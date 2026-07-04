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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

الأهلي يواصل تدريباته بالنمسا (النادي الأهلي)
الأهلي يواصل تدريباته بالنمسا (النادي الأهلي)
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الأهلي يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

الأهلي يواصل تدريباته بالنمسا (النادي الأهلي)
الأهلي يواصل تدريباته بالنمسا (النادي الأهلي)

انطلقت، السبت، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكره الإعدادي المقام في النمسا، إيذاناً ببدء المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الرياضي 2026-2027، تحت إشراف المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وشهد مقر المعسكر وصول يايسله لقيادة البرنامج الإعدادي، فيما التحق الجناح البرازيلي جالينو بتدريبات الفريق، بعد تعافيه من العملية الجراحية التي خضع لها عقب نهاية الموسم الماضي، تمهيداً لعودته التدريجية إلى الجاهزية الفنية والبدنية.

في المقابل، يواصل اللاعبون الدوليون تمتعهم بإجازتهم الممنوحة لهم عقب مشاركتهم مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2026، على أن يلتحقوا بمعسكر الفريق في النمسا فور انتهاء فترة الإجازة، لاستكمال البرنامج الإعدادي استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

ويستمر معسكر الأهلي في النمسا حتى نهاية يوليو (تموز) الحالي، ويتخلله عدد من الحصص التدريبية والمباريات الودية، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز الفريق للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم المقبل.

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الهلال يكثف جهوده لضم كاسادو لاعب برشلونة

مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة (رويترز)
مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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  • الرياض: «الشرق الأوسط»
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الهلال يكثف جهوده لضم كاسادو لاعب برشلونة

مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة (رويترز)
مارك كاسادو لاعب وسط برشلونة (رويترز)

يكثف نادي الهلال جهوده للتعاقد مع مارك كاسادو، لاعب وسط برشلونة، في وقت لا يزال فيه اللاعب متردداً بشأن الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين.

ولم يحظ كاسادو بمشاركات كثيرة خلال الموسم الماضي، حيث تراجع دوره بشكل ملحوظ مقارنة بموسمه الأول، ولا يبدو أن الوضع سيتغير للأفضل في ظل عودة الثنائي غافي ومارك برنال لكامل جاهزيتهما البدنية تحت قيادة المدرب هانسي فليك بعد تعافيهما من الإصابة، مما يقلص فرص كاسادو في اللعب تماماً.

واتفق النادي واللاعب منذ عدة أسابيع على أن خيار البيع هو الأنسب للطرفين، وأسندت المهمة لوكيل أعماله خورخي مينديز للبحث عن وجهة جديدة في سوق الانتقالات. ورغم وجود عروض عدة، فإن الهلال يعد النادي الأكثر جدية وضغطاً لحسم الصفقة، مستنداً إلى تقديمه العرض المالي الأفضل، ولكن تكمن العقبة في أن كاسادو غير مقتنع تماماً بالخطوة من الناحية الرياضية، رغم إدراكه للمزايا المالية الضخمة والرواتب المرتفعة هناك، لكنه بدأ يظهر مرونة أكبر تجاه الفكرة في الأيام القليلة الماضية، حسبما ذكر الموقع الرسمي لصحيفة «ماركا» الإسبانية، السبت.

ولا يعد عرض الهلال الوحيد المطروح على الطاولة، إذ تترقب أندية أوروبية عدة موقف اللاعب، ومن بينها ميلان الإيطالي، في حين تراجع اهتمام أتلتيكو مدريد الإسباني باللاعب بعد أن كان من بين المهتمين بضمه في البداية.

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الرياضة كرة القدم نادي الهلال برشلونة السعودية
الرياضة رياضة سعودية

12 لاعباً من الدوري السعودي يواصلون الرحلة المونديالية

رونالدو ونيفيز ورحلة مستمرة مع البرتغال رفقة فيليكس وكانسيلو (أ.ف.ب)
رونالدو ونيفيز ورحلة مستمرة مع البرتغال رفقة فيليكس وكانسيلو (أ.ف.ب)
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12 لاعباً من الدوري السعودي يواصلون الرحلة المونديالية

رونالدو ونيفيز ورحلة مستمرة مع البرتغال رفقة فيليكس وكانسيلو (أ.ف.ب)
رونالدو ونيفيز ورحلة مستمرة مع البرتغال رفقة فيليكس وكانسيلو (أ.ف.ب)

أكد الدوري السعودي للمحترفين حضوره المتنامي على الساحة العالمية، بعدما نجح 12 لاعباً ينشطون في المسابقة في قيادة منتخباتهم إلى دور الـ16 (ثمن النهائي) من كأس العالم 2026، في انعكاس واضح لقيمة الأسماء التي تستقطبها الأندية السعودية، والمستوى التنافسي الذي باتت تقدمه المسابقة.

وتضم قائمة لاعبي الدوري السعودي المتأهلين إلى الأدوار الإقصائية عدداً من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، يتقدمهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمغربي ياسين بونو، والفرنسي ثيو هيرنانديز، إلى جانب البرتغاليين جواو كانسيلو، وجواو فيليكس، ومواطنهما روبين نيفيز، والبرازيلي فابينهو، والإنجليزي إيفان توني، والبرازيلي روجير إيبانيز، والمغربي مروان سعدان، والمصري نبيل عماد «دونجا»، والمكسيكي جوليان كينيونيس.

ويعكس هذا الحضور اللافت استمرار تأثير الدوري السعودي خارج حدود المنافسات المحلية، إذ باتت المسابقة محطة رئيسة للعديد من نجوم كرة القدم العالمية، الذين يواصلون تقديم مستويات مؤثرة مع منتخباتهم الوطنية في أكبر المحافل الدولية.

ومع انطلاق منافسات دور الـ16، تتجه الأنظار إلى نجوم الدوري السعودي لمواصلة حضورهم اللافت في البطولة، وسط تطلعات لمواصلة أكبر عدد منهم المشوار نحو الأدوار المتقدمة، بما يعزز من الصورة العالمية المتصاعدة للمسابقة.

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الدوري السعودي رياضة سعودية كأس العالم السعودية البرتغال المغرب البرازيل
الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يواصل غربلة قائمته تأهباً للموسم الجديد

الرحيلي أحد الراحلين عن الدرعية (نادي الدرعية)
الرحيلي أحد الراحلين عن الدرعية (نادي الدرعية)
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الدرعية يواصل غربلة قائمته تأهباً للموسم الجديد

الرحيلي أحد الراحلين عن الدرعية (نادي الدرعية)
الرحيلي أحد الراحلين عن الدرعية (نادي الدرعية)

أعلن نادي الدرعية رحيل الرباعي عبد العزيز الشهراني، وأحمد الرحيلي، ونواف العتيبي، ونواف الزعاقي، ضمن التغييرات التي يجريها على قائمته استعداداً للموسم الجديد في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشارك الرباعي مع الدرعية خلال الموسم الماضي، إذ خاض الشهراني 4 مباريات، فيما شارك الزعاقي في 23 مباراة، دون أن يسجل أي منهما، أو يصنع أهدافاً، بينما تلقى الزعاقي بطاقة صفراء واحدة.

وفي حراسة المرمى، شارك الرحيلي في 3 مباريات، بينما خاض العتيبي 10 مباريات، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 3 مباريات، واستقبل 11 هدفاً.

ووجّه نادي الدرعية الشكر للاعبين الأربعة على ما قدموه خلال فترة تمثيلهم للفريق، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.

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