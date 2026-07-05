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الرياضة رياضة سعودية

معسكر إسبانيا يجهز سيدات النصر لـ«أبطال آسيا»

سيدات النصر لدى تتويجهن أبطالاً للدوري السعودي الموسم المنصرم (الشرق الأوسط)
سيدات النصر لدى تتويجهن أبطالاً للدوري السعودي الموسم المنصرم (الشرق الأوسط)
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معسكر إسبانيا يجهز سيدات النصر لـ«أبطال آسيا»

سيدات النصر لدى تتويجهن أبطالاً للدوري السعودي الموسم المنصرم (الشرق الأوسط)
سيدات النصر لدى تتويجهن أبطالاً للدوري السعودي الموسم المنصرم (الشرق الأوسط)

يقيم فريق النصر المنافس في الدوري الممتاز للسيدات معسكراً إعدادياً في إسبانيا وتحديداً في ملقا؛ حيث يستعد لخوض استحقاقين؛ إقليمي وقاري خلال الفترة المقبلة، من خلال المشاركة في بطولة اتحاد غرب آسيا لأندية السيدات 2026 التي تستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية، إلى جانب مشاركته في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات 2026–2027.

ويستهل النصر مشواره في بطولة اتحاد غرب آسيا بمواجهة الهلال السوري يوم 28 يوليو (تموز)، قبل أن يلتقي نفط الشمال العراقي يوم 30 يوليو، على أن تُختتم منافسات دور المجموعات في الأول من أغسطس (آب)، ويتأهل متصدر كل مجموعة ووصيفها إلى الدور نصف النهائي.

وعلى الصعيد الآسيوي، من المقرر أن تُقام منافسات الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات 2026–2027 خلال الفترة من 17 إلى 23 أغسطس المقبل؛ حيث يتأهل متصدر كل مجموعة إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

وسيُعلن خلال شهر أغسطس الجدول الرسمي لمباريات النصر في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات، متضمناً مواعيد المواجهات وترتيبها، وذلك قبل انطلاق المنافسات القارية.

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كرة القدم للسيدات نادي النصر السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

الرياض يغادر الاثنين إلى النمسا... ويخطط لـ«صفقات نوعية»

ماوريسيو دولاك (موقع النادي)
ماوريسيو دولاك (موقع النادي)
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الرياض يغادر الاثنين إلى النمسا... ويخطط لـ«صفقات نوعية»

ماوريسيو دولاك (موقع النادي)
ماوريسيو دولاك (موقع النادي)

تغادر بعثة فريق الرياض إلى النمسا الاثنين، وذلك لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي استعداداً للموسم الجديد، والذي يستمر لمدة 21 يوماً.

ويهدف المعسكر إلى رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين من خلال تدريبات مكثفة ومباريات ودية متدرجة، على أن تختتم الرحلة بالعودة إلى الرياض في الثامن والعشرين من يوليو (تموز) الحالي للدخول في المرحلة النهائية من التحضيرات قبل انطلاق منافسات دوري روشن للمحترفين.

وعلى الصعيد الفني، يقود التدريبات المدرب البرازيلي ماوريسيو دولاك، الذي تم تجديد عقده لموسم إضافي لضمان الاستقرار الفني للفريق.

وتعمل إدارة النادي بالتنسيق مع الجهاز الفني على تعزيز صفوف الفريق بصفقات نوعية؛ إذ أتم النادي مؤخراً التعاقد مع الدولي العراقي إبراهيم بايش، بينما تواصل الإدارة مساعيها لإغلاق ملف اللاعبين الأجانب والمحليين قبل انطلاق الموسم، وذلك لضمان ظهور الفريق بشكل يتناسب مع تطلعات جماهيره وتجنب صعوبات الموسم الماضي.

