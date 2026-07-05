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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يشعل الميركاتو... صفقة ترينكاو تقترب من الحسم

الجناح البرتغالي الدولي فرانسيسكو ترينكاو على رادار الأهلي (أ.ف.ب)
الجناح البرتغالي الدولي فرانسيسكو ترينكاو على رادار الأهلي (أ.ف.ب)
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الأهلي يشعل الميركاتو... صفقة ترينكاو تقترب من الحسم

الجناح البرتغالي الدولي فرانسيسكو ترينكاو على رادار الأهلي (أ.ف.ب)
الجناح البرتغالي الدولي فرانسيسكو ترينكاو على رادار الأهلي (أ.ف.ب)

دخل النادي الأهلي السعودي سباق الميركاتو بقوة، بعد تأكد رحيل جناحه الجزائري المخضرم رياض محرز.

وكشف الصحافي الإيطالي الموثوق «فابريزيو رومانو» أن النادي بدأ مفاوضات متقدمة مع سبورتنغ لشبونة البرتغالي للتعاقد مع الجناح البرتغالي فرانسيسكو ترينكاو، في صفقة قد تدور حول 50 مليون يورو.

ترينكاو، البالغ 26 عاماً، يعيش واحدة من أفضل فتراته مع سبورتنغ، بعدما تحول من موهبة لم تكتمل في برشلونة إلى نجم مؤثر في لشبونة. وسبق لصحيفة «آس» أن أشارت إلى أن سبورتنغ كان يتحرك لتجديد عقده ورفع شرطه الجزائي إلى 100 مليون يورو، ما يعكس قيمته داخل النادي.

بدأ ترينكاو مسيرته مع سبورتنغ براغا، ثم انتقل إلى برشلونة عام 2020، قبل تجربة إعارة في وولفرهامبتون، ثم وجد الاستقرار مع سبورتنغ. وبحسب بيانات مسيرته، خاض إجمالاً نحو 370 مباراة مع الأندية، سجل خلالها 67 هدفاً، كما مثّل منتخب البرتغال الأول وسجل 3 أهداف دولية، ويوجد حالياً مع منتخب البرتغال بالمونديال.

وخلال الموسم الماضي، قدم ترينكاو مستويات مميزة بقميص سبورتنغ، بعدما شارك في 34 مباراة بالدوري البرتغالي، سجل خلالها 7 أهداف وصنع 11 هدفاً، مؤكداً قدراته الكبيرة في صناعة اللعب والحسم الهجومي، بفضل سرعته ومهاراته الفردية وقدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي.

كما يمتلك اللاعب سجلاً حافلاً مع سبورتنغ، إذ خاض قرابة 200 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها نحو 45 هدفاً وأسهم في تتويج الفريق بلقب الدوري البرتغالي مرتين، إضافة إلى لقب كأس البرتغال، الأمر الذي دفع النادي إلى تمديد عقده حتى عام 2030.

ويواصل الأهلي العمل على تدعيم صفوفه بعناصر قادرة على المنافسة محلياً وقارياً، حيث ترى الإدارة في ترينكاو خياراً مثالياً لقيادة الجبهة الهجومية بفضل خبراته الأوروبية وإمكاناته الفنية، في وقت تشير فيه التقارير إلى أن الأيام المقبلة قد تشهد تطورات حاسمة بشأن مستقبل اللاعب.

صفقة إن تمت، فستمنح الأهلي جناحاً أعسر بخبرة إسبانية وإنجليزية وبرتغالية، ورسالة واضحة بأن بطل نخبة آسيا لا يدخل السوق للمشاركة فقط... بل للمنافسة على الأسماء الكبيرة.

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الهلال يعين الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم

الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم بالهلال (رويترز)
الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم بالهلال (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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الهلال يعين الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم

الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم بالهلال (رويترز)
الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم بالهلال (رويترز)

أعلن نادي الهلال تعيين الإنجليزي سايمون فرانسيس مديراً فنياً لكرة القدم بالنادي، وذلك تعزيزاً لمنظومة كرة القدم بالنادي، من خلال التعاقد مع إدارة رياضية متخصصة تضم عدداً من الكفاءات والخبرات المتخصصة في مختلف المجالات.

