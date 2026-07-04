الأرجنتين تحبط مفاجأة الرأس الأخضرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5291890-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AC%D9%86%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D8%AD%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AC%D8%A3%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%B6%D8%B1
نجح الأرجنتين في عبور الرأس الأخضر بعد مباراة ماراثونية (أ.ب)
ميامي الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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ميامي الولايات المتحدة :«الشرق الأوسط»
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الأرجنتين تحبط مفاجأة الرأس الأخضر
نجح الأرجنتين في عبور الرأس الأخضر بعد مباراة ماراثونية (أ.ب)
تأهل منتخب الأرجنتين، حامل لقب كأس العالم، إلى دور الـ16 من المونديال بصعوبة كبيرة، بعد فوزه على الرأس الأخضر 3-2 في مباراة دور الـ32 التي امتدت لوقت إضافي.
وتألق ليونيل ميسي قائد الأرجنتين الذي سجل هدفاً، وصنع هدفين، حيث تقدم للأرجنتين في الدقيقة 29، وتعادل ديروي دوارتي للرأس الأخضر في الدقيقة 59.
وفي الوقت الإضافي تقدم ليساندرو مارتينز مجدداً للأرجنتين في الدقيقة 93، وتعادل مرة أخرى سيدني كابرال للرأس الأخضر في الدقيقة 103، قبل أن يسجل هدف الحسم للمنتخب الأرجنتيني ديني إديلسون مدافع الرأس الأخضر في مرماه بطريق الخطأ في الدقيقة 111.
وسيتقابل منتخب الأرجنتين في دور الـ16 يوم 7 يوليو (تموز) الحالي مع منتخب مصر الذي كان قد فاز في وقت سابق من يوم الجمعة على أستراليا بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1.
الدوري الكندي: 17 هدفاً ملغىً في المونديال كانت ستحتسب بقانوننا... سنناقش «الفيفا»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9/5291887-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A-17-%D9%87%D8%AF%D9%81%D8%A7%D9%8B-%D9%85%D9%84%D8%BA%D9%89%D9%8B-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%84-%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AA%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%86%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D9%86%D8%A7%D9%82%D8%B4
هدف رونالدو كان سيحتسب في الدوري الكندي حسب نائب رئيس التنفيذي للدوري (رويترز)
تورنتو كندا :«الشرق الأوسط»
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تورنتو كندا :«الشرق الأوسط»
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الدوري الكندي: 17 هدفاً ملغىً في المونديال كانت ستحتسب بقانوننا... سنناقش «الفيفا»
هدف رونالدو كان سيحتسب في الدوري الكندي حسب نائب رئيس التنفيذي للدوري (رويترز)
أعلن الدوري الكندي الممتاز لكرة القدم اليوم الجمعة أن كأس العالم الحالية قد أتاح له الكثير من الأمور للمناقشة مع الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) بعدما كان هدف كريستيانو رونالدو الملغى واحداً بين 17 هدفاً كانت ستحتسب بموجب التفسير المعدل لقاعدة التسلل التي يجربها الدوري في مبارياته.
ويجرب الدوري الكندي الممتاز هذا العام ما يعرف بقاعدة «التسلل الواضح» في مبارياته بالتعاون مع «الفيفا».
وبموجب القاعدة الجديدة، لا يعتبر المهاجم متسللاً إلا إذا كانت هناك فجوة واضحة، أو «تسلل واضح»، بين المهاجم والمدافع، مما يعني أن المهاجم سيعتبر في وضع سليم إذا كان أي جزء من جسده يمكنه تسجيل هدف بشكل قانوني على نفس مستوى أو خلف ثاني آخر مدافع.
وكانت أحدث حالة بين 17 حالة في كأس العالم الحالية حددها الدوري الكندي الممتاز خلال مباراة دور الـ32 بين البرتغال وكرواتيا أمس الخميس في استاد تورونتو، حيث ألغي هدف لكل فريق بسبب التسلل، وهو ما قال الدوري إنه كان سيحتسب لو كانت قاعدة «التسلل الواضح» سارية المفعول.
