الخلود يطلق مركزاً للأداء العالي في الرياض بمعايير عالمية

أعلن نادي الخلود رسمياً عن تفاصيل إطلاق «مركز نادي الخلود للأداء العالي» في مدينة الرياض، في خطوة استراتيجية تهدف إلى توفير أعلى المعايير العالمية في البنية التحتية الرياضية لخدمة مستقبل النادي وتطلعاته العالية.

ويأتي هذا المشروع امتداداً للأصول العقارية الحالية للنادي، التي تتضمن مقراً تدريبياً متكاملاً في محافظة الرس يمتد على مساحة تتجاوز ستة وخمسين ألف متر مربع، إلى جانب مكاتبه الإدارية الموزعة بين الرس والرياض وجدة.

ومن جانبه، أعرب مالك نادي الخلود بن هاربورغ عبر حسابه الشخصي على منصة «إكس» عن سعادته الكبيرة بإطلاق هذا المركز في العاصمة الرياض، مؤكداً أن رؤية النادي تتمثل في توفير أعلى المعايير العالمية في مجالات البنية التحتية، التدريب، التغذية، الاستشفاء، الإدارة.

وأضاف هاربورغ أن هذا المركز يشكل خطوة كبيرة جداً نحو تحقيق رؤية النادي الطموح، بهدف تحويله إلى قاعدة أساسية لصناعة وتطوير المواهب الرياضية، ليس فقط لخدمة نادي الخلود، بل ولصالح منظومة الكرة السعودية بشكل عام.

ويتميز المركز الجديد بتصميم معماري وفخم، حيث يستقبل زواره بمدخل رئيسي ذي ارتفاع مزدوج يطل مباشرة على أرضية الملعب، مع تخصيص مسارات ومداخل منفصلة تضمن الخصوصية والانسيابية للاعبين في الطابق الأول، وللموظفين والجماهير في الطابق الثاني.

كما يضم المجمع قاعة متعددة الاستخدامات مخصصة لاجتماعات الفريق وعقد المؤتمرات الصحافية والفعاليات المختلفة، إلى جانب استراحات متطورة للاعبين مزودة بمقهى وشاشات عرض وألعاب ترفيهية ومحطات تغذية، وتتصل مباشرة بمنطقة خارجية للشواء وغرفة تبديل ملابس ذكية تمنح كل لاعب خزانته الخاصة وشاشات فنية لعرض الخطط.

وحمل الجانب الطبي والاستشفائي أهمية بالغة في تجهيزات المركز، إذ تم تصميم مناطق الاستحمام والعناية الشخصية بأسلوب يحاكي أرقى الأندية الصحية العالمية، ودُعمت غرفة الاستشفاء بأحدث التقنيات كأحواض الثلج المتطورة والساونا والجاكوزي.

كما يضم أحد أهم مرافق العلاج بالتبريد الذي يحتوي على غرف الأكسجين المضغوط والعلاج بالضوء الأحمر، بالتوازي مع عيادات طبية ومراكز علاج طبيعي تعتمد على الإضاءة الطبيعية والإطلالة المباشرة على ميدان التدريب لتبقي اللاعبين المصابين في قلب الأجواء الرياضية خلال فترة التعافي.

وعلى مستوى الصالات الرياضية، صُممت الصالة الرئيسية بسقف مرتفع ومساحات واسعة ومعدات بالغة الحداثة، وتتميز بأبوابها الكبيرة التي تفتح مباشرة على الملعب لدمج التدريبات الداخلية والخارجية في الأجواء المعتدلة، وفي بادرة تُعد من البيئات الرائدة في الدوري.

وفر المركز استراحة خاصة برعاية اللاعبين السعوديين والدوليين وعائلاتهم تحت إشراف أربعة منسقين متخصصين لتسهيل تفاصيل حياتهم اليومية، بالإضافة إلى منطقة طعام ونخبة من المطاعم التي تقدم وجبات مصممة خصيصاً للرياضيين بإطلالات شتوية ممتدة عبر شرفات الطابق الثاني.

وتكتمل بنية المركز الإدارية في طابقه الثاني بمكاتب زجاجية مفتوحة تستوعب أكثر من مائة موظف ومدرب من الطواقم التجارية والإعلامية، إلى جانب مواقف سيارات خارجية مجهزة بالكامل بمحطات شحن للمركبات الكهربائية ومرافق مخصصة لغسيل السيارات.