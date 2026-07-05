عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:47 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

غرينوود... مارسيليا يحدد سعر البيع وسط ترقب سعودي

غرينوود... مستقبل مفتوح أمام عروض كثيرة (أ.ف.ب)
غرينوود... مستقبل مفتوح أمام عروض كثيرة (أ.ف.ب)
TT
TT

غرينوود... مارسيليا يحدد سعر البيع وسط ترقب سعودي

غرينوود... مستقبل مفتوح أمام عروض كثيرة (أ.ف.ب)
غرينوود... مستقبل مفتوح أمام عروض كثيرة (أ.ف.ب)

تتواصل التحركات حول مستقبل اللاعب الإنجليزي الشاب مايسون غرينوود، نجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعد الموسم المميز الذي قدمه مع الفريق، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو أن اللاعب يحظى باهتمام متزايد من عدة أندية أوروبية وسعودية تسعى للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، ارتبط اسم غرينوود بكل من روما الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أن يدخل فنربخشة التركي على خط المفاوضات بقوة، في ظل رغبة النادي التركي في تعزيز خياراته الهجومية استعداداً للموسم الجديد.

في المقابل، تبدو رسالة إدارة النادي الفرنسي واضحة حتى الآن، إذ لا يمانع النادي الفرنسي فكرة بيع اللاعب، لكنه يتمسك بالحصول على عرض مالي ضخم، وسط تقارير تتحدث عن أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 50 مليون يورو.

ولا يقتصر الاهتمام بغرينوود على الأندية الأوروبية فقط، بل تشير التقارير إلى وجود اهتمام من ناديين في السعودية، رغم أن اللاعب لا يبدو متحمساً بالكامل لفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي.

ويبقى مستقبل غرينوود مفتوحاً على جميع الاحتمالات، خصوصاً مع دخول أكثر من طرف قادر على تقديم عروض مالية كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.

مواضيع
رياضة سعودية رياضة إنجليزية الدوري السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

بوستيكوغلو يصل الرياض... والأحد يبدأ رحلته مع النصر

رياضة سعودية الأسترالي آنج بوستيكوغلو لحظة وصوله إلى العاصمة الرياض (نادي النصر)

بوستيكوغلو يصل الرياض... والأحد يبدأ رحلته مع النصر

وصل الأسترالي آنج بوستيكوغلو، المدير الفني لفريق النصر، إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، في ساعة متأخرة من مساء السبت.

«الشرق الأوسط» (الرياض )
رياضة سعودية أسدل الستار على منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية لصعود الهضبة (الاتحاد السعودي للسيارات)
رياضة سعودية

القباني يتصدر ترتيب الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة

أسدل الستار، السبت، على منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية لصعود الهضبة 2026، والتي استضافتها عقبة المحمدية.

«الشرق الأوسط» (الطائف)
رياضة سعودية رونالدو ونيفيز ورحلة مستمرة مع البرتغال رفقة فيليكس وكانسيلو (أ.ف.ب)
رياضة سعودية

12 لاعباً من الدوري السعودي يواصلون الرحلة المونديالية

أكد الدوري السعودي للمحترفين حضوره المتنامي على الساحة العالمية، بعدما نجح 12 لاعباً ينشطون في المسابقة في قيادة منتخباتهم إلى دور الـ16 من كأس العالم 2026

حامد القرني (الرياض )
رياضة سعودية الرحيلي أحد الراحلين عن الدرعية (نادي الدرعية)
رياضة سعودية

الدرعية يواصل غربلة قائمته تأهباً للموسم الجديد

أعلن نادي الدرعية رحيل الرباعي عبد العزيز الشهراني، وأحمد الرحيلي، ونواف العتيبي، ونواف الزعاقي، ضمن التغييرات التي يجريها على قائمته استعداداً للموسم الجديد

عبد الله الثميري (الرياض )
رياضة سعودية نادي الخلود يطلق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في الرياض (نادي الخلود)
رياضة سعودية

الخلود يطلق مركزاً للأداء العالي في الرياض بمعايير عالمية

أعلن نادي الخلود رسمياً عن تفاصيل إطلاق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في مدينة الرياض.

خالد العوني (بريدة)
الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يمنح ميندي وديميرال «إجازة مونديالية»

أبو بكر سيدي خلال حصة التدريبات اللياقية في معسكر النمسا (موقع النادي)
أبو بكر سيدي خلال حصة التدريبات اللياقية في معسكر النمسا (موقع النادي)
TT
TT

الأهلي يمنح ميندي وديميرال «إجازة مونديالية»

أبو بكر سيدي خلال حصة التدريبات اللياقية في معسكر النمسا (موقع النادي)
أبو بكر سيدي خلال حصة التدريبات اللياقية في معسكر النمسا (موقع النادي)

واصل الأهلي تدريباته اليومية في معسكره المقام حالياً بالنمسا، ضمن المرحلة الأولى من البرنامج الإعدادي للموسم الرياضي 2026-2027، وذلك تحت إشراف المدرب الألماني ماتياس يايسله، وسط اكتمال وصول عدد من العناصر الجديدة والمحترفة.

