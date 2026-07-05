رودجرز مدرب القادسية: نسعى للمنافسة على جميع بطولات الموسم 

أكد الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، أن فريقه يدخل الموسم الجديد بطموحات كبيرة، تتمثل في المنافسة على جميع البطولات التي سيشارك فيها، مشدداً على أن الهدف يتمثل في التتويج بإحدى البطولات الأربع التي يخوضها الفريق خلال الموسم المقبل.

وقال رودجرز، في مقطع فيديو نشره المركز الإعلامي لنادي القادسية مع انطلاق المعسكر الإعدادي في مدينة جيرونا الإسبانية، إن اختيار مقر المعسكر جاء بعد دراسة عدة خيارات، من بينها إقامة المعسكر في البرتغال، قبل أن يقع الاختيار على جيرونا لما توفره من بيئة مثالية وإمكانات متكاملة تلبي احتياجات الجهاز الفني واللاعبين.

وأوضح أن المرحلة الحالية ستركز على رفع الجاهزية البدنية والذهنية، إلى جانب تعزيز الانسجام بين عناصر الفريق، خصوصاً بعد انضمام عدد من اللاعبين الجدد، وعودة آخرين من الإعارة، مشيراً إلى أن بناء مجموعة متجانسة يمثل أحد أهم أهداف مرحلة الإعداد.

وبيّن مدرب القادسية أن عدداً من اللاعبين لن يلتحقوا بالمعسكر منذ يومه الأول، بسبب ارتباطهم بالمشاركة في كأس العالم 2026، سواء أولئك الذين انتهت مشاركتهم ويستحقون فترة راحة، أو الذين لا يزالون يواصلون مشوارهم في البطولة.

وأشار رودجرز إلى أن الأشهر الستة التي قضاها مع القادسية منذ توليه المهمة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي شهدت العديد من اللحظات الإيجابية والنتائج المميزة، مؤكداً أن ما تحقق يمثل دافعاً لمواصلة العمل، ورفع سقف الطموحات، خصوصاً مع زيادة حجم التحديات في الموسم المقبل.

كما أبدى تطلعه لخوض مباريات الفريق على ملعب «أرامكو» الجديد، معتبراً أن الانتقال إلى الملعب يمثل خطوة مهمة في مسيرة النادي، وستمنح اللاعبين والجماهير دفعة إضافية خلال المرحلة المقبلة.

ووجّه رودجرز رسالة إلى جماهير القادسية، دعاهم فيها إلى مواصلة دعم الفريق، مؤكداً أن الجميع داخل النادي يعمل من أجل تحقيق إنجاز جديد، وإهداء الجماهير بطولة تسعدهم.

وسيخوض القادسية، الموسم المقبل، 4 بطولات للمرة الأولى في تاريخه، وهي الدوري السعودي للمحترفين، وكأس الملك، وكأس السوبر السعودي، ودوري أبطال آسيا للنخبة.