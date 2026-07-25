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العالم العربي المشرق العربي

الرئيس اللبناني: الوقت حان لإنهاء الحرب

الانسحاب الإسرائيلي يكشف الخراب في المنطقة التجريبية

نازحون من بلدة زوطر يعودون إليها بعد انتهاء الجيش اللبناني من الانتشار فيها أمس (د.ب.أ)
نازحون من بلدة زوطر يعودون إليها بعد انتهاء الجيش اللبناني من الانتشار فيها أمس (د.ب.أ)
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الرئيس اللبناني: الوقت حان لإنهاء الحرب

نازحون من بلدة زوطر يعودون إليها بعد انتهاء الجيش اللبناني من الانتشار فيها أمس (د.ب.أ)
نازحون من بلدة زوطر يعودون إليها بعد انتهاء الجيش اللبناني من الانتشار فيها أمس (د.ب.أ)

كشف دخول أهالي بلدة زوطر الغربية إليها بعد الانسحاب الإسرائيلي منها، عن خراب واسع أحدثته العمليات العسكرية في البلدة الخاضعة للمنطقة التجريبية في جنوب لبنان، مما يعقد عودة السكان إلى البلدة التي قدرت نسبة التدمير فيها بنحو 80 في المائة، ما يجعل مقومات الحياة فيها «شبه مستحيلة في الوقت الراهن».

ونظّم الجيش اللبناني أمس، عملية إدخال أهالي البلدة إلى الأحياء التي استكمل الكشف عليها؛ إذ بدأ إدخال السكان على دفعات، ضمن مجموعات محددة لتفقد ممتلكاتهم في الحيين الغربي والشمالي اللذين أنجز الجيش تأمينهما بالكامل. وفي الوقت نفسه، واصلت الوحدات العسكرية والفرق الهندسية في الجيش الكشف على الأحياء الأخرى وتنظيفها من مخلفات الحرب، إضافة إلى فتح الطرقات وإزالة الركام، بما يتيح للسكان الدخول.

في غضون ذلك، أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الوقت حان لإنهاء الحرب نهائياً»، ووصف لقاءه بالرئيس الأميركي دونالد ترمب الثلاثاء، بالـ«مثمر». وشدد على التزام لبنان بـ«صيغة الإطار» الموقعة بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، لا سيما بنودها الأمنية وتلك التي تتعلق بإعادة الإعمار.

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