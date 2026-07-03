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الرياضة رياضة سعودية

خلافات فنية تؤخر رسم ملامح الأهلي للموسم للجديد

اختلاف في وجهات النظر بين يايسله وروي بيدرو بشأن عدد من الملفات (النادي الأهلي)
اختلاف في وجهات النظر بين يايسله وروي بيدرو بشأن عدد من الملفات (النادي الأهلي)
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خلافات فنية تؤخر رسم ملامح الأهلي للموسم للجديد

اختلاف في وجهات النظر بين يايسله وروي بيدرو بشأن عدد من الملفات (النادي الأهلي)
اختلاف في وجهات النظر بين يايسله وروي بيدرو بشأن عدد من الملفات (النادي الأهلي)

تسود حالة من الترقب داخل أروقة النادي الأهلي مع انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد، في ظل غياب صورة واضحة بشأن ملامح الفريق الذي أنهى الموسم الماضي بتحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين المدير الرياضي روي بيدرو ومدرب الفريق الألماني ماتياس يايسله بشأن عدد من الملفات الفنية المتعلقة بتشكيل الفريق وخطة العمل للموسم المقبل، الأمر الذي انعكس على بطء حسم بعض القرارات المرتبطة بسوق الانتقالات.

وكانت إدارة شركة النادي قد حسمت عدم تجديد عقد لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه بعد نهاية عقده، فيما لا تزال الشكوك تحيط بمستقبل النجم الجزائري رياض محرز، وسط أنباء متزايدة عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية، دون صدور أي إعلان رسمي حتى الآن.

وتزيد هذه التطورات من حالة القلق لدى جماهير الأهلي، التي تترقب خطوات الإدارة للحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي وتعزيز صفوف الفريق بما يضمن مواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وفي سياق متصل، تعمل شركة النادي على تسويق عقد لاعب الوسط الفرنسي إنزو ميلو، تمهيداً لإفساح المجال أمام التعاقد مع عنصر أجنبي جديد يتوافق مع الاحتياجات الفنية للفريق، ضمن خطة إعادة تشكيل القائمة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

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الرياضة رياضة سعودية

الدرعية يودع الثلاثي ماريغا وبن سبيت والدوسري

ماريغا يطوى صفحته مع الدرعية (نادي الدرعية)
ماريغا يطوى صفحته مع الدرعية (نادي الدرعية)
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الدرعية يودع الثلاثي ماريغا وبن سبيت والدوسري

ماريغا يطوى صفحته مع الدرعية (نادي الدرعية)
ماريغا يطوى صفحته مع الدرعية (نادي الدرعية)

أعلن نادي الدرعية رحيل لاعب الوسط عبد الله الدوسري، والمدافع عبد الله بن سبيت، والمهاجم المالي موسى ماريغا، بعد نهاية مشوارهم مع الفريق، وذلك عقب الصعود التاريخي إلى الدوري السعودي للمحترفين.

وجاءت مغادرة الثلاثي بعد مساهمتهم في الموسم الاستثنائي الذي تُوّج بتأهل الدرعية إلى دوري الأضواء لأول مرة في تاريخه، فيما مثّل كل من عبد الله الدوسري وموسى ماريغا الفريق على مدار موسمين، وأسهما في الصعود إلى دوري «يلو»، قبل مواصلة الرحلة نحو دوري «روشن» السعودي للمحترفين.

يُذكر أن الثلاثي أسهم في مشوار الصعود خلال الموسم الماضي؛ إذ خاض بن سبيت، المعار من الفيصلي، 20 مباراة سجل خلالها هدفاً وصنع آخر، فيما شارك الدوسري في 13 مباراة أحرز خلالها هدفاً وقدم تمريرتين حاسمتين، بينما سجل ماريغا 19 هدفاً، وقدم 9 تمريرات حاسمة خلال 32 مباراة.

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الرياضة رياضة سعودية

أخضر السلة يخسر أمام لبنان... واللاعبون: قادرون على العودة

جانب من المباراة التي أقيمت في مدينة جدة (الاتحاد السعودي لكرة السلة)
جانب من المباراة التي أقيمت في مدينة جدة (الاتحاد السعودي لكرة السلة)
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أخضر السلة يخسر أمام لبنان... واللاعبون: قادرون على العودة

جانب من المباراة التي أقيمت في مدينة جدة (الاتحاد السعودي لكرة السلة)
جانب من المباراة التي أقيمت في مدينة جدة (الاتحاد السعودي لكرة السلة)

خسر المنتخب السعودي لكرة السلة أمام نظيره اللبناني بنتيجة 88 مقابل 82، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم لكرة السلة 2027.

وجاءت المباراة متقاربة في معظم فتراتها، قبل أن ينجح المنتخب اللبناني في حسمها خلال الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني، ليحصد الفوز ويعزز رصيده في المجموعة.

ورغم نتيجة اللقاء، فإن المنتخب السعودي كان قد ضمن التأهل إلى المرحلة الثانية من التصفيات، إلى جانب منتخبي لبنان وقطر، حيث تنتقل نتائج المنتخبات المتأهلة من المجموعة نفسها إلى الدور التالي، في إطار المنافسة على بطاقات التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2027 في قطر.

وعقب المباراة، أرجع لاعبو المنتخب السعودي أحد أسباب الخسارة إلى إهدار الرميات الحرة، مؤكدين أن المنتخب سيعمل على تصحيح الأخطاء خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح هاني آل محمد لاعب الأخضر، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «قدمنا مستوى جيداً، وكنّا قريبين من الفوز، ولكن في آخر المباراة أضعنا كثيراً من الكرات»، مضيفاً: «لدينا مباراة مقبلة مع قطر، وبإذن الله ننتصر فيها، وسنستعد بأفضل شكل».

من جانبه، قال مصعب قاضي لاعب المنتخب السعودي لكرة القدم، لـ«الشرق الأوسط»: «هذه مباريات تحسمها تفاصيل صغيرة. لقد أهدرنا كثيراً من الكرات، ولكن في الوقت نفسه أظهرنا أننا قادرون على العودة في أي وقت»، مشيراً: «سنحمل كل الإيجابيات معنا للمباريات المقبلة».

ويواصل المنتخب السعودي استعداده لخوض منافسات المرحلة الثانية من التصفيات، سعياً لتعزيز حظوظه في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2027.

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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفتح يريد «حامد الغامدي» من الاتحاد

حامد الغامدي (موقع نادي الاتحاد)
حامد الغامدي (موقع نادي الاتحاد)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفتح يريد «حامد الغامدي» من الاتحاد

حامد الغامدي (موقع نادي الاتحاد)
حامد الغامدي (موقع نادي الاتحاد)

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن لاعب وسط الاتحاد حامد الغامدي دخل دائرة اهتمامات نادي الفتح، والذي يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو من خلال الانتقال النهائي.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الفتح فتحت خط المفاوضات مع نظيرتها في الاتحاد لبحث إمكانية إتمام الصفقة، وذلك بناءً على توصية مباشرة من المدير الفني للفريق خالد العطوي، الذي أبدى حاجته إلى تدعيم خط الوسط بلاعب يملك إمكانيات فنية تعزز خياراته قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولا تزال المفاوضات بين الطرفين في مراحلها الأولية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل اللاعب وإمكانية انتقاله إلى صفوف الفتح.

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