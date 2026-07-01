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الرياضة رياضة سعودية

هل دفع «الأخضر» ثمن غياب الشخصية القيادية للاعب السعودي؟

خبراء اتفقوا على أن النجم المحلي تراجع من صانع قرار إلى منفذ داخل ناديه

سالم الدوسري اختفى في المونديال (المنتخب السعودي)
سالم الدوسري اختفى في المونديال (المنتخب السعودي)
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هل دفع «الأخضر» ثمن غياب الشخصية القيادية للاعب السعودي؟

سالم الدوسري اختفى في المونديال (المنتخب السعودي)
سالم الدوسري اختفى في المونديال (المنتخب السعودي)

لم يكن خروج المنتخب السعودي من الدور الأول لكأس العالم 2026 مجرد نتيجة مخيبة لجماهير كانت تنتظر الاستفادة من اتساع رقعة البطولة وارتفاع عدد المنتخبات المتأهلة إلى الأدوار الإقصائية، بل أعاد فتح ملف قديم يتكرر عقب كل مشاركة كبرى: لماذا لا تنعكس الإمكانات الهائلة التي تحظى بها كرة القدم السعودية على مستوى المنتخب الوطني؟ وبينما تنوعت تفسيرات الخبراء واللاعبين والمدربين السابقين، برزت نقطة مشتركة بدت الأكثر حضوراً، وهي أن الأزمة لم تعد مرتبطة بالمدرب أو بالخطة الفنية وحدها، بل بشخصية اللاعب السعودي ودوره داخل ناديه، وهو ما انعكس بصورة واضحة عندما ارتدى قميص المنتخب.

المنتخب السعودي فقد شخصيته وهويته في الفترة الأخيرة (المنتخب السعودي)

عبد العزيز الدوسري: اللاعب السعودي... تابع وليس قائداً

ويرى عبد العزيز الدوسري، اللاعب الدولي السابق والمحلل الفني، أن اختزال المشكلة في عدد دقائق مشاركة اللاعب السعودي أو ضعف الاحتراف الخارجي لا يقدم تفسيراً كاملاً لما يحدث، مؤكداً أن جوهر الأزمة يكمن في طبيعة الدور الذي يؤديه اللاعب داخل فريقه.

ويقول الدوسري إن وجود ثمانية لاعبين أجانب إلى جانب لاعبين أجانب تحت 21 عاماً جعل اللاعب السعودي في كثير من الأحيان منفذاً للتعليمات أكثر من كونه قائداً للمشهد داخل الملعب، مشيراً إلى أن شخصية اللاعب لا تُبنى بالموهبة فقط، وإنما بالممارسة وتحمل المسؤولية واتخاذ القرار في اللحظات الحاسمة.

ويضيف: «للأسف تحول اللاعب السعودي من قائد إلى تابع، ومن صانع قرار إلى مجرد منفذ، وهنا فقد أهم عنصر يصنع شخصية اللاعب قبل الموهبة نفسها».

وتبدو هذه القراءة مختلفة عن الطرح التقليدي الذي يربط إخفاق المنتخب بعدد دقائق اللعب فقط، إذ تذهب إلى أن المشكلة أعمق من مجرد المشاركة، وتتعلق بالدور الحقيقي الذي يؤديه اللاعب داخل فريقه، ومدى تحمله للمسؤولية الفنية والقيادية، وهي أمور يصعب استعادتها فجأة عند الانتقال إلى المنتخب الوطني.

الاهتمام بالأكاديميات يجب أن يكون هو الحل (المنتخب السعودي)

إبراهيم العيسى: مخرجات أكاديمية مهد لم تظهر بعد!

ولا يبتعد إبراهيم العيسى كثيراً عن هذا الطرح، لكنه ينقل المسؤولية إلى المنظومة كاملة، معتبراً أن الاتحاد السعودي لكرة القدم ووزارة الرياضة مطالبان بمراجعة البيئة التي يُصنع فيها اللاعب السعودي، في ظل ارتفاع عدد اللاعبين الأجانب وتراجع فرص مشاركة المحلي بصورة منتظمة.

ويشير العيسى إلى أن المشاريع التطويرية، مثل أكاديمية مهد وبرامج الابتعاث الخارجي، لم تظهر حتى الآن مخرجات واضحة بعد سنوات من انطلاقها، كما أن كثرة التغييرات في الأندية والإنفاق الكبير على التعاقدات الأجنبية قلصا من قيمة اللاعب المحلي وأضعفا فرص بروزه، مضيفاً أن ضعف المخرجات في الفئات السنية يؤكد وجود خلل يحتاج إلى مراجعة شاملة.

