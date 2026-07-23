تصعيد حوثي باستهداف سفينة سعودية في البحر الأحمر

صعَّدت الميليشيات الحوثية، التوترات في المنطقة، بهجومها على السفينة «إنسيليا» التابعة لشركة سعودية خلال إبحارها في البحر الأحمر، مما نتج عنه حريق في مقدمتها.

وشدَّد مسؤول في هيئة النقل السعودية على أن هذه الاستهدافات تعدّ انتهاكاً للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها، مؤكداً سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتأمينها وطاقمها وحماية البيئة البحرية.

وأكدت الحكومة اليمنية أن «تبني الحوثيين العلني لهجمات تستهدف السفن المدنية، وإمدادات الطاقة العالمية يجدد إثبات الطبيعة الإرهابية لهذه الميليشيات، ويكشف إصرارها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي، والمقامرة بمقدرات الشعب اليمني ومفاقمة معاناته الإنسانية».

ووصفت وزارة الخارجية البريطانية، خلال منشور على منصة «إكس»، أفعال الجماعة بأنها متهورة «تُعرض الأرواح للخطر، وتُنذر بحدوث كارثة بيئية وبزعزعة استقرار المنطقة، وهذا انتهاك خطير للقانون الدولي».

كما عدّت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في بيان، أن الهجوم «أمر غير مقبول وغير شرعي، ويؤجج الوضع المتوتر أصلاً في المنطقة»، داعية الحوثيين إلى وقف تعريض الملاحة الدولية وحياة البحارة للخطر.