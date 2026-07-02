مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الفتح يريد «حامد الغامدي» من الاتحاد

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن لاعب وسط الاتحاد حامد الغامدي دخل دائرة اهتمامات نادي الفتح، والذي يسعى للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الحالية، سواء على سبيل الإعارة أو من خلال الانتقال النهائي.

وأشارت المصادر إلى أن إدارة الفتح فتحت خط المفاوضات مع نظيرتها في الاتحاد لبحث إمكانية إتمام الصفقة، وذلك بناءً على توصية مباشرة من المدير الفني للفريق خالد العطوي، الذي أبدى حاجته إلى تدعيم خط الوسط بلاعب يملك إمكانيات فنية تعزز خياراته قبل انطلاق الموسم الجديد.

ولا تزال المفاوضات بين الطرفين في مراحلها الأولية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة بشأن مستقبل اللاعب وإمكانية انتقاله إلى صفوف الفتح.