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بوستيكوغلو للاعبي النصر: الاجتهاد هو من سيضمن وجودكم في التشكيلة

أنجي بوستيكوغلو خلال إشرافه على تدريبات النصر (موقع النادي)
أنجي بوستيكوغلو خلال إشرافه على تدريبات النصر (موقع النادي)
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بوستيكوغلو للاعبي النصر: الاجتهاد هو من سيضمن وجودكم في التشكيلة

أنجي بوستيكوغلو خلال إشرافه على تدريبات النصر (موقع النادي)
أنجي بوستيكوغلو خلال إشرافه على تدريبات النصر (موقع النادي)

سادت أجواء من الإيجابية والروح المعنوية العالية، في أول اجتماع للرئيس التنفيذي لنادي النصر، سيميدو، والمدرب الأسترالي الجديد أنجي بوستيكوغلو، مع لاعبي الفريق الأول، وذلك قبل انطلاق التحضيرات للموسم الجديد، في لقاء حمل رسائل تحفيزية، وأكد أهمية الحفاظ على منجزات الموسم الماضي، وفتح باب المنافسة أمام جميع اللاعبين.

واستهل سيميدو الاجتماع بالترحيب ببوستيكوغلو، مؤكداً أن التعاقد معه يمثل إضافة كبيرة للنصر، بالنظر إلى سجله الحافل بالإنجازات والبطولات، قبل أن يوجه حديثه للاعبين، مطالباً إياهم بمضاعفة الجهود والتركيز خلال المرحلة المقبلة، من أجل المحافظة على مكتسبات الموسم الماضي، ومواصلة المنافسة على جميع البطولات.

من جانبه، عبّر بوستيكوغلو عن سعادته بقيادة النصر، واصفاً المهمة بأنها فرصة جديدة وتحدٍ جديد في مسيرته التدريبية، مؤكداً أنه يتطلع إلى العمل مع المجموعة، وتحقيق الأهداف التي يتطلع إليها النادي وجماهيره.

وشدد المدرب الأسترالي على أهمية دخول الموسم بروح إيجابية وحماس كبير، مؤكداً للاعبين أن جميع عناصر الفريق ستخضع للتقييم خلال فترة الإعداد، وأن الفرصة ستكون متاحة للجميع لإثبات قدراتهم خلال المعسكر، وأن الاجتهاد والعمل سيكونان المعيار الأساسي في اختيار العناصر التي ستمثل الفريق خلال الموسم المقبل.

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نادي النصر السعودية
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بوستيكوغلو يجتمع بلاعبي النصر... و«إجراءات خاصة» تغيب غريب

لاعبو النصر خلال عمليات الإحماء (موقع النادي)
لاعبو النصر خلال عمليات الإحماء (موقع النادي)
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بوستيكوغلو يجتمع بلاعبي النصر... و«إجراءات خاصة» تغيب غريب

لاعبو النصر خلال عمليات الإحماء (موقع النادي)
لاعبو النصر خلال عمليات الإحماء (موقع النادي)

عقد الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، مدرب النصر، أول اجتماع له مع لاعبي الفريق، قبل انطلاق تدريبات الموسم الجديد، إذ استعرض برنامجه الفني، ورؤيته للمرحلة المقبلة.

وانطلقت تدريبات النصر وسط غياب اللاعبين الدوليين المرتبطين بإجازاتهم عقب مشاركاتهم مع منتخباتهم، فيما شهدت الحصة التدريبية وجود الحارس البرازيلي بينتو، إلى جانب حارسي المرمى الشابين عبد الرحمن العتيبي وسلطان الماس.

وغاب عبد الرحمن غريب عن التدريبات في انتظار استكمال الإجراءات الرسمية الخاصة بتجديد عقده بعد الحصول على موافقة رابطة دوري المحترفين، فيما اكتفى الحارس راغد النجار بالوجود في العيادة الطبية.

ولم يلتحق المدافع الفرنسي محمد سيماكان بالتدريبات، على أن ينضم إلى معسكر الفريق خلال الأيام المقبلة، بينما شهدت الحصة الأولى حضور الإسباني إينييغو مارتينيز، بعد تمديد عقده مع النادي لموسم إضافي.

وعلى صعيد قائمة اللاعبين، سجلت التدريبات عودة عدد من العناصر العائدة من الإعارة، يتقدمهم هارون كمارا والبرازيلي ويسلي، إضافة إلى مشاركة عدد من اللاعبين المصعدين من فريق تحت 21 عاماً، من بينهم العراقي حيدر عبد الكريم، ضمن خطة الجهاز الفني لتقييم جميع العناصر قبل انطلاق الموسم.

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