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إنزاغي: مالكوم لم يشارك بسبب الإصابة… حققنا الأهم في كأس الملك

إنزاغي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي (خالد العوني)
إنزاغي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي (خالد العوني)
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إنزاغي: مالكوم لم يشارك بسبب الإصابة… حققنا الأهم في كأس الملك

إنزاغي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي (خالد العوني)
إنزاغي خلال حديثه في المؤتمر الصحافي (خالد العوني)

قال الإيطالي سيموني إنزاغي مدرب فريق الهلال، إن السبب وراء غياب الثنائي البرازيلي مالكوم، والفرنسي سايمون بوابري عن مواجهة فريقه أمام الرائد، يعود لكونهما مصابين، مبيناً أنه لو كان بوابري متاحاً معه اليوم لكان ذلك أمراً جيداً.

وأوضح إنزاغي في المؤتمر الصحافي بعد المباراة إنهم حققوا هدفهم بالتأهل لدور الـ16 في كأس الملك بعد الفوز على الرائد بنتيجة 2 - 0، لا سيما أنه أجرى ثمانية تغييرات في القائمة عن مواجهة الفيصلي الماضية.

وتابع: «اجتهدنا أمام خصم متكتل دفاعياً، وفي النهاية نجحنا في تحقيق الفوز والتأهل، ونحن نطمح إلى التحسن بشكل أكبر، وأشركنا عدداً من اللاعبين الشباب لمنح الفريق مزيداً من الحيوية، ونسعى دائماً إلى تقديم الأفضل».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول عودة روبن نيفيز إلى مركزه الأساسي وتسجيله الأهداف، أجاب: «في كرة القدم يحدث كثير من المفاجآت، كما حدث مع كوليبالي الموسم الماضي، روبن لاعب مهم للفريق، ووجوده في خط الوسط مؤثر، لكن أحياناً نضطر لإشراكه في مركز آخر بسبب الإصابات ومحاولة إيجاد حلول بديلة».

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دولّاك: نسعى لمواصلة الانتصارات في كأس الملك

الأوروغوياني ماوريسيو دولّاك المدير الفني لفريق الرياض (نادي الرياض)
الأوروغوياني ماوريسيو دولّاك المدير الفني لفريق الرياض (نادي الرياض)
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دولّاك: نسعى لمواصلة الانتصارات في كأس الملك

الأوروغوياني ماوريسيو دولّاك المدير الفني لفريق الرياض (نادي الرياض)
الأوروغوياني ماوريسيو دولّاك المدير الفني لفريق الرياض (نادي الرياض)

أكد الأوروغوياني ماوريسيو دولّاك، المدير الفني لفريق الرياض، أن فريقه كان بحاجة إلى ردّة فعل وتعويض بعد المباراة الماضية، مشيراً إلى أن مباراة الزلفي جاءت جيدة بشكل عام، وأن اللاعبين قدموا أداءً جيداً جعل الجهاز الفني سعيداً بالنتيجة والأداء معاً.

وقال دولّاك، في تصريحات عقب المباراة التي فاز بها الفريق بثنائية، إن هدف الفريق يتمثل في الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في بطولة كأس الملك، موضحاً أن العمل يجري في الوقت ذاته على الابتعاد عن دائرة المنافسة على الهبوط في الدوري، لافتاً إلى أن الفريق ما زال يُحضَّر بالشكل المناسب لخوض الاستحقاقات المقبلة.

وأضاف مدرب الرياض أن الفريق بات جاهزاً لخوض مثل هذه المباريات، معتبراً أن ذلك جاء نتيجة العمل الذي أنجزه الجهاز الفني خلال فترة الإعداد من النواحي الفنية والذهنية والتكتيكية، مؤكداً أن جميع اللاعبين على أهبة الاستعداد، وأنه لا يعتمد فقط على اللاعبين الأساسيين، بل يؤمن أيضاً بقدرة لاعبي البدلاء على صناعة الفارق.

وأشار دولّاك إلى أنه استدعى اليوم ثلاثة لاعبين من مقاعد البدلاء، قدّموا أداءً مميزاً وكان لهم تأثير واضح في مجريات المباراة، مؤكداً أن تأثير اللاعب البديل يجب أن يكون بالنسبة له بنفس أهمية وتأثير اللاعب الأساسي، وهو ما يحتاجه الفريق من جميع عناصره خلال المرحلة المقبلة.

