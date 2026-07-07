الهلال يعين وليد القاسم مديراً للفريق الأول… ويودع عبد الله رديف

واصل نادي الهلال استكمال هيكله الإداري استعداداً للموسم الجديد، بإعلانه تعيين وليد القاسم مديراً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لسعود كريري الذي انتهت علاقته بالنادي مع نهاية الموسم الماضي، بالتزامن مع إعلان انتهاء علاقة النادي بالمهاجم عبد الله رديف بعد نهاية عقده بين الطرفين.

وأوضح الهلال أن تعيين القاسم يأتي ضمن خطواته الرامية إلى بناء منظومة رياضية متكاملة تضم كفاءات وخبرات متخصصة، بما يعزز التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية، ويوفر بيئة عمل احترافية تدعم تحقيق مستهدفات النادي على المستويات المحلية والقارية والدولية.

ويحمل القاسم درجة الماجستير في إدارة الجودة من جامعة بورتسموث البريطانية، ويمتلك خبرة إدارية ورياضية، إذ سبق له العمل إدارياً لمنتخبي السعودية للناشئين والبراعم لمدة 3 أعوام، كما شغل منصب مساعد مدير الفريق الأول لكرة القدم في الهلال لمدة 8 أعوام، إلى جانب تخصصه في مجال التميز المؤسسي.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال انتهاء علاقته بالمهاجم عبد الله رديف (23 عاماً)، بعد اتفاق الطرفين على عدم تجديد العقد عقب انتهاء مدته.

وقدّمت إدارة شركة نادي الهلال شكرها للاعب على ما بذله من جهود طوال فترة تمثيله الفريق، مثمنةً إسهاماته في تحقيق عدد من الإنجازات مع الفريق الأول، ومتمنيةً له التوفيق في مسيرته المقبلة.

ولم يحظَ رديف بفرص مشاركة كبيرة مع الهلال، إذ قضى جانباً كبيراً من السنوات الماضية معاراً إلى عدة أندية، كان آخرها الفيحاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية حتى نهاية الموسم المنصرم، بعدما سبق له تمثيل الاتفاق والشباب والتعاون بنظام الإعارة.