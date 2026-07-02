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الرياضة رياضة سعودية

تقرير غالتييه يحدد احتياجات نيوم بـ6 صفقات صيفية

تقرير غالتييه وصل للمدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي (نادي نيوم)
تقرير غالتييه وصل للمدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي (نادي نيوم)
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تقرير غالتييه يحدد احتياجات نيوم بـ6 صفقات صيفية

تقرير غالتييه وصل للمدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي (نادي نيوم)
تقرير غالتييه وصل للمدير الرياضي والرئيس التنفيذي للنادي (نادي نيوم)

بدأ نادي نيوم خطواته العملية لتجهيز الفريق الأول لكرة القدم للموسم الجديد، بعدما رفع المدير الفني، الفرنسي كريستوف غالتييه، تقريره الفني للإدارة، متضمناً تصوراً متكاملاً لاحتياجات الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعداداً لخوض تحديات الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وبطولة دوري أبطال الخليج.

وبحسب المعلومات، حدَّد غالتييه احتياجات الفريق بالتعاقد مع قلب دفاع أجنبي، ولاعب محور أجنبي، وجناح أجنبي، ولاعب خط وسط، إلى جانب حارس مرمى محلي، ومهاجم محلي، في إطار سعيه لإيجاد التوازن بين الجودة الفنية والعمق في جميع الخطوط، بما يمنحه خيارات أوسع خلال الموسم الذي ينتظر الفريق فيه استحقاقات محلية وخليجية متتالية.

ومن المقرَّر أن يقيم نيوم معسكره الإعدادي في مدينة ماربيا الإسبانية، حيث سيخوض عدداً من المباريات الودية أمام فرق أوروبية، بهدف رفع المعدل البدني والفني، وتعزيز الانسجام بين اللاعبين، والوقوف على جاهزية الصفقات الجديدة قبل ضربة البداية الرسمية.

ووصل التقرير الفني إلى المدير الرياضي، اليوناني كرياكوس دوريكاس، وإلى الرئيس التنفيذي سعد اللذيذ، حيث تعمل إدارة النادي على دراسة التوصيات ووضعها موضع التنفيذ، بما يتوافق مع استراتيجية نيوم الرامية إلى بناء فريق قادر على المنافسة في جميع البطولات التي يشارك فيها خلال الموسم المقبل.

وتنظر إدارة نيوم إلى فترة الإعداد الحالية بوصفها محطةً مفصليةً في مشروع النادي، إذ تسعى إلى استكمال عناصر الفريق وفق رؤية فنية واضحة يقودها غالتييه، مع استثمار المعسكر الخارجي للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية قبل انطلاق موسم يُنتَظر أن يكون من أكثر المواسم تحدياً في تاريخ النادي.

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3 محطات تُجهز النصر للموسم الجديد

بداية تحضيرات النصر ستكون في مقره بالعاصمة الرياض (نادي النصر)
بداية تحضيرات النصر ستكون في مقره بالعاصمة الرياض (نادي النصر)
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3 محطات تُجهز النصر للموسم الجديد

بداية تحضيرات النصر ستكون في مقره بالعاصمة الرياض (نادي النصر)
بداية تحضيرات النصر ستكون في مقره بالعاصمة الرياض (نادي النصر)

كشف نادي النصر عن برنامج الإعداد الخاص بالفريق استعداداً للموسم الرياضي الجديد 2026 - 2027، والذي يتضمَّن 3 مراحل تحضيرية تسبق انطلاق الموسم.

وتنطلق المرحلة الأولى من البرنامج في العاصمة الرياض خلال الفترة من 5 إلى 11 من الشهر الحالي، حيث يجري اللاعبون الفحوصات الطبية والاختبارات البدنية، إلى جانب بدء التدريبات تحت إشراف الجهاز الفني، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تحتضنها مدينة أبها خلال الفترة من 12 إلى 22 يوليو (تموز).

ويختتم النصر برنامجه الإعدادي بإقامة المرحلة الثالثة في العاصمة البرتغالية لشبونة، خلال الفترة من 25 يوليو وحتى 5 أغسطس (آب)، حيث ينتظر أن تتخلل المعسكر الخارجي مباريات ودية تمنح الجهاز الفني فرصة تقييم جاهزية اللاعبين، وتطبيق الجوانب التكتيكية قبل بداية الموسم.

ويأتي البرنامج التحضيري في وقت يسعى فيه «العالمي» إلى تجهيز صفوفه للمنافسة على البطولات المحلية والقارية، بعد موسم شهد عودة الفريق لمنصات التتويج بتحقيق لقب الدوري السعودي للمحترفين، بينما يطمح لمواصلة الحضور القوي في الموسم المقبل.