الحسرة كانت واضحة على لاعبي الأخضر (رويترز)

أبو عراد: «الأخضر» بحاجة لغربلة شاملة

أما محمد أبو عراد، اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي، فيرى أن المنتخب يحتاج إلى غربلة وتجديد في العناصر، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن الحل لا يقتصر على استبدال أسماء بأخرى، بل يتطلب مراجعة سياسة اللاعبين الأجانب، وتقييم نتائج الأكاديميات والبرامج التي صُرفت عليها مبالغ كبيرة خلال السنوات الماضية.

وتتقاطع هذه الآراء عند نقطة واحدة، وهي أن المنتخب لا يمكن عزله عن واقع الدوري المحلي، وأن أي محاولة لبناء منتخب قادر على المنافسة تبدأ أولاً من إعادة بناء البيئة التي يتطور فيها اللاعب السعودي، ومنحه مساحة أكبر لتحمل المسؤولية داخل ناديه، بدلاً من الاكتفاء بدور المساند للاعب الأجنبي.

ياسر المسحل ترجل عن منصبه (المنتخب السعودي)

باسم اليامي: نعاني من ندرة المواهب

ولا يغيب الجانب الفني عن تشخيص الأزمة، إلا أن كثيراً من الخبراء يرون أنه ليس السبب الوحيد فيما حدث. ففي رأي اللاعب الدولي السابق باسم اليامي، كان الخروج المبكر متوقعاً بالنظر إلى الطريقة التي تأهل بها المنتخب عبر الملحق الآسيوي، فضلاً عن غياب الاستقرار الفني بعد تعاقب ثلاثة مدربين خلال عام واحد.

ويرى اليامي أن أداء المنتخب أمام أوروغواي كان مقبولاً، لكنه تراجع بصورة واضحة أمام إسبانيا والرأس الأخضر، وهو ما يعكس الفجوة الفنية الحالية مقارنة بالمنافسين، مؤكداً أن المنتخب بحاجة إلى ضخ مواهب جديدة، رغم اعترافه بندرة هذه المواهب في الوقت الراهن.

الجمعية العمومية على هاتقها اختيار رئيس جديد لاتحاد القدم (الاتحاد السعودي)

المرزوق: المنتخب السعودي بحاجة لأسماء جديدة

ويعتقد المدرب خالد المرزوق أن المنتخب خسر فرصته الحقيقية في المنافسة منذ المباراة الأولى، عندما تراجع بصورة مبالغ فيها أمام أوروغواي، معتبراً أن الشوط الثاني كشف غياب الحلول الفنية والجرأة في إدارة المباراة، وأن استمرار التراجع منح المنافس السيطرة الكاملة، ولولا تألق الحارس محمد العويس لكانت النتيجة أكبر.

ويضيف أن المشكلة تكررت أمام إسبانيا، إذ إن اللعب بخمسة مدافعين لم يمنع استقبال هدف مبكر، وهو ما يعني - بحسب رأيه - أن الخلل لم يكن في عدد اللاعبين داخل المنظومة الدفاعية، بل في التنظيم وتوزيع المهام، مؤكداً أن المنتخب سلم منافسه أفضلية المباراة منذ بدايتها.

أما مواجهة الرأس الأخضر، التي كانت تمثل الفرصة الأخيرة للإبقاء على آمال التأهل، فيصفها المرزوق بأنها كشفت افتقاد المنتخب للشجاعة والمغامرة، مشيراً إلى أن المنافس كان الأكثر تفوقاً في الالتحامات والكرات المشتركة والجاهزية البدنية، بينما عجز المنتخب السعودي عن صناعة أكثر من فرصتين طوال اللقاء، رغم حاجته إلى الفوز.

ويرى أن استمرار الاعتماد على الأسماء نفسها لن يغير شيئاً في المستقبل، مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب ضخ دماء جديدة، ومدرباً يمتلك الجرأة لاتخاذ قرارات فنية صعبة، إلى جانب مراجعة عدد اللاعبين الأجانب في الدوري وعقود اللاعبين المحليين، مع استثمار بطولتي كأس الخليج وكأس آسيا المقبلتين لاستعادة الثقة والهيبة الفنية.

دونيس علقت عليه المشانق رغم قصر فترة تدريبه للأخضر (إ.ب.أ)

أحمد خليل: المدرب ليس المتهم الوحيد

ولا يختلف أحمد خليل، اللاعب الدولي السابق والمدرب الحالي، كثيراً مع هذا الطرح، إذ يرى أن المنتخب افتقد الحلول الهجومية منذ مواجهة إسبانيا، وأن الدفاع طوال المباراة أمام منافس بهذا الحجم كان خياراً يصعب نجاحه في ظل محدودية التحولات الهجومية.

