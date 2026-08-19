«نابولي» يعلن تعاقده مع فافاسولي على سبيل الإعارة

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعاقده مع كوستانتينو فافاسولي قادماً من فريق كاتانزارو، المنافس بدوري الدرجة الثانية الإيطالي.
وذكر الموقع الرسمي للنادي الإيطالي أن اللاعب سينضم على سبيل الإعارة، مع تعهد بشراء اللاعب بنهاية فترة الإعارة، دون إعلان قيمة التعاقد.
وُلد المدافع المنتمي إلى إقليم كالابريا في 26 أبريل (نيسان) 2004، وتدرّج في أكاديمية الناشئين بنادي فيورنتينا، حيث تُوج بلقب كأس السوبر الإيطالي ولقبين في كأس إيطاليا للشباب.
وبعد فترتين مع تيرنانا وباري، انتقل إلى كاتانزارو، الذي خاض معه 42 مباراة وسجل هدفين.
ويمتلك اللاعب مباراتين دوليتين مع المنتخب الإيطالي، حيث سجل ظهوره الأول على المستوى الدولي، يوم 3 يونيو (حزيران) الماضي في مباراة ودية أمام لوكسمبورغ، انتهت بفوز منتخب إيطاليا بهدف نظيف، دون رد.