وبدأ فعلياً سايمون فرانسيس مهام عمله في نادي الهلال، بعد مسيرة تدرج خلالها لاعباً في نادي بورنموث الإنجليزي لمدة 15 عاماً، قبل أن يتولى عدداً من المهام الرياضية التقنية، ثم تولى قيادة الاستراتيجيات الرياضية وخطط الاستقطاب والتطوير في النادي ذاته، وأسهم في رحلة تحول النادي في بيئة تنافسية عالية وسريعة النمو.

وتضم الإدارة الرياضية الجديدة التي أنهت إدارة النادي التعاقد معها عدداً من المسميات الإدارية يأتي أبرزها «مدير الاستقطاب»، و«مدير الكشافة»، و«كشاف فني أول»، و«مدير العمليات»؛ حيث سيتولون تنفيذ الاستراتيجية الرياضية للنادي والإشراف على عدد من الملفات الهادفة إلى تعزيز كفاءة العمل الرياضي بمنظور تكاملي، وذلك ضمن مشروع تطوير منظومة كرة القدم بالنادي، الذي سيتم استكمال مراحله وفق الخطة المعتمدة، والإعلان عن مستجداته في حينه.

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الرياضة كرة القدم نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فهد المدلج لـ«الشرق الأوسط»: لا أفكر في الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

فهد المدلج (نادي الفيصلي)
فهد المدلج (نادي الفيصلي)
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فهد المدلج لـ«الشرق الأوسط»: لا أفكر في الترشح لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

فهد المدلج (نادي الفيصلي)
فهد المدلج (نادي الفيصلي)

استبعد فهد المدلج، الرئيس السابق لنادي الفيصلي، فكرة خوض انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم، مؤكداً أنه لا يعتزم الترشح لرئاسة الاتحاد، وذلك عقب إعلان ياسر المسحل عدم الاستمرار في منصبه بعد سبع سنوات قضاها على رأس مجلس الإدارة.

وأوضح المدلج في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن قراره يأتي رغم انطباق جميع الشروط النظامية التي تؤهله للترشح، مشيراً إلى أنه يفضّل الاكتفاء بدور المحب للرياضة السعودية وتقديم المشورة متى ما طُلبت منه.

وقال إن ظروفه الأسرية، إلى جانب رغبته في التفرغ والاستمتاع بفترة من الراحة بعد مسيرة طويلة في العمل الرياضي، من أبرز الأسباب التي دفعته إلى عدم خوض الانتخابات، متمنياً في الوقت ذاته التوفيق للرئيس المقبل، ومواصلة مسيرة تطوير الكرة السعودية في ظل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في المملكة.

وحقق المدلج خلال رئاسته لنادي الفيصلي عدداً من الإنجازات، يتقدمها التتويج التاريخي بلقب كأس الملك عام 2021، إلى جانب قيادة الفريق للمشاركة في دوري أبطال آسيا وبلوغ دور الـ16، فضلاً عن حضوره المميز في البطولات الخليجية والعربية.

ومن المنتظر أن يوجّه الاتحاد السعودي لكرة القدم خلال الأيام المقبلة الدعوة إلى انتخابات مبكرة لاختيار مجلس إدارة جديد، فيما سيواصل المجلس الحالي تسيير أعماله حتى استكمال الإجراءات الانتخابية وتسليم المهام إلى المجلس المنتخب، بما يضمن انتقالاً سلساً واستمراراً لاستقرار عمل الاتحاد.

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الرياضة رياضة سعودية

الخليج يعزز صفوفه بالصعدي

نواف الصعدي (نادي الخليج)
نواف الصعدي (نادي الخليج)
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الخليج يعزز صفوفه بالصعدي

نواف الصعدي (نادي الخليج)
نواف الصعدي (نادي الخليج)

أعلنت إدارة نادي الخليج التعاقد مع اللاعب نواف الصعدي لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بعقد يمتد لموسمين حتى 2028.

ويلعب الصعدي في خط الوسط وسبق أن مثل فرق أبها والشباب وضمك، ويُعد من الأسماء السعودية الشابة في خط الوسط، ويملك تجربة جيدة في منافسات دوري المحترفين.

ويواصل الخليج تعزيز صفوفه بلاعبين محليين وأجانب بعد رحيل عدد كبير من لاعبيه مع نهاية الموسم المنصرم؛ حيث تتم الصفقات بتوصية من المدرب البرتغالي جوزيه غوميز الذي تم التعاقد معه لموسمين من أجل تطوير أداء الفريق وطموحاته في المنافسات المحلية السعودية.

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