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الرياضة رياضة سعودية

مدرب الرائد: الهلال سجل من ضربة جزاء «مجانية»

المغربي رضا حكم مدرب فريق الرائد (نادي الرائد)
المغربي رضا حكم مدرب فريق الرائد (نادي الرائد)
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مدرب الرائد: الهلال سجل من ضربة جزاء «مجانية»

المغربي رضا حكم مدرب فريق الرائد (نادي الرائد)
المغربي رضا حكم مدرب فريق الرائد (نادي الرائد)

قال المغربي رضا حكم مدرب فريق الرائد أنهم خاضوا مباراة صعبة في دور الـ32 في كأس الملك أمام خصم قوي وكبير مثل الهلال، موضحاً أنهم تعاملوا مع المباراة بواقعية، خصوصاً أن صفوف فريقه لم تكتمل حتى الآن.وأضاف المدرب المغربي في المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي انتهى للهلال بنتيجة 2-0: «مازلنا ننتظر عودة خالد ناري ولاعبين آخرين، و في النهاية تعاملنا مع المواجهة بالشكل المطلوب، ولعبنا بطريقة دفاعية بحتة رغم أننا نفضّل اللعب الهجومي، و الهلال سجل هدفه الأول من ركلة جزاء مجانية، ونحن أهدرنا فرصة قبل ذلك، و الحمد لله على ما تم، وعلينا الآن الاستعداد للمباراة المقبلة».وأردف: «كنا نعلم أن فريقنا لن يستطيع اللعب بالنسق ذاته طوال الـ90 دقيقة، لذلك لعبنا ككتلة واحدة، خصوصًا أن الهلال يملك أسماء مميزة وحلولًا فردية كثيرة جدًا».وتابع المدرب المغربي حديثه بقوله: «اللاعبون الشباب يحتاجون إلى الوقت، وقد خاضوا معسكرًا على مستوى عالٍ، لدينا ثلاثة أو أربعة لاعبين نعلّق عليهم آمالًا كبيرة، وسنركز عليهم من خلال تدريبات إضافية لاكتساب الخبرة، ونحن نعلم أن البداية صعبة، لكننا نعشق التحديات لأننا في «رائد التحدي»، و ليست لدي أي معلومة عن وجود صفقة جديدة في مركز حراسة المرمى».

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الرياضة رياضة سعودية

«كأس الملك»: الهلال والقادسية والرياض والفيحاء إلى ثمن النهائي

الهلال هزم الرائد بثنائية نيفيز (تصوير: نايف العتيبي)
الهلال هزم الرائد بثنائية نيفيز (تصوير: نايف العتيبي)
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«كأس الملك»: الهلال والقادسية والرياض والفيحاء إلى ثمن النهائي

الهلال هزم الرائد بثنائية نيفيز (تصوير: نايف العتيبي)
الهلال هزم الرائد بثنائية نيفيز (تصوير: نايف العتيبي)

لم يجد الهلال صعوبة في الفوز على مضيفه الرائد، ليتقدم الفريق إلى دور الـ16 بكأس الملك لكرة القدم، الاثنين.

وسجل روبن نيفيز هدفاً واحداً في كل شوط، ليقود الهلال للفوز 2 - صفر وتجاوز عقبة الرائد في دور الـ32. وافتتح لاعب خط الوسط التسجيل للهلال في الدقيقة 14 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف البرتغالي الهدف الثاني قبل 10 دقائق على النهاية بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

لاعبو القادسية يحتفلون بالفوز الكبير على الطائي (نادي القادسية)

وفي باقي مباريات اليوم، أمطر القادسية شباك الطائي بخمسة أهداف، ليحقق فوزاً سهلاً ويضمن مقعده في دور الـ16.

وافتتح المهاجم الإيطالي ماتيو ريتيغي أهداف المباراة في الدقيقة 16، بعدما استغل ركلة حرة نفذت بشكل سريع ليضع الكرة في الشباك وسط غفلة حارس مرمى الطائي.

وضاعف بونسو باه تقدم القادسية في الدقيقة 34، بعدما تسلم الكرة داخل منطقة الجزاء وراوغ مدافعي الطائي ووضع الكرة بسهولة في المرمى.

وعزز ريتيغي تقدم القادسية في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول، بعدما استقبل تمريرة باه العرضية بتسديدة مباشرة في الشباك.

وسجل محمد القحطاني الهدف الرابع مباشرة بعد نهاية الاستراحة، بعدما تسلم الكرة وراوغ حارس مرمى الطائي ليضعها بهدوء في الشباك، قبل أن ينهي جاستون ألفاريز خماسية القادسية في الوقت بدل الضائع.

احتفال لاعبي الرياض بالفوز (تصوير: سعد الدوسري)

وتقدّم الرياض في كأس الملك، بعد فوزه 2 - صفر على الزلفي، بعدما سجل لياندرو أنتونيس هدفاً واحداً في كل شوط ليقود فريقه للفوز.

وافتتح أنتونيس التسجيل في الدقيقة 25 بضربة رأس من مسافة قريبة، إثر ركلة حرة نفذها بيرنارد مينساه من الناحية اليمنى، قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 74 من مسافة قريبة.

فرحة لاعبي الفيحاء بالتقدم في كأس الملك (تصوير: عيسى الدبيسي)

كما فاز الفيحاء 2 - صفر على مضيفه العدالة، بفضل ثنائية هوغو مورا قرب نهاية الشوط الأول، ليواصل مشواره في البطولة.

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