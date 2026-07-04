الاتفاق يجدد عقد جاك هيندري لموسمين

أعلنت إدارة نادي الاتفاق، السبت، تجديد عقد المدافع الدولي الاسكوتلندي جاك هيندري لمدة موسمين، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الماضي، ليواصل مشواره مع الفريق الذي انضم إلى صفوفه قبل 3 أعوام.

وقدم هيندري مستويات مميزة منذ انضمامه إلى الاتفاق، وحافظ على مكانه أساسياً في خط الدفاع، بدايةً تحت قيادة المدرب الإنجليزي ستيفن جيرارد، وصولاً إلى المدرب الوطني سعد الشهري.

وكانت إدارة الاتفاق قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع اللاعب على التجديد منذ فترة، إلا أن توقيع العقد تأجل حتى انتهاء مشاركته مع منتخب اسكوتلندا في نهائيات كأس العالم 2026، قبل أن يتم الإعلان الرسمي عن استمرار اللاعب مع الفريق.

وخاض هيندري 30 مباراة بقميص الاتفاق خلال الموسم الماضي، منها 29 مباراة في الدوري السعودي للمحترفين ومباراة واحدة في كأس الملك، سجل خلالها هدفاً، وتلقى بطاقة حمراء واحدة و7 بطاقات صفراء.

وعقب توقيع العقد، وجه هيندري رسالة إلى جماهير الاتفاق، عبّر فيها عن سعادته بالاستمرار مع النادي، داعياً الجماهير إلى مواصلة دعم الفريق، ومؤكداً تطلعه إلى تحقيق المزيد من النجاحات خلال الموسم المقبل.