ويؤكد أن مواجهة الرأس الأخضر كشفت أيضاً تطور المنافس مقابل عجز المنتخب عن مجاراته، مشيراً إلى أن العناصر الحالية تمثل أفضل ما هو موجود محلياً، إلا أن ذلك لا يمنع الحاجة إلى مدرب قادر على استثمار إمكانات اللاعبين بصورة أفضل، وإيجاد أسماء جديدة تمنح المنتخب خيارات أوسع.

كما حمّل أحمد خليل جزءاً من المسؤولية للتأخر في إنهاء العلاقة مع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، معتبراً أن ضيق الوقت لم يمنح المدرب الحالي دونيس فرصة كافية للعمل، داعياً في الوقت ذاته إلى عدم التسرع في إصدار الأحكام عليه، ومنحه الوقت الكافي لبناء مشروعه الفني.

ورغم اختلاف زوايا الطرح بين الخبراء، فإن اللافت أن معظمهم لم يتوقف عند نتائج المباريات الثلاث فقط، بل حاول قراءة ما هو أبعد من المونديال، معتبرين أن الخروج المبكر ليس سوى نتيجة لمسار طويل يحتاج إلى مراجعة شاملة.

فالبعض يرى أن اللاعب السعودي فقد شخصيته القيادية داخل ناديه، وآخرون يعتقدون أن كثرة اللاعبين الأجانب أضعفت حضوره، بينما يربط فريق ثالث الأزمة بضعف المخرجات في الأكاديميات والفئات السنية، أو بعدم الاستقرار الفني وكثرة تغيير المدربين. لكن الجميع يكاد يتفق على أن المشكلة ليست وليدة أسابيع المونديال، وإنما تراكمات امتدت لسنوات.

ومع اقتراب استضافة المملكة لكأس الخليج، ثم كأس آسيا، تبدو الفرصة مواتية لإعادة تقييم المشروع الفني بالكامل، بعيداً عن ردود الفعل الآنية التي تصاحب كل إخفاق.

ويبقى السؤال الذي فرض نفسه بعد مونديال 2026 أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى: هل تكمن الأزمة في المدرب، أم في نوعية اللاعبين، أم في البيئة التي تصنعهم؟ الإجابات تعددت، لكن معظم الخبراء التقوا عند قناعة واحدة؛ وهي أن المنتخب لن يستعيد حضوره القاري والدولي ما لم يستعد اللاعب السعودي أولاً شخصيته داخل ناديه، ويعود صانعاً للقرار فوق أرض الملعب، لا مجرد منفذ له. فالشخصية، قبل الموهبة، هي الأساس الذي تُبنى عليه المنتخبات القادرة على المنافسة، وهي الحلقة التي يرى كثيرون أنها تحتاج اليوم إلى إعادة بناء قبل أي إصلاح آخر.

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الرياضة رياضة سعودية

الأهلي يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح بعد اقتراب رحيل محرز

محمد صلاح (أ.ف.ب)
محمد صلاح (أ.ف.ب)
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الأهلي يفتح خط المفاوضات مع محمد صلاح بعد اقتراب رحيل محرز

محمد صلاح (أ.ف.ب)
محمد صلاح (أ.ف.ب)

دخل نادي الأهلي السعودي في اتصالات أولية مع النجم المصري محمد صلاح، تمهيداً لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات المقبلة، وذلك عقب اقتراب رحيل الجزائري رياض محرز عن صفوف الفريق.

ووفقاً لما كشفه الصحافي ساشا تافوليري عبر شبكة «سكاي سبورت»، فإن إدارة الأهلي بدأت بدراسة الجوانب المالية والرياضية المتعلقة بصفقة صلاح، الذي يُعد أحد أبرز أهداف النادي لتدعيم الخط الهجومي استعداداً للموسم الجديد.

وبحسب مصادر «الشرق الأوسط» فإن رياض محرز سيغادر صفوف الأهلي بعد أن تم إرسال خطاب إليه بتفعيل بند التخارج معه وسط غضب من اللاعب الذي يوجد حالياً مع منتخب الجزائر بالولايات المتحدةويخوض منافسات دور الـ32 في كأس العالم 2026 حيث كان يسعى للبقاء مع الأهلي لسنة رابعة على التوالي.

وسيحصل محرز على تعويض مالي يُقدّر بـ15 مليون دولار، ما يمنحه حرية الانتقال إلى أي نادٍ آخر في حال أعلن النادي السعودي إنهاء العلاقة معه بشكل رسمي.

