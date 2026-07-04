صانع الألعاب سيلينا على أبواب الاتفاق

صانع الألعاب سيلينا على أبواب الاتفاقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5292150-%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D9%8A%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A3%D8%A8%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82
الاتحاد يقترب من التعاقد مع الألماني ينس فيسينغ لقيادة الفريقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5292135-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%8A%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%AF-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%86%D8%B3-%D9%81%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%BA-%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82
الاتحاد يقترب من التعاقد مع الألماني ينس فيسينغ لقيادة الفريق
المدرب الألماني ينس فيسينغ (حسابه على إنستغرام)
اقترب نادي الاتحاد السعودي من حسم ملف المدير الفني، بعدما وصلت المفاوضات مع المدرب الألماني ينس فيسينغ إلى مراحلها النهائية، تمهيداً لتوليه قيادة الفريق استعداداً للموسم الجديد.
وبحسب مصادر مطلعة، شهدت الأيام الماضية تقدماً كبيراً في المحادثات بين الطرفين؛ إذ جرى التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم بنود العقد، بينما لا تزال بعض التفاصيل النهائية قيد الاستكمال قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق، في حال الانتهاء من جميع الإجراءات.
وتسعى إدارة الاتحاد إلى إنهاء ملف المدرب في أسرع وقت ممكن، لضمان إشرافه على انطلاق البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، الذي يتضمن معسكراً خارجياً وعدداً من المباريات الودية، إلى جانب وضع التصور الفني لقائمة الفريق، وتحديد احتياجاته خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ويأتي تحرك إدارة النادي في إطار استعداداتها للمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، من خلال بناء فريق قادر على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والاستفادة من عناصر الخبرة والنجوم الذين يضمهم الفريق.
ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد بياناً رسمياً خلال الأيام المقبلة، حال اكتمال الاتفاق النهائي، للإعلان عن هوية المدير الفني الجديد، وبدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد.
مدرب الاتفاق الجديد: سأبني فريقاً تنافسياً قوياً يهاجم بلاخوف
الأسترالي آرثر باباس المدير الفني لنادي الاتفاق (نادي الاتفاق)
أبدى الأسترالي آرثر باباس، المدير الفني لنادي الاتفاق، سعادته الغامرة بالعودة مجدداً للإشراف على تدريب «فارس الدهناء»، مؤكداً أن النادي يمتلك إرثاً تاريخياً غنياً وإمكانات هائلة تؤهله للمنافسة على الألقاب، كما أعرب عن تطلعه لبناء فريق تنافسي يهاجم بلا خوف ويعيد أمجاد النادي التاريخية بالتعاون مع كافة أفراد منظومة العمل والجماهير الاتفاقية.
وقال باباس في تصريحات لموقع النادي الرسمي: «أشعر بسعادة بالغة لعودتي إلى بيتي نادي الاتفاق؛ فهذا الكيان يحتل مكانة خاصة جداً في قلبي منذ أن انضممت إليه لأول مرة بصفتي مساعد مدرب في عام 2017. ورغم أن مسيرتي المهنية استمرت في التقدم والنمو منذ ذلك الحين، فإنني كنت أشعر دائماً بأن لدي عملاً لم يكتمل بعد هنا».
وأضاف: «الاتفاق نادٍ تاريخي يمتلك إرثاً غنياً وإمكانات كبيرة، وهدفنا الآن هو السير خطوة إلى الأمام مع جماهيرنا، والعمل معاً على صعود منصات التتويج».
وحول حجم التنافسية المنتظرة في المسابقات المحلية والإقليمية، أوضح المدرب الأسترالي: «بلا شك سنواجه تحديات معقدة وكبيرة في منافسات الدوري، وكأس الملك، وكأس الخليج؛ لكن هذه النوعية من البطولات الصعبة هي بالضبط ما يميز الأندية الكبرى، وهو تحدٍّ نملك القدرة على التغلب عليه وتجاوزه إذا تماسكنا معاً كمنظومة واحدة».
