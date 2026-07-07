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الرياضة رياضة سعودية

الهلال يعين وليد القاسم مديراً للفريق الأول… ويودع عبد الله رديف

وليد القاسم مديراً للفريق الأول (نادي الهلال)
وليد القاسم مديراً للفريق الأول (نادي الهلال)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

الهلال يعين وليد القاسم مديراً للفريق الأول… ويودع عبد الله رديف

وليد القاسم مديراً للفريق الأول (نادي الهلال)
وليد القاسم مديراً للفريق الأول (نادي الهلال)

واصل نادي الهلال استكمال هيكله الإداري استعداداً للموسم الجديد، بإعلانه تعيين وليد القاسم مديراً للفريق الأول لكرة القدم، خلفاً لسعود كريري الذي انتهت علاقته بالنادي مع نهاية الموسم الماضي، بالتزامن مع إعلان انتهاء علاقة النادي بالمهاجم عبد الله رديف بعد نهاية عقده بين الطرفين.

وأوضح الهلال أن تعيين القاسم يأتي ضمن خطواته الرامية إلى بناء منظومة رياضية متكاملة تضم كفاءات وخبرات متخصصة، بما يعزز التكامل بين الجوانب الفنية والإدارية، ويوفر بيئة عمل احترافية تدعم تحقيق مستهدفات النادي على المستويات المحلية والقارية والدولية.

ويحمل القاسم درجة الماجستير في إدارة الجودة من جامعة بورتسموث البريطانية، ويمتلك خبرة إدارية ورياضية، إذ سبق له العمل إدارياً لمنتخبي السعودية للناشئين والبراعم لمدة 3 أعوام، كما شغل منصب مساعد مدير الفريق الأول لكرة القدم في الهلال لمدة 8 أعوام، إلى جانب تخصصه في مجال التميز المؤسسي.

وفي سياق متصل، أعلن الهلال انتهاء علاقته بالمهاجم عبد الله رديف (23 عاماً)، بعد اتفاق الطرفين على عدم تجديد العقد عقب انتهاء مدته.

وقدّمت إدارة شركة نادي الهلال شكرها للاعب على ما بذله من جهود طوال فترة تمثيله الفريق، مثمنةً إسهاماته في تحقيق عدد من الإنجازات مع الفريق الأول، ومتمنيةً له التوفيق في مسيرته المقبلة.

ولم يحظَ رديف بفرص مشاركة كبيرة مع الهلال، إذ قضى جانباً كبيراً من السنوات الماضية معاراً إلى عدة أندية، كان آخرها الفيحاء خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية حتى نهاية الموسم المنصرم، بعدما سبق له تمثيل الاتفاق والشباب والتعاون بنظام الإعارة.

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حارس المرمى الدولي محمد العويس (نادي العلا)
حارس المرمى الدولي محمد العويس (نادي العلا)
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مصادر: «الهلال» يقترب من ضم محمد العويس… و«الشباب» يغريه بـ«الأساسي»

حارس المرمى الدولي محمد العويس (نادي العلا)
حارس المرمى الدولي محمد العويس (نادي العلا)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«الشرق الأوسط»، أن حارس المرمى الدولي محمد العويس تلقّى عرضين رسميين من ناديي الهلال والشباب، تمهيداً للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأكدت المصادر أن اللاعب يُفضل العودة إلى «الهلال»، وأن انتقاله يقترب لـ«الأزرق» بنسبة 90 في المائة، رغم أن نادي الشباب عرَض عليه أن يكون أساسياً في كل المباريات.

ووفقاً للمصادر، فإن العرض الهلالي يمتد لمدة عامين، وسط مفاضلة يُجريها الحارس قبل حسم مستقبله، بعد الموسم اللافت الذي قدّمه مع نادي العلا والمنتخب السعودي.

واستعاد العويس مكانته مع المنتخب السعودي في «كأس العالم 2026»، بعدما قدم مستويات مميزة، خصوصاً في مباراتيْ أوروغواي والرأس الأخضر، وكان أحد أبرز عناصر المنتخب خلال البطولة.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يقوي دفاعاته بسعيد الربيعي

المدافع السعودي سعيد الربيعي (نادي الأخدود)
المدافع السعودي سعيد الربيعي (نادي الأخدود)
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الدرعية يقوي دفاعاته بسعيد الربيعي

المدافع السعودي سعيد الربيعي (نادي الأخدود)
المدافع السعودي سعيد الربيعي (نادي الأخدود)

أعلن نادي الدرعية تعاقده مع المدافع السعودي سعيد الربيعي، قادماً من الأخدود، وذلك ضمن تحركات النادي قبل انطلاق مشاركته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين.

ويلعب الربيعي، البالغ من العمر 32 عاماً، في مركز قلب الدفاع، ويُعد من العناصر التي تمتلك خبرة في منافسات الدوري السعودي.

وسبق للربيعي تمثيل أندية الأهلي والاتفاق والفيصلي والشباب والأخدود؛ إذ بدأ مسيرته في الفئات السنية للأخدود قبل انتقاله إلى الأهلي، ثم عاد إلى الأخدود مجدداً.

ويأتي التعاقد مع الربيعي ضمن تحركات الدرعية في سوق الانتقالات الصيفية، لتعزيز صفوف الفريق.

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الهلال يفاوض مدافع النجمة ناصر الهليل

ناصر الهليل مدافع النجمة (نادي النجمة)
ناصر الهليل مدافع النجمة (نادي النجمة)
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الهلال يفاوض مدافع النجمة ناصر الهليل

ناصر الهليل مدافع النجمة (نادي النجمة)
ناصر الهليل مدافع النجمة (نادي النجمة)

علمت مصادر «الشرق الأوسط» أن نادي النجمة منح الضوء الأخضر للهلال للتفاوض مع مدافعه ناصر الهليل، من أجل ضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن الهلال تقدم بعرض رسمي إلى النجمة من أجل شراء المدة المتبقية من عقد اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً، فيما لا تزال هناك اختلافات بسيطة بين الناديين حول القيمة المالية للصفقة.

ومع ذلك سمحت إدارة النجمة لمسؤولي «الزعيم» بالتفاوض المباشر مع اللاعب حول بنود عقده الشخصي، وقد أبلغهم الهليل بطلباته في هذا الشأن.

وأشارت المصادر إلى أن الصفقة بحاجة إلى بضعة أيام أخرى لاستكمال إجراءاتها وحسمها بشكل نهائي، ما لم تدخل أندية أخرى على خط المنافسة بعروض أكبر.

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