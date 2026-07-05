غرينوود... مارسيليا يحدد سعر البيع وسط ترقب سعودي

تتواصل التحركات حول مستقبل اللاعب الإنجليزي الشاب مايسون غرينوود، نجم نادي أولمبيك مارسيليا الفرنسي، بعد الموسم المميز الذي قدمه مع الفريق، مما جعله محط أنظار العديد من الأندية خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكر الصحافي الإيطالي فابريزيو رومانو أن اللاعب يحظى باهتمام متزايد من عدة أندية أوروبية وسعودية تسعى للحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وخلال الأيام الماضية، ارتبط اسم غرينوود بكل من روما الإيطالي وأتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أن يدخل فنربخشة التركي على خط المفاوضات بقوة، في ظل رغبة النادي التركي في تعزيز خياراته الهجومية استعداداً للموسم الجديد.

في المقابل، تبدو رسالة إدارة النادي الفرنسي واضحة حتى الآن، إذ لا يمانع النادي الفرنسي فكرة بيع اللاعب، لكنه يتمسك بالحصول على عرض مالي ضخم، وسط تقارير تتحدث عن أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 50 مليون يورو.

ولا يقتصر الاهتمام بغرينوود على الأندية الأوروبية فقط، بل تشير التقارير إلى وجود اهتمام من ناديين في السعودية، رغم أن اللاعب لا يبدو متحمساً بالكامل لفكرة الانتقال إلى الدوري السعودي في الوقت الحالي.

ويبقى مستقبل غرينوود مفتوحاً على جميع الاحتمالات، خصوصاً مع دخول أكثر من طرف قادر على تقديم عروض مالية كبيرة خلال الأسابيع المقبلة.