وشهد المعسكر وجود 7 لاعبين أجانب، هم «أبو بكر سيدي، ماتيو دامس، أتانجانا، إنزو ميو، جالينو، ماتيوس، ريكاردو ماتياس»، حيث يواصل الجهاز الفني تجهيزهم بدنياً وفنياً استعداداً لانطلاق الموسم.

في المقابل، منح الجهاز الفني راحة إضافية للحارس السنغالي إدوارد ميندي، والمدافع التركي ميريح ديميرال، بعد مشاركتهما في نهائيات كأس العالم، على أن ينضما إلى معسكر الفريق خلال الأيام المقبلة عقب انتهاء الإجازة الرسمية.

كما لا يزال اللاعبون الدوليون السعوديون يتمتعون بإجازة لمدة 3 أسابيع، عقب مشاركتهم مع المنتخب السعودي في كأس العالم، على أن يلتحقوا بمعسكر الأهلي فور انتهاء فترة الراحة، ليكتمل بذلك قوام الفريق قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من البرنامج الإعدادي استعداداً للموسم الجديد.

مواضيع
النادي الأهلي السعودي الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بوستيكوغلو يصل الرياض... والأحد يبدأ رحلته مع النصر

الأسترالي آنج بوستيكوغلو لحظة وصوله إلى العاصمة الرياض (نادي النصر)
الأسترالي آنج بوستيكوغلو لحظة وصوله إلى العاصمة الرياض (نادي النصر)
  • الرياض : «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض : «الشرق الأوسط»
TT

بوستيكوغلو يصل الرياض... والأحد يبدأ رحلته مع النصر

الأسترالي آنج بوستيكوغلو لحظة وصوله إلى العاصمة الرياض (نادي النصر)
الأسترالي آنج بوستيكوغلو لحظة وصوله إلى العاصمة الرياض (نادي النصر)

وصل الأسترالي آنج بوستيكوغلو، المدير الفني لفريق النصر، إلى مطار الملك خالد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، في ساعة متأخرة من مساء السبت، وذلك لبداية رحلته مع النصر بعدما أتم توقيعه في الأيام القليلة الماضية.

ويتأهب بوستيكوغلو لخلافة البرتغالي خورخي خيسوس، الذي أعلن رحيله عن النصر بعد نهاية عقده، مسجلاً نجاحات فنية كبيرة بعد أن قاد النصر إلى لقب الدوري السعودي للمحترفين الغائب عن خزائنه منذ 2019، وكذلك وصل إلى نهائي «دوري أبطال آسيا 2» قبل خسارته.

ويستهل بوستيكوغلو رحلته مع النصر بحصة تدريبية يقودها مساء الأحد، في بداية مشوار تحضيرات الأصفر العاصمي للموسم الجديد، الموزعة على 3 محطات، بداية من العاصمة الرياض ثم أبها وختاماً في البرتغال، وهي المحطة التي تشهد انضمام كافة العناصر الدولية المشاركة مع منتخبات بلادها في نهائيات كأس العالم 2026.

مواضيع
رياضة رياضة سعودية نادي النصر الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يعسكر في السويد وإسبانيا استعداداً لـ«دوري الأضواء»

الدرعية يستعد للموسم الجديد بمعسكرات أوروبية (موقع النادي)
الدرعية يستعد للموسم الجديد بمعسكرات أوروبية (موقع النادي)
TT
TT

الدرعية يعسكر في السويد وإسبانيا استعداداً لـ«دوري الأضواء»

الدرعية يستعد للموسم الجديد بمعسكرات أوروبية (موقع النادي)
الدرعية يستعد للموسم الجديد بمعسكرات أوروبية (موقع النادي)

كشف نادي الدرعية عن برنامج إعداد الفريق للموسم الجديد، الذي يتضمن 3 مراحل رئيسية، تبدأ من مقر النادي، قبل الانتقال إلى معسكرين خارجيين في السويد وإسبانيا، ضمن خطة تحضيرية تهدف إلى رفع جاهزية الفريق قبل انطلاق منافسات الموسم.

وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج يوم 5 يوليو (تموز) الحالي، وتستمر حتى 11 من الشهر ذاته، حيث يخوض الفريق تدريباته في مقر النادي بالدرعية، مع تركيز الجهاز الفني على الجوانب البدنية وإعداد اللاعبين للمرحلة المقبلة.

وعقب انتهاء المرحلة الأولى، يتوجه الفريق إلى السويد يوم 12 يوليو لإقامة المعسكر الخارجي الأول، الذي يستهدف رفع الجاهزية الفنية والبدنية، إلى جانب منح الجهاز الفني فرصة لتطبيق أفكاره التكتيكية والوقوف على مستويات اللاعبين قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ويختتم الدرعية برنامجه الإعدادي بالمعسكر الخارجي الثاني في إسبانيا، الذي يبدأ يوم 26 يوليو، حيث يعمل الجهاز الفني على استكمال جاهزية الفريق، ووضع اللمسات الأخيرة على منظومة اللعب، قبل العودة إلى الدرعية والدخول في المرحلة الأخيرة من التحضيرات للموسم الجديد، فيما يتخلل المعسكرين إقامة عدد من المباريات الودية، بهدف رفع الجاهزية الفنية ومنح الجهاز الفني فرصة لتقييم مستويات اللاعبين.

مواضيع
الدوري السعودي السعودية