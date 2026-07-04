الدرعية يواصل غربلة قائمته تأهباً للموسم الجديد

أعلن نادي الدرعية رحيل الرباعي عبد العزيز الشهراني، وأحمد الرحيلي، ونواف العتيبي، ونواف الزعاقي، ضمن التغييرات التي يجريها على قائمته استعداداً للموسم الجديد في دوري روشن السعودي للمحترفين.

وشارك الرباعي مع الدرعية خلال الموسم الماضي، إذ خاض الشهراني 4 مباريات، فيما شارك الزعاقي في 23 مباراة، دون أن يسجل أي منهما، أو يصنع أهدافاً، بينما تلقى الزعاقي بطاقة صفراء واحدة.

وفي حراسة المرمى، شارك الرحيلي في 3 مباريات، بينما خاض العتيبي 10 مباريات، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 3 مباريات، واستقبل 11 هدفاً.

ووجّه نادي الدرعية الشكر للاعبين الأربعة على ما قدموه خلال فترة تمثيلهم للفريق، متمنياً لهم التوفيق في مسيرتهم المقبلة.