الدرعية يودع الثلاثي ماريغا وبن سبيت والدوسري

أعلن نادي الدرعية رحيل لاعب الوسط عبد الله الدوسري، والمدافع عبد الله بن سبيت، والمهاجم المالي موسى ماريغا، بعد نهاية مشوارهم مع الفريق، وذلك عقب الصعود التاريخي إلى الدوري السعودي للمحترفين.
وجاءت مغادرة الثلاثي بعد مساهمتهم في الموسم الاستثنائي الذي تُوّج بتأهل الدرعية إلى دوري الأضواء لأول مرة في تاريخه، فيما مثّل كل من عبد الله الدوسري وموسى ماريغا الفريق على مدار موسمين، وأسهما في الصعود إلى دوري «يلو»، قبل مواصلة الرحلة نحو دوري «روشن» السعودي للمحترفين.
يُذكر أن الثلاثي أسهم في مشوار الصعود خلال الموسم الماضي؛ إذ خاض بن سبيت، المعار من الفيصلي، 20 مباراة سجل خلالها هدفاً وصنع آخر، فيما شارك الدوسري في 13 مباراة أحرز خلالها هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين، بينما سجل ماريغا 19 هدفاً، وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة.