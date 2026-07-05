الرياض يغادر الاثنين إلى النمسا... ويخطط لـ«صفقات نوعية»

تغادر بعثة فريق الرياض إلى النمسا الاثنين، وذلك لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي استعداداً للموسم الجديد، والذي يستمر لمدة 21 يوماً.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين من خلال تدريبات مكثفة ومباريات ودية متدرجة، على أن تختتم الرحلة بالعودة إلى الرياض في الثامن والعشرين من يوليو (تموز) الحالي للدخول في المرحلة النهائية من التحضيرات قبل انطلاق منافسات دوري روشن للمحترفين.

وعلى الصعيد الفني، يقود التدريبات المدرب البرازيلي ماوريسيو دولاك، الذي تم تجديد عقده لموسم إضافي لضمان الاستقرار الفني للفريق.

وتعمل إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني على تعزيز صفوف الفريق بصفقات نوعية؛ إذ أتم النادي مؤخراً التعاقد مع الدولي العراقي إبراهيم بايش، بينما تواصل الإدارة مساعيها لإغلاق ملف اللاعبين الأجانب والمحليين قبل انطلاق الموسم، وذلك لضمان ظهور الفريق بشكل يتناسب مع تطلعات جماهيره وتجنب صعوبات الموسم الماضي.