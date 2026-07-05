الأهلي يشعل الميركاتو... صفقة ترينكاو تقترب من الحسم

دخل النادي الأهلي السعودي سباق الميركاتو بقوة، بعد تأكد رحيل جناحه الجزائري المخضرم رياض محرز.

وكشف الصحافي الإيطالي الموثوق «فابريزيو رومانو» أن النادي بدأ مفاوضات متقدمة مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي للتعاقد مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، في صفقة قد تدور حول 50 مليون يورو.

ترينكاو، البالغ 26 عاماً، يعيش واحدة من أفضل فتراته مع سبورتنغ، بعدما تحول من موهبة لم تكتمل في برشلونة إلى نجم مؤثر في لشبونة. وسبق لصحيفة «آس» أن أشارت إلى أن سبورتنغ كان يتحرك لتجديد عقده ورفع شرطه الجزائي إلى 100 مليون يورو، ما يعكس قيمته داخل النادي.

بدأ ترينكاو مسيرته مع سبورتنغ براغا، ثم انتقل إلى برشلونة عام 2020، قبل تجربة إعارة في وولفرهامبتون، ثم وجد الاستقرار مع سبورتنغ. وبحسب بيانات مسيرته، خاض إجمالاً نحو 370 مباراة مع الأندية، سجل خلالها 67 هدفاً، كما مثّل منتخب البرتغال الأول وسجل 3 أهداف دولية، ويوجد حالياً مع منتخب البرتغال بالمونديال.

وخلال الموسم الماضي، قدم ترينكاو مستويات مميزة بقميص سبورتنغ، بعدما شارك في 34 مباراة بالدوري البرتغالي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 هدفاً، مؤكداً قدراته الكبيرة في صناعة اللعب والحسم الهجومي، بفضل سرعته ومهاراته الفردية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

كما يمتلك اللاعب سجلاً حافلاً مع سبورتنغ، إذ خاض قرابة 200 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها نحو 45 هدفاً وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي مرتين، إضافة إلى لقب كأس البرتغال، الأمر الذي دفع النادي إلى تمديد عقده حتى عام 2030.

ويواصل الأهلي العمل على تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على المنافسة محلياً وقارياً، حيث ترى الإدارة في ترينكاو خياراً مثالياً لقيادة الجبهة الهجومية بفضل خبراته الأوروبية وإمكاناته الفنية، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات حاسمة بشأن مستقبل اللاعب.

صفقة إن تمت، فستمنح الأهلي جناحاً أعسر بخبرة إسبانية وإنجليزية وبرتغالية، ورسالة واضحة بأن بطل نخبة آسيا لا يدخل السوق للمشاركة فقط... بل للمنافسة على الأسماء الكبيرة.