وفي ظل سعي الأهلي لإعادة تشكيل منظومته الهجومية، يبرز اسم محمد صلاح كخيار أول لدى الإدارة، خاصة مع المكانة الكبيرة التي يحظى بها نجم ليفربول داخل الكرة العالمية، إضافة إلى الاهتمام المستمر من أندية الدوري السعودي بالتعاقد معه خلال السنوات الأخيرة. وأكدت المصادر أن المفاوضات لا تزال في مراحلها التمهيدية، ولم يتم التوصل إلى أي اتفاق رسمي حتى الآن، إلا أن الملف مرشح ليكون من أبرز ملفات سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ويجدر بالذكر أن الأهلي سيفتقد أيضاً لخدمات الدولي الإيفواري فرانك كيسيه بعد عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد عقده، الأمر الذي يعني خسارة الفريق لعدد من أبرز عناصره الأساسية، والذي لعب دوراً مهماً في تتويج النادي بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، وتسعى إدارة الأهلي إلى تعويض هذه الأسماء بعناصر شابة تمتلك الخبرة والجودة الفنية، بما يتناسب مع حجم التحديات التي تنتظر الفريق خلال الموسم المقبل على المستويات المحلية والقارية والعالمية.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر «الشرق الأوسط»: الدرعية يتفق مع هتان باهبري

هتان باهبري (حسابه اللاعب على «إكس»)
هتان باهبري (حسابه اللاعب على «إكس»)
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مصادر «الشرق الأوسط»: الدرعية يتفق مع هتان باهبري

هتان باهبري (حسابه اللاعب على «إكس»)
هتان باهبري (حسابه اللاعب على «إكس»)

كشفت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط» عن أن نادي الدرعية اتفق مبدئياً مع اللاعب هتان باهبري، ليكون ضمن صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة، بعد إتمام التفاصيل التعاقدية كافة بين الطرفين.

وحسب المصادر فإن الإعلان عن الصفقة سيتم بعد الانتهاء من البنود كافة.

يأتي انضمام باهبري في إطار تحركات إدارة الدرعية لتعزيز قائمة الفريق بعناصر تملك خبرة واسعة في المنافسات السعودية، إذ يمثل اللاعب إضافةً فنية بفضل قدراته الهجومية وتعدد أدواره داخل أرضية الملعب.

ويملك باهبري، البالغ من العمر 33 عاماً، مسيرة حافلة في كرة القدم السعودية، حيث بدأ مشواره مع نادي الاتحاد، قبل أن يخوض تجارب مع أندية الشباب والهلال، كما مثَّل المنتخب السعودي في عديد من المناسبات، وكان ضمن قائمة الأخضر في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وحقق باهبري خلال مسيرته عدداً من الإنجازات المحلية، أبرزها مع الهلال، كما عُرف بسرعته ومهارته في صناعة اللعب وقدرته على شغل أكثر من مركز في الخط الهجومي.

ومن المنتظر أن يعلن نادي الدرعية عن الصفقة رسمياً خلال الفترة المقبلة، بعد اكتمال الإجراءات المرتبطة بتسجيل اللاعب، في خطوة تعكس رغبة النادي في تدعيم صفوفه بأسماء ذات خبرة استعداداً للاستحقاقات المقبلة.

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الرياضة رياضة سعودية

مشاعل الحربي ترحل عن صفوف القادسية

مشاعل الحربي لاعبة نادي القادسية للسيدات (نادي القادسية)
مشاعل الحربي لاعبة نادي القادسية للسيدات (نادي القادسية)
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مشاعل الحربي ترحل عن صفوف القادسية

مشاعل الحربي لاعبة نادي القادسية للسيدات (نادي القادسية)
مشاعل الحربي لاعبة نادي القادسية للسيدات (نادي القادسية)

أعلنت مشاعل الحربي، لاعبة نادي القادسية للسيدات لكرة القدم، عن نهاية علاقتها التعاقدية مع النادي، بعد تمثيله لثلاثة مواسم متتالية.

وكتبت مشاعل عبر حسابها الرسمي في منصة «إنستغرام»: «سعيدة جداً أنني ارتديتُ شعار القادسية خلال الثلاث سنوات الماضية، كانت مليئة بالأيام الجميلة، واللحظات التي ستبقى في الذاكرة، والدروس الصعبة التي علمتني كيف أكون أقوى، شكراً لكل شخص كان جزءاً من هذه الرحلة، ولكل ذكرى صنعتها مع هذا النادي».

وتُعدّ مشاعل رابع الأسماء الراحلة عن صفوف الفريق بعد الآيسلندية سارة بيورك، والكاميرونية أجارا نغويا، وقائدة الفريق البرازيلية ريان ماتشادو. وحقق فريق القادسية المرتبة الرابعة في ترتيب الدوري السعودي للسيدات في الموسم الماضي؛ حيث حصد 23 نقطة من 14 مباراة.

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