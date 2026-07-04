الهلال يضم عبد الله العنزي وصبري دهل استعداداً للموسم الجديد

الاتحاد يقترب من التعاقد مع الألماني ينس فيسينغ لقيادة الفريق

اقترب نادي الاتحاد السعودي من حسم ملف المدير الفني، بعدما وصلت المفاوضات مع المدرب الألماني ينس فيسينغ إلى مراحلها النهائية، تمهيداً لتوليه قيادة الفريق استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب مصادر مطلعة، شهدت الأيام الماضية تقدماً كبيراً في المحادثات بين الطرفين؛ إذ جرى التوصل إلى تفاهمات بشأن معظم بنود العقد، بينما لا تزال بعض التفاصيل النهائية قيد الاستكمال قبل الإعلان الرسمي عن الاتفاق، في حال الانتهاء من جميع الإجراءات.

وتسعى إدارة الاتحاد إلى إنهاء ملف المدرب في أسرع وقت ممكن، لضمان إشرافه على انطلاق البرنامج الإعدادي للموسم الجديد، الذي يتضمن معسكراً خارجياً وعدداً من المباريات الودية، إلى جانب وضع التصور الفني لقائمة الفريق، وتحديد احتياجاته خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويأتي تحرك إدارة النادي في إطار استعداداتها للمنافسة بقوة على جميع البطولات المحلية والقارية خلال الموسم المقبل، من خلال بناء فريق قادر على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والاستفادة من عناصر الخبرة والنجوم الذين يضمهم الفريق.

ومن المنتظر أن يصدر الاتحاد بياناً رسمياً خلال الأيام المقبلة، حال اكتمال الاتفاق النهائي، للإعلان عن هوية المدير الفني الجديد، وبدء مرحلة الإعداد للموسم الجديد.