وتحمل المرحلة المقبلة أهميةً كبيرةً خصوصاً مع تطلعات جماهير النصر لموسم تنافسي جديد، في ظلِّ المشارَكة في بطولات عدة، بينها الدوري السعودي للمحترفين، وكأس خادم الحرمين الشريفين، وكأس السوبر السعودي، إضافة إلى العودة لدوري أبطال آسيا للنخبة.

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نادي النصر رياضة سعودية الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

كيسيه يودّع الأهلي بعد رحلة «نخبوية»

كيسيه في إحدى مشاركاته مع الأهلي أمام الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)
كيسيه في إحدى مشاركاته مع الأهلي أمام الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)
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كيسيه يودّع الأهلي بعد رحلة «نخبوية»

كيسيه في إحدى مشاركاته مع الأهلي أمام الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)
كيسيه في إحدى مشاركاته مع الأهلي أمام الاتحاد (تصوير: عدنان مهدلي)

أعلن النادي الأهلي انتهاء العلاقة التعاقدية مع لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه، بعد نهاية عقده مع الفريق وعدم التوصُّل إلى اتفاق لاستمراره خلال الفترة المقبلة.

وودَّع الأهلي لاعبه الإيفواري برسالة شكر وتقدير، مثمناً ما قدَّمه خلال فترة ارتدائه قميص الفريق، والتي امتدت لـ3 مواسم، كان خلالها أحد أبرز العناصر في خط وسط «الراقي» وأسهم في تحقيق عدد من النجاحات التاريخية للنادي.

وانضم كيسيه إلى الأهلي في صيف 2023، قادماً من برشلونة، وفرض نفسه سريعاً لاعباً محورياً في تشكيلة الفريق، بفضل قوته البدنية، وقدرته على افتكاك الكرة، وصناعة الإضافة الهجومية، إلى جانب خبرته الكبيرة التي اكتسبها خلال مسيرته الأوروبية.

وخلال مشواره مع الأهلي، شارك كيسيه في أكثر من 100 مباراة بمختلف البطولات، وسجَّل 26 هدفاً، وأسهم في صناعة عدد من الأهداف، ليصبح أحد أبرز المحترفين الذين تركوا بصمةً في السنوات الأخيرة.

وكانت أبرز لحظات كيسيه بقميص الأهلي في نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، عندما سجَّل الهدف الثاني في شباك كاواساكي فرونتال، ليسهم في تتويج الفريق بأول لقب قاري في تاريخه.

كما حقَّق اللاعب مع الأهلي لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، إضافة إلى ألقاب أخرى خلال فترة وجوده مع الفريق، ليغادر جدة بعدما أصبح أحد الأسماء المرتبطة بأبرز مرحلة نجاح عاشها النادي في السنوات الأخيرة.

ويفتح رحيل كيسيه الباب أمام الأهلي لإعادة ترتيب خياراته في خط الوسط قبل بداية الموسم الجديد، في حين يبدأ اللاعب الإيفواري محطةً جديدةً في مسيرته الاحترافية بعد تجربة ناجحة في الملاعب السعودية.

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سيدي يصل إلى جدة... ويرافق الأهلي في معسكره الخارجي

أبو بكر سيدي (النادي الأهلي)
أبو بكر سيدي (النادي الأهلي)
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سيدي يصل إلى جدة... ويرافق الأهلي في معسكره الخارجي

أبو بكر سيدي (النادي الأهلي)
أبو بكر سيدي (النادي الأهلي)

وصل المدافع الغامبي أبو بكر سيدي إلى مدينة جدة؛ استعداداً للالتحاق ببعثة الأهلي السعودي المغادِرة إلى المعسكر الإعدادي الخارجي، ضمن برنامج التحضيرات لانطلاق منافسات الموسم الرياضي الجديد.

ويأتي وصول سيدي بعد إتمام انتقاله إلى صفوف الأهلي، حيث ينتظر أن يبدأ اللاعب برنامجه التحضيري مع الفريق، والتَّعرُّف على زملائه والجهاز الفني، قبل خوض المباريات الودية المقرَّرة خلال فترة الإعداد.

ويمثل أبو بكر سيدي إضافةً جديدةً لخط دفاع الأهلي، إذ يجيد اللعب في مركز قلب الدفاع، ويتميَّز بالقوة البدنية، والقدرة على التعامل مع الكرات الهوائية والالتحامات، كما سبق له تمثيل منتخب غامبيا، وخاض تجارب احترافية في عدد من الدوريات الأوروبية.

ويأمل الأهلي أن يسهم المدافع الغامبي في تعزيز المنظومة الدفاعية للفريق، ضمن تحركات النادي لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة قبل بداية الموسم المقبل، الذي يسعى خلاله الفريق للمنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية.

يذكر أنَّ الأهلي أعلن نهاية علاقته باللاعب العاجي، فرانك كيسيه، بعد 3 سنوات قضاها في صفوف النادي.

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