خلافات فنية تؤخر رسم ملامح الأهلي للموسم للجديد

تسود حالة من الترقب داخل أروقة النادي الأهلي مع انطلاق التحضيرات للموسم الرياضي الجديد، في ظل غياب صورة واضحة بشأن ملامح الفريق الذي أنهى الموسم الماضي بتحقيق بطولتي دوري أبطال آسيا للنخبة وكأس السوبر السعودي.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن هناك اختلافاً في وجهات النظر بين المدير الرياضي روي بيدرو ومدرب الفريق الألماني ماتياس يايسله بشأن عدد من الملفات الفنية المتعلقة بتشكيل الفريق وخطة العمل للموسم المقبل، الأمر الذي انعكس على بطء حسم بعض القرارات المرتبطة بسوق الانتقالات.

وكانت إدارة شركة النادي قد حسمت عدم تجديد عقد لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه بعد نهاية عقده، فيما لا تزال الشكوك تحيط بمستقبل النجم الجزائري رياض محرز، وسط أنباء متزايدة عن إمكانية رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية، دون صدور أي إعلان رسمي حتى الآن.

وتزيد هذه التطورات من حالة القلق لدى جماهير الأهلي، التي تترقب خطوات الإدارة للحفاظ على مكتسبات الموسم الماضي وتعزيز صفوف الفريق بما يضمن مواصلة المنافسة على البطولات المحلية والقارية.

وفي سياق متصل، تعمل شركة النادي على تسويق عقد لاعب الوسط الفرنسي إنزو ميلو، تمهيداً لإفساح المجال أمام التعاقد مع عنصر أجنبي جديد يتوافق مع الاحتياجات الفنية للفريق، ضمن خطة إعادة تشكيل القائمة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.