وأردف: «سنعمل على تقديم فريق تنافسي يمتلك هوية قوية، يلعب بجدية ويهاجم بلا خوف، ويثير حماس جماهيرنا في المدرجات، وهذه العقلية سنبنيها يوماً بعد يوم، وأنا متحمس جداً لبدء العمل الميداني».
واختتم آرثر باباس حديثه بتوجيه رسالة لكافة المنتسبين للبيت الاتفاقي قائلاً: «أتطلع بشغف للعمل جنباً إلى جنب مع اللاعبين، والجهاز الفني المساعد، وكامل عائلة الاتفاق لكتابة فصل جديد وناجح في مسيرة هذا النادي العريق. معاً سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق أهدافنا وتطلعاتنا، وأشكر إدارة النادي على هذه الثقة الكبيرة... وهيا بنا لنعمل معاً على إعادة أمجاد فارس الدهناء».
القباني يتصدر ترتيب الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5292129-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%AA%D9%8A%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%B9%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%B6%D8%A8%D8%A9
أسدل الستار على منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية لصعود الهضبة (الاتحاد السعودي للسيارات)
الطائف:«الشرق الأوسط»
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الطائف:«الشرق الأوسط»
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القباني يتصدر ترتيب الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة
أسدل الستار على منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية لصعود الهضبة (الاتحاد السعودي للسيارات)
أسدل الستار، السبت، على منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية لصعود الهضبة 2026، والتي استضافتها عقبة المحمدية بمنطقة الشفا في محافظة الطائف.
وشهدت هذه الجولة مشاركة واسعة بلغت 43 متسابقاً ومتسابقة، تنافسوا حثيثاً عبر 10 فئات مختلفة، بالإضافة إلى كأس السيدات، في واحدة من أبرز محطات رياضة المحركات في المملكة، حيث فرض مسار عقبة المحمدية بتضاريسه الجبلية الوعرة ومنعطفاته المتتالية تحدياً فنياً كبيراً يتطلب من السائقين تركيزاً مطلقاً، ومهارات قيادة دقيقة للغاية للتحكم بالمركبات.
وعلى مستوى الترتيب العام للسباق، نجح مأمون عمرو القباني في انتزاع المركز الأول بعدما سجَّل الزمن الأسرع في الجولة بواقع 3 دقائق و28 ثانية و936 جزءاً من الثانية، في حين جاء فيصل سفيان القباني في المركز الثاني بزمن قدره 3 دقائق و29 ثانية و723 جزءاً من الثانية، وحلَّ أحمد القايدي في المركز الثالث بعدما سجَّل زمناً بلغ 3 دقائق و42 ثانية و228 جزءاً من الثانية، وذلك إثر منافسات قوية شهدت تقارباً ملحوظاً في الأزمنة بين المتسابقين. أما على صعيد الفئات المعتمدة، فقد حفلت جولتا الحسم بإثارة بالغة وتنافس محموم بين المشاركين؛ ففي فئة «كلاس 1»، حقَّق مأمون القباني الصدارة بزمن بلغ 3 دقائق و28 ثانية و936 جزءاً من الثانية، وتلاه فيصل القباني ثانياً، بينما انتزع أحمد القايدي المركز الأول في فئة «كلاس 2 إيه» بزمن قدره 3 دقائق و42 ثانية و228 جزءاً من الثانية، وحلَّ ربيع الأعور في الموقع الثاني، في حين نال صابر الزلفي صدارة فئة «كلاس 2 بي» بزمن بلغ 5 دقائق و57 ثانية و480 جزءاً من الثانية. وفي فئة «كلاس 3 إيه» أحرز سلطان حمدي المركز الأول بتوقيت 3 دقائق و51 ثانية و128 جزءاً من الثانية، متقدماً على عبد الله خوجه الذي حلَّ ثانياً، ومحمود عابد في المركز الثالث، بينما ظفر إبراهيم الشريدة بصدارة فئة «كلاس 3 بي» بزمن قدره 3 دقائق و59 ثانية و755 جزءاً من الثانية، وجاء سلطان كايلو ثانياً، ومحمد عبد الغفار ثالثاً.