وقال كوستا سميرنيوتيس نائب الرئيس التنفيذي للدوري الكندي، الذي شاهد انتصار البرتغال 2-1 على كرواتيا: «سيكون هذا موضوعاً مثيراً للنقاش مع «الفيفا» بعد انتهاء كأس العالم. لا يقتصر الأمر على النظر في التجربة في بطولتنا المحلية فحسب، بل يشمل أيضاً الملاحظات المستخلصة من كأس العالم، وكيف يمكن الجمع بين كل هذه العناصر؟
«في نهاية العام، بمجرد انتهاء التجربة في الدوري الكندي الممتاز، سيكون لدينا فهم أفضل لما إذا كان هذا الأمر منطقياً للمضي قدماً -هل ستصبح هذه التجربة دائمة؟».
في مباراة البرتغال، سدد رونالدو الكرة فوق حارس مرمى كرواتيا ليتعادل فريقه 1-1، لكن احتفاله بما كان سيكون أول هدف له في مرحلة خروج المغلوب في كأس العالم توقف فجأة عندما رفع الحكم المساعد رايته، ليعلن أن المهاجم البرتغالي (41 عاماً) كان متسللاً.
وأكدت مراجعة الحكم المساعد بالفيديو القرار، وعندما أظهرت الصورة المعروضة على شاشات الملعب أن رونالدو كان في وضع تسلل بفارق ضئيل للغاية -حيث كان كتفه متقدماً قليلاً على ثاني آخر مدافع- اكتفى برفع يديه في الهواء في إشارة إلى استيائه.
كما أن الهدف الملغى لبيتار سوتشيتش، الذي كان سيضع كرواتيا في المقدمة في الدقيقة 80، كان سيحتسب أيضاً بموجب القاعدة المعمول بها حالياً في الدوري الكندي الممتاز.
وقال سميرنيوتيس قبل أن يركز على جهود الدوري الكندي الممتاز: «كان هناك الكثير من الاستياء حول عبارة (كان يجب أن يكون هذا هدفاً). أرادت كافة جماهير كرواتيا خارج الملعب ليلة أمس التحدث عن الهدف الضائع، متذمرين من قرار التسلل.
حسناً، إليكم دوري محلي يجرب بالفعل فرصة لإصلاح هذا الأمر لتصحيح القاعدة، بطريقة أعتقد أنها أكثر عدلاً قليلاً، وأكثر قابلية للفهم، وفي النهاية، إذا سارت الأمور على ما يرام، تعيد بعض الميزة إلى المهاجم، مما يصنع أيضاً المزيد من الإثارة والمتعة في رياضتنا».
ويهدف التفسير المعدل للقاعدة، الذي اقترحه أرسين فينغر، مدرب آرسنال السابق والرئيس الحالي لتطوير كرة القدم العالمية في «الفيفا»، إلى تعزيز اللعب الهجومي، وتحسين انسيابية المباريات التنافسية.
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ملعب أزتيكا أو ما يُعرف بمكسيكو سيتي سيحتضن المواجهة في موعدها المحدد (رويترز)
مكسيكو سيتي:«الشرق الأوسط»
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مكسيكو سيتي:«الشرق الأوسط»
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«الفيفا» لن يغير موعد مباراة المكسيك وإنجلترا
ملعب أزتيكا أو ما يُعرف بمكسيكو سيتي سيحتضن المواجهة في موعدها المحدد (رويترز)
ذكر مصدر مطلع لـ«رويترز» أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) سيبقي على موعد انطلاق مباراة المكسيك وإنجلترا في دور الـ16 لكأس العالم يوم الأحد كما هو مقرر، رغم مخاوف سابقة من أن تؤدي الأحوال الجوية السيئة إلى تغيير الموعد.
وستقام مباراة المكسيك وإنجلترا على ملعب أزتيكا في الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (00:00 بتوقيت غرينتش)، بينما من المتوقع أن تنطلق مباراة البرازيل والنرويج في نيويورك في الساعة الرابعة عصراً بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).
وكان «الفيفا» قد درس إمكانية تقديم موعد مباراة المكسيك بسبب الأحوال الجوية المتوقعة.
وأفادت وسائل إعلام مكسيكية أن المباراة قد تبدأ ظهراً بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت غرينتش).
وقال متحدث باسم الاتحاد البرازيلي للعبة إن مباراة الفائز بلقب كأس العالم خمس مرات قد تتأخر لمدة ساعة إذا تم تعديل موعد مباراة المكسيك وإنجلترا.
وكانت مباراة المكسيك في دور الـ32 ضد الإكوادور في وقت سابق من هذا الأسبوع تأجلت بسبب الأمطار.
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