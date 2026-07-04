الأهلي يبدأ تحضيراته للموسم الجديد

انطلقت، السبت، تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في معسكره الإعدادي المقام في النمسا، إيذاناً ببدء المرحلة الأولى من التحضيرات للموسم الرياضي 2026-2027، تحت إشراف المدرب الألماني ماتياس يايسله.

وشهد مقر المعسكر وصول يايسله لقيادة البرنامج الإعدادي، فيما التحق الجناح البرازيلي جالينو بتدريبات الفريق، بعد تعافيه من العملية الجراحية التي خضع لها عقب نهاية الموسم الماضي، تمهيداً لعودته التدريجية إلى الجاهزية الفنية والبدنية.

في المقابل، يواصل اللاعبون الدوليون تمتعهم بإجازتهم الممنوحة لهم عقب مشاركتهم مع المنتخب السعودي في بطولة كأس العالم 2026، على أن يلتحقوا بمعسكر الفريق في النمسا فور انتهاء فترة الإجازة، لاستكمال البرنامج الإعدادي استعداداً لانطلاق الموسم الجديد.

ويستمر معسكر الأهلي في النمسا حتى نهاية يوليو (تموز) الحالي، ويتخلله عدد من الحصص التدريبية والمباريات الودية، ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز الفريق للاستحقاقات المحلية والقارية في الموسم المقبل.