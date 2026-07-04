صانع الألعاب سيلينا على أبواب الاتفاق

مدرب الاتفاق الجديد: سأبني فريقاً تنافسياً قوياً يهاجم بلاخوف

أبدى الأسترالي آرثر باباس، المدير الفني لنادي الاتفاق، سعادته الغامرة بالعودة مجدداً للإشراف على تدريب «فارس الدهناء»، مؤكداً أن النادي يمتلك إرثاً تاريخياً غنياً وإمكانات هائلة تؤهله للمنافسة على الألقاب، كما أعرب عن تطلعه لبناء فريق تنافسي يهاجم بلا خوف ويعيد أمجاد النادي التاريخية بالتعاون مع كافة أفراد منظومة العمل والجماهير الاتفاقية.

وقال باباس في تصريحات لموقع النادي الرسمي: «أشعر بسعادة بالغة لعودتي إلى بيتي نادي الاتفاق؛ فهذا الكيان يحتل مكانة خاصة جداً في قلبي منذ أن انضممت إليه لأول مرة بصفتي مساعد مدرب في عام 2017. ورغم أن مسيرتي المهنية استمرت في التقدم والنمو منذ ذلك الحين، فإنني كنت أشعر دائماً بأن لدي عملاً لم يكتمل بعد هنا».

وأضاف: «الاتفاق نادٍ تاريخي يمتلك إرثاً غنياً وإمكانات كبيرة، وهدفنا الآن هو السير خطوة إلى الأمام مع جماهيرنا، والعمل معاً على صعود منصات التتويج».

وحول حجم التنافسية المنتظرة في المسابقات المحلية والإقليمية، أوضح المدرب الأسترالي: «بلا شك سنواجه تحديات معقدة وكبيرة في منافسات الدوري، وكأس الملك، وكأس الخليج؛ لكن هذه النوعية من البطولات الصعبة هي بالضبط ما يميز الأندية الكبرى، وهو تحدٍّ نملك القدرة على التغلب عليه وتجاوزه إذا تماسكنا معاً كمنظومة واحدة».

وأردف: «سنعمل على تقديم فريق تنافسي يمتلك هوية قوية، يلعب بجدية ويهاجم بلا خوف، ويثير حماس جماهيرنا في المدرجات، وهذه العقلية سنبنيها يوماً بعد يوم، وأنا متحمس جداً لبدء العمل الميداني».

واختتم آرثر باباس حديثه بتوجيه رسالة لكافة المنتسبين للبيت الاتفاقي قائلاً: «أتطلع بشغف للعمل جنباً إلى جنب مع اللاعبين، والجهاز الفني المساعد، وكامل عائلة الاتفاق لكتابة فصل جديد وناجح في مسيرة هذا النادي العريق. معاً سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا، وأشكر إدارة النادي على هذه الثقة الكبيرة... وهيا بنا لنعمل معاً على إعادة أمجاد فارس الدهناء».