الفرنسي» و«دوري أبطال أوروبا» لكرة القدم بمعنويات مرتفعة (أ.ف.ب)

وأكد فلوريان توفان وجود هذه الكيمياء بين المدرب ولاعبيه. فبعد موسم ناجح في عودته إلى فرنسا، عاد اللاعب صاحب الشخصية القوية إلى التألق في «كأس الأبطال» بتسجيله هدف الفوز، وحمل شارة القيادة التي منحه إياها توبمولر.

وقال بطل العالم عام 2018: «العلاقة بيني وبين المدرب ممتازة. عندما عُيّن، اتصل بي سريعاً خلال العطلة. لدينا الرؤية نفسها لكرة القدم. نتفاهم بشكل رائع، وننظر إلى الأمور بالطريقة ذاتها».

ويُعد توفان حجر الأساس في تشكيلة لنس التي شهدت تعديلات واسعة خلال الصيف.

وكان رئيس النادي جوزيف أوغورليان قد أكد أن لنس «لن يغامر» برفع فاتورة الرواتب بعد التأهل إلى «دوري أبطال أوروبا»، ولذلك لم يكن قادراً على الاحتفاظ بعدد من ركائزه الذين ازداد الطلب عليهم عقب هذا الموسم المميز.

مشجعو نادي لينس يحتفلون بعد فوز فريقهم بمباراة «كأس السوبر الفرنسي» (أ.ف.ب)

فبعد رحيل بيار ساج، غادر أيضاً لاعبا الوسط أدريان توماسون والمالي مامادو سانغاري، والمدافع مالانغ سار، والمهاجمان ويسلي سعيد وألان سان ماكسيمان.

ومن أجل توفير تشكيلة تنافسية لمدربه بتكلفة معقولة تتناسب مع المشاركة في «دوري الأبطال»، أقدم لنس على بعض الصفقات الذكية مثل ميكايل كويزانس والبلجيكي تورغان هازار، كما راهن على مواهب شابة واعدة مثل الجزائري ياسين تيطراوي والكرواتي فرانيو إيفانوفيتش.

وبعد موسم استثنائي، سيكون من الصعب على لنس تحقيق نتائج أفضل، لكنه مستمر في الحلم.

وقال كويزانس: «نحن منافسون بطبيعتنا، ولذلك؛ فإن الطموحات موجودة بشكل تلقائي»، لا سيما بعد إحراز لقب على حساب باريس سان جيرمان.