واستمرَّت الإثارة في فئة «كلاس 4 إيه» التي كسب مركزها الأول عبد العزيز الفضيلي بزمن بلغ 4 دقائق و6 ثوانٍ و280 جزءاً من الثانية، وتلاه بندر السلمي ثانياً، وياسين ألفانسو ثالثاً، في حين حقَّق عبد الله مؤمنة صدارة فئة «كلاس 4 بي» بزمن قدره 4 دقائق و4 ثوانٍ و413 جزءاً من الثانية، وحلَّ هشام البديع ثانياً، وعلي فضل علي ثالثاً.
وفي فئة «كلاس 5 إيه» فاز فيصل نعمان بالمركز الأول بزمن بلغ 5 دقائق و12 ثانية و14 جزءاً من الثانية، وجاءت إيناس عبطيني ثانية، وأسامة حكيم ثالثاً، بينما أحرز عبد الله العمري المركز الأول في فئة «كلاس 5 إيه (سي 2)» بزمن بلغ 3 دقائق و51 ثانية و750 جزءاً من الثانية، ونال حاتم الحازمي المركز الأول في فئة «كلاس 5 بي» بزمن قدره 4 دقائق و16 ثانية و342 جزءاً من الثانية، وجاء عمر الديني ثانياً، ومحمد حبال ثالثاً. وفي منافسات كأس السيدات، تُوِّجت ريم العبود بالمركز الأول بعدما سجَّلت زمناً بلغ 4 دقائق و24 ثانية و729 جزءاً من الثانية، وحلت إيناس عبطيني في المركز الثاني، بينما جاءت ياسمين السيد في المركز الثالث. وتميَّزت نسخة هذا العام من البطولة بإضافة جولتين تأهيليَّتين، ليرتفع إجمالي المنافسات إلى 6 سباقات مقارنة بـ4 سباقات في العام الماضي، حيث جرى حسم الألقاب عبر سباقين رئيسيَّين مُخصَّصين لأفضل 20 متسابقاً في الترتيب العام، إلى جانب متصدري الفئات؛ حيث انطلقت جولة الحسم الأولى عند الساعة الثانية ظهراً وتلتها الجولة الثانية عند الثالثة والنصف عصراً، واعتُمدت النتيجة النهائية بناءً على أفضل توقيت مُسجَّل للمتسابق في جولتَي الحسم.
وعلى الصعيد التنظيمي، حقَّقت الجولة نجاحاً باهراً بفضل جهود 38 مارشالاً انتشروا على طول المسار لتنظيم حركة المركبات ودعم الجاهزية وتعزيز السلامة، مما وفَّر بيئة سباق آمنة ومثالية.
وقد أكدت هذه الجولة الافتتاحية قوة المنافسة في موسم 2026 في ظلِّ المشارَكة الواسعة وتنوع المركبات والفئات، والمستويات الفنية الرفيعة التي قُدِّمت على مسار عقبة المحمدية الذي يمتد على مسافة 4.2 كيلومتر، ويحتوي على 30 منعطفاً صعوداً، صعوداً من ارتفاع يقارب 1900 متر ويصل إلى نحو 2150 متراً فوق مستوى سطح البحر.
الجدير بالذكر أنَّ البطولة تتكون من 3 جولات تستضيفها بالكامل عقبة المحمدية بالطائف، حيث تنطلق الجولة الثانية خلال الفترة من 17 إلى 18 يوليو (تموز) الحالي، على أن تُختتم المنافسات بالجولة الثالثة والأخيرة في الفترة من 31 يوليو إلى 1 أغسطس (آب) المقبل.