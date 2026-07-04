القباني يتصدر ترتيب الجولة الأولى من بطولة السعودية لصعود الهضبة

أسدل الستار، السبت، على منافسات الجولة الافتتاحية من بطولة السعودية لصعود الهضبة 2026، والتي استضافتها عقبة المحمدية بمنطقة الشفا في محافظة الطائف.

وشهدت هذه الجولة مشاركة واسعة بلغت 43 متسابقاً ومتسابقة، تنافسوا حثيثاً عبر 10 فئات مختلفة، بالإضافة إلى كأس السيدات، في واحدة من أبرز محطات رياضة المحركات في المملكة، حيث فرض مسار عقبة المحمدية بتضاريسه الجبلية الوعرة ومنعطفاته المتتالية تحدياً فنياً كبيراً يتطلب من السائقين تركيزاً مطلقاً، ومهارات قيادة دقيقة للغاية للتحكم بالمركبات.

مأمون عمرو القباني انتزع المركز الأول (الاتحاد السعودي للسيارات)

وعلى مستوى الترتيب العام للسباق، نجح مأمون عمرو القباني في انتزاع المركز الأول بعدما سجَّل الزمن الأسرع في الجولة بواقع 3 دقائق و28 ثانية و936 جزءاً من الثانية، في حين جاء فيصل سفيان القباني في المركز الثاني بزمن قدره 3 دقائق و29 ثانية و723 جزءاً من الثانية، وحلَّ أحمد القايدي في المركز الثالث بعدما سجَّل زمناً بلغ 3 دقائق و42 ثانية و228 جزءاً من الثانية، وذلك إثر منافسات قوية شهدت تقارباً ملحوظاً في الأزمنة بين المتسابقين. أما على صعيد الفئات المعتمدة، فقد حفلت جولتا الحسم بإثارة بالغة وتنافس محموم بين المشاركين؛ ففي فئة «كلاس 1»، حقَّق مأمون القباني الصدارة بزمن بلغ 3 دقائق و28 ثانية و936 جزءاً من الثانية، وتلاه فيصل القباني ثانياً، بينما انتزع أحمد القايدي المركز الأول في فئة «كلاس 2 إيه» بزمن قدره 3 دقائق و42 ثانية و228 جزءاً من الثانية، وحلَّ ربيع الأعور في الموقع الثاني، في حين نال صابر الزلفي صدارة فئة «كلاس 2 بي» بزمن بلغ 5 دقائق و57 ثانية و480 جزءاً من الثانية. وفي فئة «كلاس 3 إيه» أحرز سلطان حمدي المركز الأول بتوقيت 3 دقائق و51 ثانية و128 جزءاً من الثانية، متقدماً على عبد الله خوجه الذي حلَّ ثانياً، ومحمود عابد في المركز الثالث، بينما ظفر إبراهيم الشريدة بصدارة فئة «كلاس 3 بي» بزمن قدره 3 دقائق و59 ثانية و755 جزءاً من الثانية، وجاء سلطان كايلو ثانياً، ومحمد عبد الغفار ثالثاً.

الإثارة تواصلت في فئة «كلاس 4 إيه» (الاتحاد السعودي للسيارات)

واستمرَّت الإثارة في فئة «كلاس 4 إيه» التي كسب مركزها الأول عبد العزيز الفضيلي بزمن بلغ 4 دقائق و6 ثوانٍ و280 جزءاً من الثانية، وتلاه بندر السلمي ثانياً، وياسين ألفانسو ثالثاً، في حين حقَّق عبد الله مؤمنة صدارة فئة «كلاس 4 بي» بزمن قدره 4 دقائق و4 ثوانٍ و413 جزءاً من الثانية، وحلَّ هشام البديع ثانياً، وعلي فضل علي ثالثاً.

وفي فئة «كلاس 5 إيه» فاز فيصل نعمان بالمركز الأول بزمن بلغ 5 دقائق و12 ثانية و14 جزءاً من الثانية، وجاءت إيناس عبطيني ثانية، وأسامة حكيم ثالثاً، بينما أحرز عبد الله العمري المركز الأول في فئة «كلاس 5 إيه (سي 2)» بزمن بلغ 3 دقائق و51 ثانية و750 جزءاً من الثانية، ونال حاتم الحازمي المركز الأول في فئة «كلاس 5 بي» بزمن قدره 4 دقائق و16 ثانية و342 جزءاً من الثانية، وجاء عمر الديني ثانياً، ومحمد حبال ثالثاً. وفي منافسات كأس السيدات، تُوِّجت ريم العبود بالمركز الأول بعدما سجَّلت زمناً بلغ 4 دقائق و24 ثانية و729 جزءاً من الثانية، وحلت إيناس عبطيني في المركز الثاني، بينما جاءت ياسمين السيد في المركز الثالث. وتميَّزت نسخة هذا العام من البطولة بإضافة جولتين تأهيليَّتين، ليرتفع إجمالي المنافسات إلى 6 سباقات مقارنة بـ4 سباقات في العام الماضي، حيث جرى حسم الألقاب عبر سباقين رئيسيَّين مُخصَّصين لأفضل 20 متسابقاً في الترتيب العام، إلى جانب متصدري الفئات؛ حيث انطلقت جولة الحسم الأولى عند الساعة الثانية ظهراً وتلتها الجولة الثانية عند الثالثة والنصف عصراً، واعتُمدت النتيجة النهائية بناءً على أفضل توقيت مُسجَّل للمتسابق في جولتَي الحسم.

وعلى الصعيد التنظيمي، حقَّقت الجولة نجاحاً باهراً بفضل جهود 38 مارشالاً انتشروا على طول المسار لتنظيم حركة المركبات ودعم الجاهزية وتعزيز السلامة، مما وفَّر بيئة سباق آمنة ومثالية.

وقد أكدت هذه الجولة الافتتاحية قوة المنافسة في موسم 2026 في ظلِّ المشارَكة الواسعة وتنوع المركبات والفئات، والمستويات الفنية الرفيعة التي قُدِّمت على مسار عقبة المحمدية الذي يمتد على مسافة 4.2 كيلومتر، ويحتوي على 30 منعطفاً صعوداً، صعوداً من ارتفاع يقارب 1900 متر ويصل إلى نحو 2150 متراً فوق مستوى سطح البحر.

الجدير بالذكر أنَّ البطولة تتكون من 3 جولات تستضيفها بالكامل عقبة المحمدية بالطائف، حيث تنطلق الجولة الثانية خلال الفترة من 17 إلى 18 يوليو (تموز) الحالي، على أن تُختتم المنافسات بالجولة الثالثة والأخيرة في الفترة من 31 يوليو إلى 1 أغسطس (آب) المقبل.