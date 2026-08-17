إنزاغي: مالكوم لم يشارك بسبب الإصابة… حققنا الأهم في كأس الملك

قال الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال، إن السبب وراء غياب الثنائي البرازيلي مالكوم، والفرنسي سايمون بوابري عن مواجهة فريقه أمام الرائد، يعود لكونهما مصابين، مبيناً أنه لو كان بوابري متاحاً معه اليوم لكان ذلك أمراً جيداً.

وأوضح إنزاغي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إنهم حققوا هدفهم بالتأهل لدور الـ16 في كأس الملك بعد الفوز على الرائد بنتيجة 2 - 0، لا سيما أنه أجرى ثمانية تغييرات في القائمة عن مواجهة الفيصلي الماضية.

️ | سيموني إنزاغي، مدرب فريق #الهلال، في المؤتمر الصحافي:- هدفنا كان التأهل، وأجرينا ثمانية تغييرات عن مواجهة الفيصلي، اجتهدنا أمام خصم متكتل دفاعياً، وفي النهاية نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل.#الرائد_الهلال#كأس_الملك pic.twitter.com/uYELPN1LaC — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 17, 2026

وتابع: «اجتهدنا أمام خصم متكتل دفاعياً، وفي النهاية نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل، ونحن نطمح إلى التحسن بشكل أكبر، وأشركنا عدداً من اللاعبين الشباب لمنح الفريق مزيداً من الحيوية، ونسعى دائماً إلى تقديم الأفضل».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول عودة روبن نيفيز إلى مركزه الأساسي وتسجيله الأهداف، أجاب: «في كرة القدم يحدث كثير من المفاجآت، كما حدث مع كوليبالي الموسم الماضي، روبن لاعب مهم للفريق، ووجوده في خط الوسط مؤثر، لكن أحياناً نضطر لإشراكه في مركز آخر بسبب الإصابات ومحاولة إيجاد حلول بديلة».