معسكر إسبانيا يجهز سيدات النصر لـ«أبطال آسيا»

يقيم فريق النصر المنافس في الدوري الممتاز للسيدات معسكراً إعدادياً في إسبانيا وتحديداً في ملقا؛ حيث يستعد لخوض استحقاقين؛ إقليمي وقاري خلال الفترة المقبلة، من خلال المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا لأندية السيدات 2026 التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب مشاركته في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات 2026–2027.

ويستهل النصر مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا بمواجهة الهلال السوري يوم 28 يوليو (تموز)، قبل أن يلتقي نفط الشمال العراقي يوم 30 يوليو، على أن تُختتم منافسات دور المجموعات في الأول من أغسطس (آب)، ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها إلى الدور نصف النهائي.

وعلى الصعيد الآسيوي، من المقرر أن تُقام منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات 2026–2027 خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس المقبل؛ حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

وسيُعلن خلال شهر أغسطس الجدول الرسمي لمباريات النصر في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات، متضمناً مواعيد المواجهات وترتيبها، وذلك قبل انطلاق المنافسات القارية.